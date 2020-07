Bielsa, campeón: Leeds festejó en su estadio el título de la Championship Fuente: Reuters

"Marcelo Bielsa... what a job you have done!" (Marcelo Bielsa... ¡qué trabajo ha hecho!").Mientras el técnico argentino ingresa caminando al campo de juego de Elland Road, abrazado por el capitán Liam Cooper, el relator de la transmisión oficial por YouTube de Leeds United no se resiste a halagar la labor del DT al cabo de una temporada inolvidable. En el improvisado estrado en el campo de juego, después de ganarle 4-0 a Charlton en el último partido, los jugadores lo esperan para vivir un momento que se demoró 16 años: el Loco volvió a conquistar un título y su equipo regresa como campeón de segunda división a la Premier League, tras el descenso en 2004. Entonces, el relator habla en español: "¡Gracias, señor Bielsa!", se esfuerza. Le sale bien.

Con su clásico jogging gris del conjunto oficial del club, más las zapatillas deportivas y la camiseta conmemorativa de campeón 2020, Bielsa dejó el festejo reservado para los futbolistas: se quedó a un costado para que el plantel completo soltara toda su felicidad cuando Cooper alzó el trofeo y el champagne empezó a volar.

Tan solo instantes después de la erupción, y mientras los jugadores se pasaban el trofeo para levantarlo y festejar, Patrick Bamford, goleador del equipo con 16 festejos en la temporada, se acercó a donde estaba el cuerpo técnico y llevó al Loco al centro de la escena: recibió el trofeo, lo bajó, lo alzó y todos lo aplaudieron. "¡Maaarcelo Bieeelsa!", empezaron a cantar automáticamente sus dirigidos, mientras lo abrazaban y lo felicitaban. Fiel a su estilo, Bielsa mantuvo una sonrisa imborrable de su rostro, pero rápidamente le volvió a dejar el espacio al plantel para el festejo.

Sabemos profundamente que mejora a todos sus jugadores y se puede ver claramente la transformación que logró con el equipo. Bielsa fue pura determinación para poder conseguir este logro con nosotros Patrick Bamford, delantero de Leeds

Sin entrega de medallas ni un designado para ofrecerle la Copa al capitán del equipo debido a los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus, fue una celebración atípica que los fanáticos de Leeds debieron disfrutar a la distancia: además de los miles de fans que lo siguieron por TV, otros miles de todas partes del mundo lo vivieron por YouTube con picos de 20 mil personas en vivo en el canal oficial del club.

"Esto significa mucho para nosotros. Es una pena que no podamos estar con nuestros fans, pero estamos celebrando todos juntos. Para ser honesto, creo que no nos damos cuenta de lo que significa lo que logramos. Pasaron 16 años para poder volver a la Premier. Creo que vamos a entender el logro quizás cuando nos retiremos. Fue una temporada larga y reñida y es un orgullo poder ser primero con 10 puntos de diferencia", explicó Bamford, y luego le dedicó unas palabras al trabajo de Bielsa durante los últimos dos años en el club.

Campeones: Leeds festejó su cuarto título de 2° división y su vuelta a la Premier Fuente: Reuters

"Él nos empujó y nos hizo trabajar duro durante toda la temporada. Sabemos profundamente que mejora a todos sus jugadores y se puede ver claramente la transformación que logró con el equipo. Marcelo fue pura determinación para poder conseguir este logro con nosotros. Es una persona muy querible y sé que todo el equipo desea seguir contando con él", declaró el delantero inglés de 26 años. A su vez, el mediocampista Adam Forshaw también lo halagó: "Obviamente esto no hubiera sido posible si no fuera por Marcelo y su trabajo".

Leeds enfiló siete triunfos en los últimos ocho juegos para poder ser campeón con 93 unidades, diez más que el escolta West Bromwich Albion, que también ascendió a la Premier, y terminó la temporada con 28 éxitos, nueve empates y nueve derrotas, además de 77 tantos a favor y 35 en contra.

"Pasó mucho tiempo... 16 años. Poder ver lo que significa esto para la gente es increíble. Es un sentimiento que no puedo explicar. Nos hubiera encantando celebrar con los hinchas, ellos se lo merecen más que nadie y es decepcionante no poder hacerlo, pero también entendemos la situación. Les agradecemos por todo. Sabemos lo especial que es y nos emociona. Estoy muy orgulloso del equipo y de todo el club", comentó el mediocampista norirlandés Stuart Dallas.

Después de 16 años, Bielsa volvió a ser campeón (su último éxito había sido con la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004) y Leeds concretó su regreso a la Premier League. Los caminos del técnico argentino y el histórico club inglés se unieron para poder volver a festejar a lo grande.