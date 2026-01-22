Fernando Muslera: “No hay que naturalizar lo que pasa en el fútbol argentino porque no es justo”

CITY BELL.- “Nací en el hospital Rivadavia… ¡más porteño no se consigue!”, bromea Fernando Muslera. Pero es ‘criollo hasta el tuétano’, como dicen del otro lado del Río de la Plata. Uruguayo hasta la médula. Pero no solo nació en Buenos Aires, además, nació el 16 de junio de 1986. ¿Y? Ese día, y a la hora de su parto, jugaban Argentina-Uruguay por los octavos de final de México ’86. Fernando toma el control de la anécdota: “En un momento, el médico dice ‘che, gol de Argentina, se tiene que llamar Pedro Pablo’, porque el gol lo había hecho Pasculli. No tenía ni idea que mis padres eran uruguayos. Entonces mi madre le aclaró: ‘No, no, ya está, somos uruguayo y se llamará Fernando, como mi ídolo Fernando Morena’. Mi vieja era fanática de Peñarol… Ellos llevaban algunos años viviendo por San Fernando, habían cruzado buscando un bienestar que no se dio porque a mis ocho meses ya estábamos todos instalados otra vez en Montevideo. Destino o casualidad, todo comenzó así…” resume Muslera.

Y la vida lo trajo de vuelta a la Argentina. A meses de cumplir 40, Fernando Muslera se siente pleno deportivamente, es el arquero del campeón, referente de Estudiantes, un club que atrapó la escena en todos los frentes a finales de 2025. “Me vengo preparando para el retiro. Sé que queda poco y este puede ser el último año. Físicamente seguramente estaré bárbaro en diciembre, pero mentalmente me preguntaré qué quiero hacer”, avisa. Y se zambulle en ese futuro laboral que ya tiene resuelto: “Llevo una carrera tan extensa, me he entregado tanto, que ya me siento como vacío, y no me gustaría volver como entrenador a la misma rutina. Pero junto a unos socios tengo mi club en Uruguay, el Bella Italia, y creo en la gestión deportiva. Ya tuve charlas con la gente de Estudiantes y de Galatasaray para generar convenios, y me encantó estar del otro lado del mostrador intercambiando ideas para el bien de uno y otro club. No soy contador ni abogado, soy futbolista, sin dudas voy a ir por ahí, aunque todavía tendré que aprender muchas cosas”.

“El futuro está en las SAD y las inversiones”, explica Muslera, convencido de su posición Nacho Amiconi

-Bella Italia juega en tercera división. En Uruguay están permitidas las SAD y el fútbol argentino las combate. ¿Por qué creés que despiertan tanto temor?

-Pero se trata de abrir la posibilidad, no más. En Uruguay hubo casos en los que los inversionistas vinieron, los socios votaron, rechazaron sus propuestas y el club siguió siendo una asociación civil. El que quiere, quiere, y el que no, no. Punto. Yo pongo el ejemplo de Brasil, donde muchos equipos son SAD, o, están abiertos al ingreso de inversores en un formato mixto. Gente que quiere invertir en el club del que vos sos hincha, gente que quiere mejorar la infraestructura, mejorar las inferiores porque es ahí donde está el potencial. Estoy de acuerdo, también, con aquellos que no quieren, no se trata de obligar a nadie, pero al menos se tiene que lograr llegar a la instancia del voto de los socios.

Estoy seguro que Edi [Cavani] le está metiendo mucho para cambiar su realidad. No he hablado con él, pero por lo que lo conozco no se va a rendir y le va a meter hasta que vuelva al gol. Esta imagen él no va a dejar acá.

-Se tiende a desacreditar a las SAD atándolas a la idea de un negocio. Pero acaso, ¿el fútbol no es una industria?

-El fútbol es una industria, el fútbol son empresas. Cuando se habla de clubes, cuando hay mucha gente involucrada y quizás se hace un buen negocio, no se dice nada, pero si se trata de un privado, e un único inversor, enseguida se señala ‘éste se la lleva toda para él’. Y no se la lleva, la va a reinvertir en el club porque quiere que esa dinámica siga pasando. El inversor arriesga, y esto es fútbol, es decir que muchas veces también pierde. Yo lo que quiero es el crecimiento de mi club, posicionarlo a nivel competitivo, nuestro sueño a partir de este año ya es ascender y nos tocó un camino difícil porque justo nos cruzamos con el equipo de Luis y Messi [Deportivo LSM], que en cualquier momento vienen a jugar ellos, jajaja. Y también está Dieguito Forlán. Creo que la gente del fútbol que se involucra en el fútbol le hace un bien, nosotros en Uruguay estamos viviendo una transición a nivel derechos televisivos y todo apunta al crecimiento. La idea es que esos chicos que sueñan con irse a Europa, a Brasil o a los Estados Unidos que está creciendo como plaza, se vayan más tarde y mejor formados. Desarrollarles sentido de pertenencia, y para eso se necesita inversión.

En Uruguay, con la camiseta de su club, Bella Italia, que juega en la tercera división Instagram

Si Argentina está en sus orígenes (y en su documento), otro país que dejó huella en Mulera es Turquía. Estambul, Galatasaray, donde llegó muy joven desde Lazio y se convirtió en leyenda. Fueron 14 temporadas y 19 títulos. Es el extranjero con más partidos en la historia y no puede dar dos pasos sin que se alborote la zona. Allí nacieron Kailash (8 años) y Tiziana (6), sus primeros hijos, a los que más tarde se sumó Dominique, de 3, que, curiosamente, también nació un 16 de junio como su papá. Con Patricia Callero, la mujer de Fernando, todos viven en Maldonado por los colegios de los chicos y una cuestión de logística. La familia, por ahora, se reparte entre las orillas del Río de la Plata.

Ídolo, figura y leyenda en Galatasaray, donde cosechó 19 títulos en 14 temporadas en el club de Estambul Instagram

-¿Cómo explicarías la liga argentina, dentro y fuera de la cancha?

-Cuando la competencia es sana, es un fútbol muy dinámico, lo comparás con el europeo y los tiempos que tiene un jugador de campo en Europa no los tiene en la Argentina. Por eso cuesta adaptarse. Siempre fue un sueño jugar en la liga argentina, y aunque se dio cuando no era el momento, ahora con el diario del lunes estoy súper agradecido de haber tomado la decisión de venir. Me gustaba su competitividad e intensidad. Y el otro plano, lo extrafutbolístico, me sorprendió mucho. Mucho. Nunca me pasó, jamás había visto que se amenace a dirigentes a través de las redes sociales, como le pasó a Sebastián [Verón]… Situaciones que van cambiando sobre la marcha de la competencia… Eso está mal porque le faltás el respeto a muchas instituciones que luchan por lo mismo. Se generan rispideces, pero, como siempre nos dice Eduardo [Domínguez], de eso se debe encargar la parte directiva y los jugadores tenemos que tener nuestra lucha dentro del campo.

¿El mejor partido de mi carrera? Contra Argentina, en la semifinal de la Copa América de 2011… y, sí, ése. Tuve un destaque enorme en los 120 minutos, me mataron a pelotazos, y después el penal a Tevez en la definición. Y segundo pongo el de Ghana, para pasar a semi de Sudáfrica 2010, por cómo sucedió todo. Fue una novela.

-¿Qué cosas te parecen extrañas?

-… Los formatos permiten, y eso también favoreció a Estudiantes, claro, que muchos clubes peleen por el título. E incluso lo consigan instituciones que habitualmente no lo logran. El campeón no juega contra todos, no hay ida y vuelta contra los rivales… Es raro, es raro. Hay muchas cosas que te ponés a analizar y decís ‘no es justo, no es justo’. Y no es justo que te lo hagan cuando faltan tres fechas para que termine la liga.

-¿Todo eso los llevó a darle la espalda a Central en el pasillo?

-Lo que pasa es que si a vos te obligan a hacer algo que no está establecido, que no está en las reglas… Porque ese título que se otorgó no estaba en ningún reglamento.

“Nunca había visto que se amenace a dirigentes a través de las redes sociales”, criticó Muslera sobre situaciones que atravesó Estudiantes, y Verón, el año pasado Nacho Amiconi

-El gremio de futbolistas los criticó.

-Eso me hizo enojar muchísimo, pero muchísimo. Nos recriminaron por hacer algo que fue en respuesta a una premiación que no estaba en los estatutos, que no estaba reglamentada. Pero yo después del partido con Barracas Central entendí todo y me di cuenta que acá hay que dedicarse a jugar al fútbol, a tratar de hacer lo mejor en la cancha, que después las cosas pasan y le pasan al que intenta hacer las cosas bien. Pero igual, no puedo evitar la sorpresa de que te obliguen a hacer algo incorrecto, y te sancionen… Nosotros estamos siguiendo las ideas del club y las vamos a seguir. Yo, además, tengo una SAD, yo soy pro inversiones, yo estoy convencido de que el fútbol va para ese lado, el de los inversores, los multiclubes, las SAD, llamalo como quieras, pero el futuro está ahí. Por algo Manchester City tiene cinco o seis equipos por el mundo, y cada vez más apuntan en esa dirección.

NdelaR: el 25 de octubre, en La Plata, con el arbitraje de Nazareno Arasa, hubo falta previa al tanto de Candia para Barracas Central y al Pincha le anularon dos goles, a Carrillo y Cetré, por supuestos off side que indicó el VAR; terminaron 1 a 1.

-¿Al menos por privado, después del ‘espaldazo’, recibieron adhesiones de otros jugadores?

-A mí, no. No, no. Y que yo sepa a los demás, tampoco.

-¿Les hará pasillo Independiente el viernes?

-Supuestamente, ¿no? Si nos obligaron a nosotros… Pero no vamos a picantearla.

-¿Temen alguna represalia?

-No, no sé, nosotros no pensamos tan así… aunque obviamente abrís el paraguas un poquito. Y es normal, es normal porque se vio que fue extraño… Yo sigo pensando y preguntándome por qué nunca se escucharon los audios del VAR de nuestro partido con Barracas… No me gusta, pero es así. Hoy en día el fútbol argentino está así, pero para mí no habría que naturalizarlo. Pero no son los jugadores, solamente, los que deben tomar esa postura. No hay que naturalizar lo que pasa porque no es justo.

Fernando llegó en 2025 al fútbol argentino y en diciembre le sumó dos títulos a su carrera con Estudiantes Joaquín Camiletti - Getty Images South America

-Mientras, el tema de la amnistía o no para los suspendidos se fue dilatando. Y a Estudiantes le sancionaron casi un equipo completo.

-El fin de semana no sabía si atajaba el lunes con Ituzaingó por la Copa Argentina, o no, más allá de las decisiones de Eduardo [Domínguez]. No estaba claro. Y pasaron los días y siguió sin estar claro. Y volvemos sobre lo mismo: la organización es todo. Las cosas tienen que estar definidas desde el inicio. Se nota claramente que al fútbol argentino le falta organización.

-Y transparencia.

-El fútbol es el deporte más lindo del mundo, la Argentina encima está viviendo un momento fantástico alrededor de su selección después de Qatar… Y lo vinculo, también, con cómo está cambiando el país, entonces yo creo que es momento de que todo sea transparente, claro. Argentina tiene que estar a la misma altura de Brasil, y no lo está. No lo está porque el campeón del fútbol argentino no se puede llevar la plata que se lleva… y aun aceptando que son mercados diferentes. Y volveríamos a las SAD, que explotaron y dieron un giro enorme. Pero empecemos por la organización, el fútbol argentino necesita que al menos un mes antes de los torneos todo quede claro, no dos días antes. Mirá, el partido de Copa Argentina con Ituzaingó nos servía para prepararnos, porque nosotros terminamos últimos de jugar en 2025 y fuimos de los primeros en arrancar en 2026. Eduardo debe tener sus quilombos en la cabeza sobre qué hacer, cómo armar su equipo.

Uruguay siempre va y compite, pelea en los mundiales. Más allá de los últimos resultados, me imagino que se estará acomodando todo adentro del Complejo Celeste, me refiero a la relación Bielsa-jugadores. Ambas partes son las que dan la cara, quieren lo mismo, y confío en que de una manera u otra lo van a resolver.

-Mencionaste que está cambiando el país…

-A la estabilidad me refiero, a la estabilidad económica, a la inflación más controlada. Me gusta saber que a la Argentina le esté yendo bien porque yo tuve y tengo amigos y familiares viviendo acá, que sufrieron, a los que les sigue costando, pero que empiece a haber estabilidad y ya no vivir a los tumbos, a los saltos, está bueno, porque no hace tantas décadas la Argentina fue una potencia a nivel económico. Tienen todo, ustedes tienen todo para volver a serlo, simplemente hay que recuperar la organización. En todo.

"Cuando la competencia es sana, es un fútbol muy dinámico", destaca Muslera, que marca el contraste entre la cancha y la desorganización institucional Fotobaires / Juan Jose Garcia

-¿Seguís por los medios los escándalos que involucran a la AFA?

-Leo títulos, solo títulos. Y no está bueno, no está bueno que todo esto suceda. Si tiene que actuar la justicia y tiene que investigar, que lo haga.

-¿Qué representa Verón?

-Es un líder nato, hoy gestionando a Estudiantes. Si bien es de aparecer poco por el predio, se lo ve mucho más por el estadio y está muy involucrado. Estuvo con nosotros previo al partido con Rosario Central y empezamos a hablar, y está buenísimo saber lo que piensa y lo que quiere. Cuando él viene, y habla, mueve un poco el piso. Cuando llegué a Lazio se acordaban mucho de Sebastián, dejo un legado. Es más, hace un par de semanas armaron el equipo histórico ideal de Lazio y ahí está Sebastián.

-Y lo enfrentaste.

-Sí, por eliminatorias, el 1-0 en Montevideo, gol de Bolatti, con Maradona de técnico. Ese era mi tercer partido en la selección y después nosotros fuimos a jugar el repechaje contra Costa Rica para ir al Mundial de Sudáfrica.

En las playas esteñas, en familia, con su mujer Patricia y sus hijos Tiziana, Dominique y Kailash Instagram

Los vínculos futbolísticos de Muslera con la Argentina, también, nacen casi con su carrera. En el Sudamericano Sub 20 de Colombia 2005. Lionel Messi comenzaba a asombrar al mundo. Ya había convertido cuatro goles hasta ese momento del torneo, cuando llegó el clásico rioplatense. En el arco uruguayo… Muslera. “Me acuerdo muy poco de ese partido, pero terminamos 0-0. Ya se hablaba del chico del Barcelona, que además era dos categorías menor, porque él es ‘87. En ese Sudamericano el ‘Enano’ empieza a explotar. Ese día no me convirtió, pero después se iba a aburrir de hacerme goles, jajaja… Nos enfrentamos muchas veces a nivel selección, pero nunca en un Barcelona-Galatasaray porque cuando se pudo dar, los dos estábamos lesionados. Más allá de los resultados que se dieron, lo sufrí mucho en la cancha porque es un tipo que te llega por todos lados, que te inventa cualquier cosa en un segundo. El partido que perdemos 1-0, en Mendoza, el que hace el gol de tiro libre por abajo de la barrera... el arquero era yo. El hace cosas contra la naturaleza, contra la lógica… Recuerdo situaciones en las que no eran para pegarle al arco, y no sé como él igual le pegaba y te exigía cuando la lógica de la jugaba no indicaba eso. Si la tenía él, tenías que estar alerta a lo sobrenatural.

-¿Con nadie más sentiste eso?

-Nadie como él para hacer lo no convencional. A nivel repentización, no, no he visto a nadie como él en una cancha. Es con el único que me ha pasado eso, el que te obligaba a jugar con un tercer ojo. En pelota parada, sí, tengo mis cuidados dependiendo de quién patea. Pero en acción, en movimiento, esa sensación de que puede hacer cualquier cosa solo me la transmitió él. Lo sufrí y lo disfruté. Me tocó ser de su generación, estar a su lado compitiendo por las mismas cosas… es fantástico, fantástico. No es que tuve la suerte de charlar mucho con él, pero lo poco que he hablado me demostró ser un tipo súper terrenal de la cabeza. Yo tengo una muy buena amistad con Luis Suárez, y si ellos dos están como están, y conociéndolo mucho a Luis, imagino que el ‘Enano’ es lo más simple del mundo. Para mí ha sido un orgullo compartir generación con él y con Cristiano, porque es un placer competir contra esos animales.

Mano a mano, cara a cara con Messi, en uno de los tantos clásicos rioplatenses que jugaron EFE

-Tuviste varios compañeros argentinos, como Julio Cruz, Albano Bizzarri, Mauro Zárate, Icardi… y Scaloni.

-Llegamos casi juntos, él un poquito antes, por eso fue el que me recibió y me la hizo pasar bárbaro. Recuerdo que se hacían asados en Lazio, parrillas a tierra, y los encargados eran Cristian Ledesma y Leo… Albano y yo éramos los ‘guachos’, los pibes, y andábamos de mozos para todos lados. Era de los jugadores que te alegraban las mañanas, que animaban el vestuario, él con Simone Insaghi, ellos eran el alma del grupo. Y en ese momento, cualquiera hubiese dicho ‘estos dos no pueden ser entrenadores, jamás, nunca’, porque los perfiles no daban. Y ahí los tenés, uno entrenador de la selección argentina, campeona y la más poderosa del mundo, y el otro multicampeón en Italia. Y eran un cago de risa los dos... Yo a Leo le tengo que agradecer muchísimo, me agarró y me dijo ‘vos te venís conmigo, vamos a casa’. Primero nos alojamos en Formello, en el perdido de Lazio, y después, como él encontró departamento antes que yo, me llevó a su casa. Habré estado dos semanas. Cuando se iba a España, yo lo llevaba al aeropuerto y me decía ‘quedate con la camioneta, hacé lo que quieras, disfrutá’, un fenómeno.

-¿Qué relación tenés hoy?

-Es mucho menos frecuente, pero porque no lo quiero molestar. No da. Pero siempre que le escribo, siempre me responde. Y cuando nos hemos enfrentado, por eliminatorias en Montevideo cuando perdimos 1-0 con gol de Di María, y en un amistoso 2-2 en Arabia, después de esos partidos no hemos quedado conversando un largo rato. A mí me llena de orgullo ver hasta dónde llegó.

¡Un aplauso para el asador! A cargo de los cortes, Scaloni... y atrás, un joven Muslera en tiempos de Lazio Instagram

-¿Puede repetir en el Mundial 2026?

-Es candidata, claro. Argentina cuenta con una generación ganadora, que lo único que tiene en la cabeza es competir, ganar y ganar. Me ha tocado competir contra ellos en sus clubes, es decir, individualmente, y no son el mismo jugador que vemos en la selección. Son diferentes. La selección les da un plus y es fantástico verles esa mentalidad. Capitaneados por Messi, un tipo que sigue insistiendo, insistiendo e insistiendo. Eso contagia. Admirable.

-De arco a arco, ¿qué sensaciones te despierta ‘Dibu’ Martínez?

-Yo tuve la chance, a través de Lucas Torreira que era su compañero en Arsenal, de conocer su historia. Entonces lo miro desde otro lado. Supe cuando se iba a préstamo a uno y otro lado porque en Arsenal no jugaba, la vivió bien de abajo, y cuando le tocó explotar, uffff, explotó con esa gran selección argentina que le sacó todo el juego a cada jugador. Y ahora pasó a ser un referente, y se lo re merece porque, más allá de hasta dónde te empuja un grupo, está lo que vos luchás día a día. Y es fantástico lo que consiguió, y no lo digo yo, ahí están los dos premios como mejor arquero del mundo que ha ganado. Me despierta fanatismo porque sé lo que vivió, cuando muchos lo conocieron a partir de la Copa del Mundo sin saber todo lo que sufrió atrás. ¿Tiene detractores? Bueno... algunos se los buscó, jaja. Y la FIFA cambió las reglas por su culpa, jaja, en cualquier momento, por su culpa, insisto, vamos a jugar sin arqueros. Las reacciones que tiene las disfruto, y yo creo que él sabe muy bien cuándo y con quién puede hacerlo.