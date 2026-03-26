Congreso: Karina Milei impulsa a Sebastián Pareja para presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia

Karina Milei ya definió a su candidato para presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. Será el diputado Sebastián Pareja, su principal armador bonaerense y uno de los dirigentes de mayor confianza dentro del esquema libertario.

La designación se formalizará en los próximos días, cuando se constituya la comisión y sus 16 integrantes -ocho por cada Cámara- voten a sus autoridades. En el oficialismo confían en asegurarse la mayoría con legisladores propios y aliados.

“Voy a estar donde me necesiten”, repite Pareja en su entorno, donde evitan desmentir la posibilidad. Su nombre sintetiza el avance de la secretaria General sobre un área sensible: la comisión es la encargada de supervisar la actividad de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), formalmente a cargo de Cristian Auguadra pero bajo la órbita política de Santiago Caputo.

Karina Milei y Santiago Caputo

Pareja integra el núcleo duro de Karina Milei y es considerado un dirigente “puro” dentro del oficialismo, una condición que en el armado libertario se reserva para posiciones estratégicas. Su eventual desembarco en la Bicameral se inscribe en la disputa interna por el control de áreas clave del Gobierno.

El antecedente más reciente fue el Ministerio de Justicia. Allí, el asesor presidencial había ganado influencia a través de Sebastián Amerio, pero ese esquema fue desarmado con el ingreso de Juan Bautista Mahiques -el nuevo ministro- y Santiago Viola -secretario de Justicia-, dirigentes cercanos a la secretaria General.

En ese contexto, la llegada de Pareja a la Comisión de Inteligencia implicaría que un dirigente alineado con Karina Milei quede al frente del organismo que debe controlar a la SIDE. En la práctica, supervisaría el funcionamiento del área donde Caputo aún conserva injerencia.

La designación también profundiza la fricción con el sector juvenil referenciado en Caputo. Pareja es resistido por Las Fuerzas del Cielo, el espacio militante que responde al asesor presidencial. En redes sociales suele ser blanco de críticas de ese sector, una tensión que se arrastra desde el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, donde el diputado concentró el armado y dejó relegados a los dirigentes cercanos al asesor.

Durante la última Derecha Fest, en Mar del Plata, los tuiteros libertarios insultaron a Pareja cuando subió al escenario. La reacción se extendió luego a las redes sociales, donde referentes de Las Fuerzas del Cielo exhibieron cómo habían respondido a su discurso.

Seba, no pude ir a La Derecha Fest porque estos días tengo bastante trabajo. Pero me pasaron unos videos de tu discurso. Me gustaron.



Algún día vas a entender, que la gente no te quiere.

Y que nadie controla a nadie, no somos kukas

Todo es una reacción a vos mismo, incivilizado pic.twitter.com/ewBvErSfWA — Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) January 28, 2026

El movimiento, además, agrega ruido en la relación con Pro. El jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo, asegura que el cargo le había sido ofrecido por Martín Menem en diciembre pasado, durante las negociaciones para ser reelegido al frente de la Cámara Baja. En esa instancia, Menem también logró que se le otorgaron las facultades para constituir las comisiones.

“En el Gobierno tienen el derecho y la mayoría para imponer a quien quieran, pero si dicen que no me lo ofrecieron son unos mentirosos”, sostuvo Ritondo ante LA NACION.

Cerca de Menem rechazan esa versión. “Siempre estuvo claro que las comisiones de gestión le corresponden a La Libertad Avanza”, replicaron. Pese a no ser parte del esquema oficial, a Ritondo se lo considera un dirigente cercano a Caputo y, por ende, lejos del “karinismo” de Pareja y Menem.

Ritondo junto a Santiago Caputo, durante la inauguración de una sucursal de YPF en Pinamar Marcelo Aguilar - LA NACION

En la jerga parlamentaria, esas comisiones son las que resultan clave para la agenda del Poder Ejecutivo. La de Inteligencia es una de las más sensibles: analiza la ejecución del Plan de Inteligencia Nacional y controla los gastos reservados de los organismos del sistema.

También tiene facultades para investigar de oficio y requerir información clasificada, incluidas interceptaciones realizadas por la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) y datos de empresas de telecomunicaciones. Por la naturaleza de los temas que aborda, sus reuniones son secretas.