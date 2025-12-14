LA NACION

Así quedó la tabla histórica de campeones del fútbol argentino, tras el título de Estudiantes en el Torneo Clausura 2025

El Pincha derrotó a Racing por penales y se consolida en el séptimo lugar entre los más ganadores del país; es el primer trofeo que levanta este año

Guido Carrillo celebra su gol con Santiago Ascacibar, capitán de Estudiantes; el Pincha ganó el Torneo Clausura 2025
Guido Carrillo celebra su gol con Santiago Ascacibar, capitán de Estudiantes; el Pincha ganó el Torneo Clausura 2025

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 tras derrotar a Racing por penales en la final. En el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Pincha celebró la obtención de un nuevo título desde los doce pasos tras empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario. Así, alcanzó los 18 trofeos en su palmarés, teniendo en cuenta los conseguidos tanto a nivel nacional como internacional.

El más laureado del país es Boca con 74 estrellas, seguido de River con 72. El podio lo completa Independiente con 45 y luego aparece Racing con 40, mientras que Vélez está sexto con 19. En la tabla en la que únicamente se tienen en cuenta las coronaciones a nivel local, el máximo ganador es el Millonario con 54 títulos. Dos menos tiene el xeneize y tercera se ubica la Academia con 33. El conjunto platense, por su parte, suma 11.

Estudiantes de La Plata ganó un torneo histórico contra viento y marea y se clasificó a la Copa Libertadores 2026
Estudiantes de La Plata ganó un torneo histórico contra viento y marea y se clasificó a la Copa Libertadores 2026

Tabla de campeones de la Primera División del fútbol argentino

Títulos nacionales e internacionales

  • Boca - 74 títulos
  • River - 72
  • Independiente - 45
  • Racing - 40
  • Alumni (club extinguido) y San Lorenzo - 22 cada uno
  • Vélez - 19
  • Estudiantes de La Plata - 18
  • Huracán y Rosario Central - 13 cada uno
  • Newell’s - Nueve
  • Lanús - Siete
  • Belgrano de Córdoba - Seis
  • Argentinos Juniors, Arsenal de Sarandí, Lomas (club extinguido) y CASI (club extinguido) - Cinco cada uno
  • Porteño (club extinguido) - Cuatro
  • Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - Tres cada uno
  • Defensa y Justicia, Banfield, Estudiantil Porteño, Ferro Carril Oeste, Gimnasia de La Plata, Sportivo Barracas y Talleres de Córdoba - Dos cada uno
  • Atlanta, Central Córdoba (Rosario), Colón de Santa Fe, Chacarita, Estudiantes de Caseros, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tigre, Tiro Federal de Rosario, Patronato, Platense e Independiente Rivadavia - Uno cada uno

Títulos nacionales

  • River - 54 títulos
  • Boca - 52
  • Racing - 33
  • Independiente - 25
  • Alumni (club extinguido) - 18
  • San Lorenzo - 17
  • Vélez - 14
  • Huracán - 13
  • Rosario Central - 12
  • Estudiantes de La Plata - 11
  • Newell’s - Nueve
  • Lomas (club extinguido) - Cinco
  • Porteño (club extinguido), Lanús, CASI (club extinguido), Porteño (club extinguido) - Cuatro cada uno
  • Arsenal, Argentinos Juniors, Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - Tres cada uno
  • Banfield, Estudiantil Porteño (club extinguido), Ferro, Gimnasia de La Plata y Sportivo Barracas - Dos cada uno
  • Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Colón de Santa Fe, Estudiantes de Buenos Aires, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Old Caledonians (club extinguido), Patronato, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Sportivo Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tiro Federal de Rosario, Tigre, Platense e Independiente Rivadavia - Uno cada uno
