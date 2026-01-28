Flamengo cerró el pase más caro de la historia de Sudamérica: así quedó el top 10 del ranking

El 10 de enero de este año, Cruzeiro anunció la contratación de Gerson tras pagarle al Zenit de Rusia 35 millones de dólares, cifra que lo convertía en el refuerzo más caro de la historia del fútbol sudamericano. Sin embargo, este récord se volvió a romper 18 días después con la compra de Lucas Paquetá por parte del Flamengo, que le abonó 42 millones de euros (más de 50 millones de dólares) al West Ham United por su pase.

La presión del mediocampista brasileño por retornar a su país fue determinante para que la operación pudiera concretarse, porque ya había manifestado que no tenía intenciones de volver a jugar para los Hammers. En West Ham, una serie de tres victorias consecutivas sin su presencia dieron la certeza de que no era un jugador determinante para el equipo.

El mediocampista brasileño nunca pudo hacer pie en las principales ligas de Europa Dave Shopland - AP

De esta forma, Lucas Paquetá regresará al fútbol brasileño después de ocho años en Europa, donde además de defender la camiseta de West Ham jugó para Milan en Italia y Olympique de Lyon en Francia.

La dirigencia del Flamengo avanzó rápidamente para cerrar el acuerdo con el club inglés, entendiendo que se trata de una oportunidad estratégica en lo deportivo. Paquetá, surgido de las divisiones inferiores, es considerado una de las grandes joyas formadas en la cantera del club en los últimos años y su retorno representa una fuerte apuesta de jerarquía para afrontar las competencias locales e internacionales de la temporada 2026.

En ese sentido, la noticia tomó un mayor impacto cuando el reconocido periodista Fabrizio Romano confirmó el avance definitivo de la operación. “Lucas Paquetá al Flamengo, ¡here we go! Acuerdo récord cerrado por una tarifa de 42 millones de euros”, publicó el especialista en su cuenta de X.

🚨💣 BREAKING: Lucas Paquetá to Flamengo, here we go! Record deal agreed for €42m fee.



West Ham accept the proposal after direct contact with director José Boto today, Paquetá travels later today.



Five year contract. Paquetá volta pra casa. ❤️🖤 pic.twitter.com/IsuGJBqIIa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2026

“West Ham acepta la propuesta tras el contacto directo con el director José Boto. Paquetá viaja más tarde. Contrato por cinco años. Paquetá vuelve a su casa”, detalló más tarde sobre la transferencia del futbolista brasileño.

El objetivo de Flamengo es que Lucas Paquetá llegue lo antes posible a Sudamérica para que pueda ser considerado por el entrenador Filipe Luis a fin de disputar la Supercopa de Brasil el próximo domingo frente a Corinthians, campeón de la Copa de Brasil, en el Estadio Mané Garrincha.

Un paso conflictivo por Europa

Paquetá fue transferido al continente europeo en enero de 2019, cuando el Milan le pagó 40 millones de euros al Flamengo por su pase. Luego de no hacer pie en Italia, su carrera continuó por el Lyon y el West Ham. En este último club, estuvo envuelto en una gran polémica vinculada a las apuestas deportivas.

A mediados de 2024, al futbolista brasileño se le inició una investigación por posible participación en apuestas deportivas tras una denuncia de la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA). Una serie de amonestaciones de Paquetá en la Premier League llamaron la atención de la FA por “patrones extraños de comportamiento” y por eso se le inició una investigación.

Paquetá llegó a compartir equipo con Manuel Lanzini durante la temporada 2022-23 John Walton - PA

En un comunicado oficial, la federación señaló también que el brasileño había recibido estas tarjetas “con el propósito indebido de afectar el mercado de apuestas para que una o más personas se beneficiasen”. En ese marco, se rumoreó con que se hizo amonestar como un “regalo de cumpleaños” para su hermano Matheus.

No obstante, la Comisión Independiente consideró que la denuncia carecía de fundamentos ante los Tribunales. De todas formas, a pesar de haber sido absuelto de los cargos tras la investigación por apuestas deportivas, Paquetá se vio obligado a pagar una multa económica por incumplir con responder preguntas y proporcionar información a la investigación, según indicaba la Regla F3 de la FA.

Los fichajes más caros de los equipos sudamericanos

1- Lucas Paquetá (de West Ham a Flamengo) US$ 50 millones.

2- Gerson (de Zenit a Cruzeiro) US$ 35 millones.

3- Vitor Roque (de Barcelona a Palmeiras) US$ 30 millones.

4- Wendel (de Bayer Leverkusen Botafogo) US$ 23 millones.

5- Thiago Almada (de Atlanta United a Botafogo) US$ 23 millones.

6- Paulinho (Atlético Mineiro a Palmeiras) US$ 21 millones.

7- Carlos Alcaraz (Southampton a Flamengo) US$ 21 millones.

8- Gabriel Barbosa (Inter de Milán a Flamengo) US$ 20 millones.

9- Luiz Henrique (Betis a Botafogo) US$ 19 millones.

10- Gerson (Olympique de Marsella a Flamengo) US$ 17 millones.