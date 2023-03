FIFAgate: el argentino que fue declarado culpable y que enfrenta cargos por hasta 40 años de prisión en los Estados Unidos

escuchar

Un exejecutivo de la antigua empresa estadounidense 21 Century Fox y la agencia argentina Full Play fue declarado culpable por corrupción por un jurado federal de Brooklyn este jueves, en el marco del megaescándalo de sobornos en la FIFA que estalló en 2015.

Luego de siete semanas de juicio, el argentino Hernán López, exejecutivo de 21st Century Fox, y de la empresa de marketing deportivo Full Play, fue declarados culpables de todos los cargos (fraude electrónico, conspiración y lavado de dinero) por su participación en esquemas para sobornar a ejecutivos de la FIFA, de la Conmebol y, en el caso de Full Play, de la Concacaf, con el fin de conseguir los derechos de transmisión de los lucrativos torneos de fútbol.

Otro acusado, también exejecutivo de Fox, el mexicano Carlos Martínez fue absuelto.

Hernán López, exejecutivo de 21st Century Fox, llega a una corte federal en Brooklyn

La jueza instructora Pamela Chen tiene que anunciar todavía las condenas, que pueden elevarse hasta 40 años de cárcel y multas en millones de dólares para López y Full Play. ”El fallo de hoy es una contundente victoria para la justicia y para los fans del fútbol de todo el mundo. Los acusados hicieron trampa al sobornar a los dirigentes de fútbol para que actuaran en su propio interés codicioso, en lugar de hacerlo por el deporte”, dijo el fiscal federal de Brooklyn, Breon Peace, en un comunicado tras conocerse el fallo.

“Este veredicto refleja el compromiso continuo de esta oficina para erradicar la corrupción en los niveles más altos. Tanto las empresas como las personas deben comprender que, independientemente de su riqueza o poder, serán llevados ante la justicia si utilizan el sistema financiero estadounidense para fines corruptos”, agregó Peace.

Full Play, una empresa de marketing deportivo constituida en Uruguay, con sede en Buenos Aires, y propiedad de los acusados -padre e hijo- Hugo Jinkis y Mariano Jinkis, participó en varios esquemas para pago de sobornos a funcionarios de la Conmebol y la Concacaf, a cambio de los derechos de marketing y transmisión de varios torneos de fútbol, incluidos partidos de clasificación y amistosos para la Copa del Mundo, la Copa Libertadores y la Copa América. Hugo y Mariano Jinkis, imputados en la primera acusación de la causa abierta el 27 de mayo de 2015, continúan prófugos.

Hernán López fue declarado culpable y enfrenta la posibilidad de una fuerte condena y una sanción económica

La justicia estadounidense alega que entre 2005 y 2015, “los acusados acordaron pagar, pagaron y facilitaron el pago y la ocultación de sobornos anuales y pago de comisiones ilegales” a funcionarios de la Confederación de fútbol de Sudamérica (Conmebol) a cambio de lucrativos contratos de transmisión de partidos amistosos de la Copa Libertadores y otros eventos futbolísticos, y obtener información privilegiada para hacerse con los derechos de transmisión en Estados Unidos de los partidos de los Mundiales de 2018 y 2022.

La causa

En 2020, López se declaró no culpable. El tribunal que tramita la causa le impuso entonces una fianza de US$ 15 millones, lo obligó a permanecer en su casa entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y a que entregara su pasaporte. “Está aquí, se va a quedar aquí y va a luchar contra esto’', aseguró en ese momento Matthew Umhofer, su abogado, cuando supo de parte de la jueza Pamela Chen los cargos contra su defendido: fraude electrónico y lavado de dinero. En ese momento, Umhofer había propuesto una fianza de 500 mil dólares para López, y recalcado que no tenía intención de fugarse y volver a la Argentina. López dejó la Argentina y se trasladó a Estados Unidos hace 20 años. Al momento de pagar su fianza, presidía la empresa de podcasts Wondery, de la que también era accionista.

El esquema de corrupción entre la FIFA y las empresas, según un esquema de la justicia norteamericana Reuters

El 9 de abril de 2020, en plena pandemia de Covid-19, Martínez también se declaró no culpable, acordó pagar una fianza de 15 millones dólares y desde entonces ambos aguardaban el juicio en libertad. Según el FBI (policía federal), los acusados “corrompieron durante muchos años la gobernanza y los negocios del fútbol internacional con sobornos y comisiones ilegales, y se involucraron en esquemas criminales fraudulentos que causaron un daño significativo al deporte del fútbol”. “Sus esquemas incluían el uso de empresas fantasma, contratos de consultoría falsos y otros métodos de ocultación para disfrazar los sobornos y los pagos de comisiones ilegales y hacerlos parecer legítimos”.

La justicia estadounidense acusó a unas 45 personas y a varias empresas deportivas de más de 90 delitos y de pagar o aceptar más de 200 millones de dólares en sobornos. De ellos, 27 se declararon culpables -cuatro de ellos han muerto-; otros acusados que se declararon culpables fueron sentenciados, y otros que se declararon culpables aguardan todavía sentencia. Otros dos fueron declarados culpables en un juicio y condenados a diferentes penas.

Asimismo, cuatro empresas se declararon culpables, otras dos alcanzaron acuerdos de procesamiento diferido y otras dos pagaron multas. La adjudicación de las sedes de los Mundiales de 2018 en Rusia y de 2022 en Qatar estuvo marcada por la corrupción, según la justicia estadounidense.

LA NACION