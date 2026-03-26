La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine respaldó al jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, tras la conferencia que brindó el miércoles en la Casa Rosada, en la que evitó dar precisiones sobre su patrimonio y los vuelos privados a Punta del Este. En su categórica defensa, la legisladora apuntó contra una supuesta “red de amigotes” y vinculó la difusión de un video con la dirigente venezolana Delcy Rodríguez.

“No importa lo que Adorni diga, van a seguir hablando de esto. Al igual que Karina y Javier [Milei], yo confío en él”, afirmó Lemoine en diálogo con LN+. También cuestionó la cobertura mediática del caso: “Ustedes [periodistas] van a seguir hablando porque viene pasando de hace rato con todas las cosas que están pasando. De pronto, este es el único tema del que se habla en todos los programas. Es aburrido. Se ve que a la gente le interesa escucharlo porque debe subir el rating”.

Aprovechó también para minimizar la seguidilla de evidencia revelada que complica cada vez más al vocero presidencial. “Si esto es lo más turbio que tiene el gobierno vamos a renovar la presidencia durante décadas. Y ojalá que siga así”, marcó, para luego agregar: “Antes de ser periodista es padre; se metieron con sus hijos”.

Lemoine defendió a Adorni en la polémica por sus bienes y vuelos: apuntó a una “red de amigotes” y a Delcy Rodríguez

Fue tras ello que señaló directamente a su par de la Cámara baja Marcela Pagano y a su marido, Franco Bindi. “Es donde la diputada Pagano mete los dedos. Agarraron y pusieron un video. Alguien los filmó en un momento privado, esperaron un mes y empezaron a poner un video, se metieron con su familia, con su casa, que está todo declarado como corresponde”, expresó sin mostrar evidencia al respecto.

En paralelo, dijo que la diputada del espacio Coherencia tiene “una red de amigotes” y comenzó a enumerarlos: “Delcy Rodríguez, la narcodictadura [venezolana]; [el expresidente] Alberto Fernández; y toda esa gente de porquería que está metiéndose en el medio”.

El video del vuelo de Manuel Adorni

Sorprendido, el conductor, Esteban Trebucq, le consultó cuál es la relación entre estas personas y el video grabado en el Aeropuerto de San Fernando donde se lo ve a Adorni y a su familia abordando el jet privado que los llevó a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval. “Todo tiene que ver porque todo lo que sale de ahí es turbio y te enoja, así de simple. Y a la gente le enoja también eso”, aseguró.

Y completó: “¿Quién empezó todo esto? ¿Quién puso los videos al aire? ¿Quién difundió todo? El equipo de Pagano y [el periodista] Mauro Federico. ¡Hechos! Siempre es la misma gente la que empieza estas operaciones. Pagano, Bindi, [el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo] Toviggino. Esa es mi opinión".

La conferencia de Adorni y el escándalo

El miércoles al mediodía, Adorni evitó responder detalles en relación con las polémicas por sus viajes y las propiedades declaradas en su patrimonio. Dijo que no iba a dar explicaciones porque hay una investigación judicial en curso.

“A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado, no tengo nada que esconder”, arrancó en un primer descargo. Luego precisó que su salario está congelado desde hace dos años y aclaró que no daría explicaciones sobre su patrimonio.

“Hay denuncias penales de por medio. Si doy detalles, voy a interferir en esas causas. Vivo en Caballito y el resto de las propiedades en los diferentes barrios de la Ciudad lo deben cotejar con mi declaración jurada. Todo está declarado”, dijo sobre las versiones sobre las propiedades que se le adjudican, entre ellas, una en Martínez y otra en Exaltación de la Cruz.

La entrada del lote 380 del country Indio Cua

Ante la consulta sobre el pago del avión privado para ir a Punta del Este, Adorni evitó dar precisiones. ”Con mi dinero hago lo que quiero, me lo gane legitimamente”, enrostró el jefe de Gabinete.

“La dádiva está si es que hubiera sido un regalo. Al viaje yo lo pagué. Es un tema de investigación judicial”, añadió sobre el viaje a Punta del Este, cuyas facturas no está a nombre del jefe de Gabinete sino de una productora de Marcelo Grandio, un empresario de medios que es proveedor de contenidos de la TV Pública, área que está bajo su órbita.

Manuel Adorni: “A mi patrimonio lo construí en el sector privado, no tengo nada que esconder”

El domingo 8 de marzo se conoció que su esposa, Bettina Julieta Angeletti, había viajado a Estados Unidos en el avión presidencial, primero a Miami y luego a Nueva York. Fue en el marco del evento Argentina Week, en el que el Gobierno buscó promocionar al país como foco de inversiones.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York

Luego se conoció que la familia Adorni fue a Punta del Este en un jet privado junto a Grandio.

La semana pasada, LA NACION reveló que Angeletti registró a su nombre en noviembre de 2024 una casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz, operación que fue denunciada por la diputada Marcela Pagano, exlibertaria, quien pidió investigar a Adorni por enriquecimiento ilícito.