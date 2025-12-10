En qué canal pasan Athletic Bilbao vs. PSG por la Champions League 2025-2026 hoy

Este miércoles, desde las 17 (horario argentino), Athletic Bilbao y Paris Saint Germain se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 6 de la “Fase Liga” de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del alemán Daniel Siebert, se disputa en el estadio San Mamés y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El conjunto vasco necesita levantar cabeza con urgencia para soñar con la clasificación a la etapa de eliminación directa. Hasta el momento está 28° en la tabla de posiciones con apenas cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y tres derrotas. Viene de empatar 0 a 0 con Slavia Praga como visitante. Para meterse en el playoff de 16vos de final tiene que terminar entre el noveno y el 24° puesto; mientras que para avanzar directamente a octavos debe quedar entre los ocho primeros.

Athletic Bilbao quiere dar la sorpresa ante PSG para escalar puestos en las tablas de posiciones

El campeón en ejercicio, por su parte, se mantiene en el cuarto lugar de la clasificación general con 12 unidades (cuatro victorias y una caída). En la última jornada goleó a Atalanta, como local, por 4 a 0, gracias a las anotaciones de Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes y Goncalo Ramos. Busca convertirse en el primer equipo en defender el título tras ocho años. ¿El último en hacerlo? Real Madrid, que levantó la ‘Orejona’ en tres ediciones consecutivas: 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018.

Athletic Bilbao vs. PSG: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 17 (horario argentino) en España y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, PSG corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.78 contra los 4.83 que se repagan por un hipotético triunfo de Athletic Bilbao. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.07.