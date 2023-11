escuchar

Este viernes se disputa la última fecha de los grupos C y D del Mundial Sub 17 Indonesia 2023. La selección argentina, desde las 6 de la madrugada (hora argentina) buscará la clasificación a octavos de final en el duelo ante Polonia, que perdió los dos partidos que disputó hasta el momento (1 a 0 vs. Japón y 4 a 1 vs. Senegal). Además, Brasil e Inglaterra se disputarán el primer puesto de la zona C, a partir de las 9.

La instancia inicial de la Copa del Mundo juvenil culmina el sábado con los enfrentamientos correspondientes a la tercera jornada de los grupos E y F. Los dos primeros de cada zona junto a los mejores cuatro terceros avanzarán a la siguiente ronda. A partir de ahí habrá octavos de final, cuartos de final, semifinales, partido por el tercer puesto y final, pactada para el sábado 2 de diciembre en el estadio Manahan.

¡Así quedó la acción en la última fecha de los Grupos A y B!#U17WC — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 16, 2023

Fixture y resultados del Mundial Sub 17

Grupo A

Fecha 1

Panamá 0-2 Marruecos.

Indonesia 1-1 Ecuador.

Fecha 2

Marruecos 0-2 Ecuador.

Indonesia 1-1 Panamá.

Fecha 3

Marruecos 3-1 Indonesia.

Ecuador 1-1 Panamá.

Grupo B

Fecha 1

Mali 3-0 Uzbekistán.

España 2-0 Canadá.

Fecha 2

España 1-0 Malí.

Uzbekistán 3-0 Canadá.

Fecha 3

Canadá 1-5 Malí.

Uzbekistán 2-2 España.

Grupo C

Fecha 1

Nueva Caledonia 0-10 Inglaterra.

Brasil 2-3 Irán.

Fecha 2

Brasil 9-0 Nueva Caledonia.

Inglaterra 2-1 Irán.

Fecha 3

Inglaterra vs. Brasil - Viernes 17 de noviembre a las 7 en el estadio Internacional de Jakarta.

Irán vs. Nueva Caledonia - Viernes 17 de noviembre a las 7 en el estadio Si Jalak Harupat.

Grupo D

Fecha 1

Japón 1-0 Polonia.

Argentina 1-2 Senegal.

Fecha 2

Senegal 4-1 Polonia.

Japón 1-3 Argentina.

Fecha 3

Senegal vs. Japón - Viernes 17 de noviembre a las 6 en el estadio Si Jalak Harupat.

Polonia vs. Argentina - Viernes 17 de noviembre a las 6 en el estadio Internacional de Jakarta.

Grupo E

Fecha 1

Francia 3-0 Burkina Faso.

Corea del Sur 1-3 Estados Unidos.

Fecha 2

Estados Unidos 2-1 Burkina Faso.

Francia 1-0 Corea del Sur.

Fecha 3

Estados Unidos vs. Francia - Sábado 18 de noviembre a las 9 en el estadio Internacional Jakarta.

Burkina Faso vs. Corea del Sur - Sábado 18 de noviembre a las 9 en el estadio Si Jalak Harupat.

Grupo F

Fecha 1

Venezuela 3-0 Nueva Zelanda.

México 1-3 Alemania.

Fecha 2

México 2-2 Venezuela.

Nueva Zelanda 1-3 Alemania.

Fecha 3

Nueva Zelanda vs. México - Sábado 18 de noviembre a las 6 en el estadio Si Jalak Harupat.

Alemania vs. Venezuela - Sábado 18 de noviembre a las 6 en el estadio Internacional de Jakarta.

Octavos de final

Ecuador vs. 2° del grupo C - Lunes 20 de noviembre a las 5.30 en el estadio de Manahan.

España vs. 3° del grupo A, C o D - Lunes 20 de noviembre a las 9 en el estadio de Manahan.

Malí vs. 2° del grupo F - Martes 21 de noviembre a las 5.30 en el estadio Gelora Bung Tomo.

1° del grupo F vs. 2° del grupo E - Martes 21 de noviembre a las 5.30 en el estadio Si Jalak Harupat.

Marruecos vs. 3° del grupo C, D o E - Martes 21 de noviembre a las 9 en el estadio Gelora Bung Tomo.

1° del grupo D vs. 3° del grupo B, E o F - Martes 21 de noviembre a las 9 en el estadio Si Jalak Harupat.

1° del grupo C vs. 3° del grupo A, B o F - Miércoles 22 de noviembre a las 5.30 en el estadio Internacional Jakarta.

1° del grupo E vs. 2° del grupo D - Miércoles 22 de noviembre a las 9 en el estadio Internacional Jakarta.

Cuartos de final

Ganador partido 2 vs. Ganador partido 4 - Viernes 24 de noviembre a las 5.30 en el estadio Internacional Jakarta.

Ganador partido 1 vs. Ganador partido 6 - Viernes 24 de noviembre a las 9 en el estadio Internacional Jakarta.

Ganador partido 8 vs. Ganador partido 7 - Sábado 25 de noviembre a las 5.30 en el estadio Manahan.

Ganador partido 3 vs. Ganador partido 5 - Sábado 25 de noviembre a las 9 en el estadio Manahan.

Semifinales

Ganador partido 2 vs. Ganador partido 1 - Martes 28 de noviembre a las 5.30 en el estadio Manahan.

Ganador partido 3 vs. Ganador partido 4 - Martes 28 de noviembre a las 9 en el estadio Manahan.

Partido por el tercer puesto

Perdedor partido 1 vs. Perdedor partido 2 - Viernes 1 de diciembre a las 9 en el estadio Manahan.

Final

Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 - Sábado 2 de diciembre a las 9 en el estadio Manahan.