Así quedó la tabla histórica de campeones del fútbol argentino, tras el título de Estudiantes en el Torneo Clausura 2025

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 tras derrotar a Racing por penales en la final. En el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Pincha celebró la obtención de un nuevo título desde los doce pasos tras empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario. Así, alcanzó los 18 trofeos en su palmarés, teniendo en cuenta los conseguidos tanto a nivel nacional como internacional.

El más laureado del país es Boca con 74 estrellas, seguido de River con 72. El podio lo completa Independiente con 45 y luego aparece Racing con 40, mientras que Vélez está sexto con 19. En la tabla en la que únicamente se tienen en cuenta las coronaciones a nivel local, el máximo ganador es el Millonario con 54 títulos. Dos menos tiene el xeneize y tercera se ubica la Academia con 33. El conjunto platense, por su parte, suma 11.

Estudiantes de La Plata ganó un torneo histórico contra viento y marea y se clasificó a la Copa Libertadores 2026 Fotobaires / Juan Jose Garcia

Tabla de campeones de la Primera División del fútbol argentino

Títulos nacionales e internacionales

Boca - 74 títulos

River - 72

Independiente - 45

Racing - 40

Alumni (club extinguido) y San Lorenzo - 22 cada uno

Vélez - 19

Estudiantes de La Plata - 18

Huracán y Rosario Central - 13 cada uno

Newell’s - Nueve

Lanús - Siete

Belgrano de Córdoba - Seis

Argentinos Juniors, Arsenal de Sarandí, Lomas (club extinguido) y CASI (club extinguido) - Cinco cada uno

Porteño (club extinguido) - Cuatro

Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - Tres cada uno

Defensa y Justicia, Banfield, Estudiantil Porteño, Ferro Carril Oeste, Gimnasia de La Plata, Sportivo Barracas y Talleres de Córdoba - Dos cada uno

Atlanta, Central Córdoba (Rosario), Colón de Santa Fe, Chacarita, Estudiantes de Caseros, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tigre, Tiro Federal de Rosario, Patronato, Platense e Independiente Rivadavia - Uno cada uno

Títulos nacionales

River - 54 títulos

Boca - 52

Racing - 33

Independiente - 25

Alumni (club extinguido) - 18

San Lorenzo - 17

Vélez - 14

Huracán - 13

Rosario Central - 12

Estudiantes de La Plata - 11

Newell’s - Nueve

Lomas (club extinguido) - Cinco

Porteño (club extinguido), Lanús, CASI (club extinguido), Porteño (club extinguido) - Cuatro cada uno

Arsenal, Argentinos Juniors, Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - Tres cada uno

Banfield, Estudiantil Porteño (club extinguido), Ferro, Gimnasia de La Plata y Sportivo Barracas - Dos cada uno

Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Colón de Santa Fe, Estudiantes de Buenos Aires, Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Old Caledonians (club extinguido), Patronato, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín de Tucumán, Sportivo Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Tiro Federal de Rosario, Tigre, Platense e Independiente Rivadavia - Uno cada uno