Final de la Messi Cup 2025: a qué hora juega River vs. Atlético de Madrid

River Plate y Atlético de Madrid se enfrentan este domingo en el Chase Stadium de Inter Miami en la final de la primera edición de la Messi Cup, el torneo Sub 16 organizado por la productora de Lionel Messi.

El encuentro está programado a las 18 (hora argentina) y se transmite en vivo por ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

La previa del partido

El Millonario accedió a la final con el segundo puesto en el grupo B, donde empató vs. Barcelona 2 a 2, cayó ante Manchester City 2 a 1 y goleó a Inter 5 a 1. Sumó cuatro puntos al igual que el Blaugrana, pero logró una mejor diferencia de tantos (+3 contra +1) y se metió entre los cuatro mejores. En semifinales su víctima fue Chelsea 3 a 1 con conquistas de Valentín Sayago, Ramiro Álvarez y Bruno Cabral.

El Colchonero, por su parte, empezó el certamen con una caída ante The Blues 4 a 2 y se recuperó con un triunfo sobre Inter Miami 1 a 0. En la última jornada empardó ante Newell’s 2 a 2 y avanzó a las semifinales como escolta con cuatro unidades. En el cruce, se impuso a Manchester City 3 a 2.

Qué es la Messi Cup

La productora fundada por Lionel Messi lleva adelante la Messi Cup, un torneo juvenil Sub 16 que se desarrollará en Miami con algunos de los clubes más prestigiosos del mundo y sus mejores jugadores menores de 16 años. Se trata de un certamen, según detalló, “innovador” y que combina competición de élite sobre el terreno de juego con eventos culturales y de la industria deportiva fuera de él.

La competencia fue creada para establecer un nuevo estándar global en el fútbol juvenil. “Más que un torneo, es una serie de eventos en vivo y una plataforma con esencia digital que fusiona deporte, cultura e innovación. Su misión es generar valor a largo plazo para los deportistas en el desarrollo de sus carreras, para las comunidades que se unen en torno a la pasión por el deporte, y para las marcas que buscan vínculos auténticos y duraderos en la nueva era del fútbol”, amplió la organización.

El torneo contó con la participación de ocho clubes. Además de River y Atlético Madrid, jugaron Inter Miami, Barcelona, Manchester City, Inter de Milán, Chelsea y Newell’s . Durante seis días, estos equipos disputaron un total de 18 partidos en algunos de los escenarios más emblemáticos de Miami, incluyendo el Chase Stadium de Inter Miami.

Por último, Tim Pastore, CEO de 525 Rosario que es la productora fundada por Leo Messi, se refirió al torneo y expresó: “Es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana. Es una oportunidad para celebrar el talento, la cultura y la comunidad, creando legados y vínculos que perdurarán más allá del campo de juego”.