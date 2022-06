Fernando Gago vs. el Cacique Medina, el tenso cruce entre los entrenadores durante el triunfo de Racing sobre Vélez

Racing consiguió un triunfo ante Vélez que lo revitalizó, que le aportó tranquilidad luego de los golpes sufridos por las eliminaciones en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, y sobre todo porque venía de caer ante Godoy Cruz, en Mendoza, por 2-0. Las dudas empezaban a condicionar al ciclo del entrenador de la Academia, pero el festejo por 2-0, con los goles de Matías Rojas y Fabricio Domínguez, calmó el Cilindro de Avellaneda.

El partido se jugó con tensión en el campo de juego, casi no hubo situaciones de gol, pero también hubo un cruce afuera, en los bancos de suplentes. Los protagonistas, Fernando Gago y Alexander Medina , entrenadores de Racing y Vélez, respectivamente. ¿Qué sucedió? Todo nació por un reclamo del ex conductor de Talleres de Córdoba e Inter de Brasil hacia el árbitro del partido por la demora que estaba generando Enzo Copetti, delantero de Racing que estaba siendo atendido en el piso.

El cruce del Cacique con Gago

“Dale, dale... Ey, Lucas! Dale”, empezó gritándole Medina a Pratto por la demora, para que le diga al árbitro que acelere el juego. Ya se jugaba el segundo tiempo y Racing se imponía 1-0. Y luego de unos segundos, el Cacique agregó sumando enojo: “Ey, Ey, Ramiro (en referencia al cuarto árbitro). ¿Hace cuánto que estamos ahí? ¿No quieren jugar?”.

Ahí se metió Fernando Gago, con una respuesta de banco a banco: “Sí, lo quiero jugar, sí. No es que no lo quiero jugar...”. Pero Medina redobló el reclamo: “Vamos a darle continuidad al juego. ¿Cuánto tiempo va a estar tirado? Dale, dejate de joder”.

Gago: -No digas eso, no digas eso. No te equivoques...

Medina: No te gusta la dinámica a vos. ¿No te gusta la dinámica? Daleeee.

Tras el partido, Gago no habló del cruce con su colega pero opinó del conformismo que le generó el triunfo: “Me pone contento el buen rendimiento de todos los jugadores, y particularmente en el caso de Matías Rojas, que marcó un golazo, creo que está volviendo a recuperar su mejor forma futbolística después de la lesión que tuvo”, dijo el entrenador.

Enzo Copetti, la atención del delantero de Racing generó el cruce entre Medina y Gago LA NACION/Mauro Alfieri

Y agregó: ”Pero así es el fútbol, porque con Vélez no tuvimos tantas situaciones de gol como en otros partidos, y sin embargo pudimos convertirlas para poder ganar”, opinó sobre los dos goles de sus dirigidos. El técnico anticipó que lo que buscará para lo que viene es “que el equipo se siga afianzando como tal. Porque no se puede seguir pensando en partidos que ya pasaron. Hay que mirar lo que viene”, concluyó Gago.

Medina comentó: “Fue un partido parejo donde ellos tuvieron la contundencia de convertir y a nosotros nos faltó claridad para lastimar al rival. Entiendo que se repartieron ambos equipos la posesión de balón; nosotros pudimos haber empatado al inicio del segundo tiempo. Lo buscamos por diferentes medios y no se pudo dar”. Y agregó: “Cuando vos perdés parece que está todo mal pero no es así. En estos últimos dos partidos que perdimos, no sé si los rivales fueron más que nosotros. En ambos cruces nos llegaron muy poco aunque también es cierto que en la parte ofensiva debemos generar mucho más”.

Fernando Gago vs. el Cacique Medina, tensión en Racing - Vélez, en Avellaneda

Aquella pelea entre el Cacique y Kudelka

El 24 de noviembre de 2020, Talleres empató con Newell’s 1-1 en el estadio Marcelo Bielsa, en un partido caliente de la jornada 4 de la Copa Liga Profesional y, de esta forma, el conjunto cordobés confirmaba su liderazgo en la Zona 4 que también integraban Boca y Lanús. Talleres jugó todo el segundo tiempo con 10 futbolistas ya que al final de la primera etapa fue expulsado Juan Méndez. Sin embargo, mostró personalidad para afrontar la adversidad e igualó con un golazo de Tomás Pochettino. El conjunto rosarino había empezado ganando en el arranque con una buena definición de Maxi Rodríguez. Talleres se mantenía como primero de la Zona 4 con 8 puntos, seguido por Boca, con 6; Newell’s y Lanús tienen 4 unidades.

El partido fue muy hablado, con polémicas y discusiones de todo tipo, incluso entre los bancos de suplentes, entre Frank Kudelka y Alexander Medina, que terminaron peleándose en el final. Incluso se escuchó que el DT de Talleres le dijo al de Newell’s: “Me habían dicho que eras un bobo”. Kudelka no se quedó atrás, se volvió a acercar a Medina y le dijo: “Sos un bocón y un maleducado”.

La discusión entre Kudelka y Medina tras el final del encuentro en Rosario; los dos entrenadores sostuvieron un cruce picante Captura de TV

En un duelo verbal que parecía tener algún antecedente, Kudelka fue directo: “No me faltés el respeto”. “¿Yo te falto el respeto?”, le preguntó el DT uruguayo. “No me vengas a prepotear”, insistió el entrenador de Newell’s.

Luego Kudelka insistió contra el uruguayo: “Sos un maleducado, no te quiere nadie”, y casi sobre el final de la noche, se le escuchó un “Me gustaría solito mano a mano”, mientras que Medina le respondió: “Tenes mi teléfono, llámame”.

Al final, en el próximo partido disputado en Córdoba, Medina y Kudelka hicieron las paces.