Flamengo vs. Racing, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores
La Academia juega en el Maracaná el capítulo de ida en busca de un lugar en la definición
Los elegidos de Gustavo Costas
Estos son los elegidos por Gustavo Costas para el duelo de ida de las semifinales: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa y Marcos Rojo; Bruno Zuculini, Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra y Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.
¡ASÍ FORMA LA ACADEMIA ESTA NOCHE ANTE FLAMENGO! 👊🏻 pic.twitter.com/Q7GOEQUGBN— Racing Club (@RacingClub) October 22, 2025
Los once del equipo brasileño
Los siguientes son los 11 titulares de Flamengo para recibir a Racing: Agustín Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Carrascal
NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! Confira a escalação do Mengão para enfrentar o Racing, pela @Libertadores! #FLAxRAC #StartingXI pic.twitter.com/qc4xunNflX— Flamengo (@Flamengo) October 22, 2025
Cómo llega Racing
Racing llega a las semifinales con un camino firme y sostenido en la Copa Libertadores. En cuartos de final eliminó a Vélez con autoridad, ganando ambos partidos 1 a 0. Antes, en octavos, había dado vuelta su cruce ante Peñarol: perdió 1-0 en Montevideo, pero reaccionó en Avellaneda con un contundente 3-1 que le permitió avanzar. Además, finalizó primero en el Grupo E con 13 puntos, mostrando regularidad y solidez colectiva a lo largo de la fase inicial.
En el Clausura la Academia también mantiene un rendimiento competitivo. Viene de superar 1-0 a Aldosivi como local, resultado que lo deja con 18 unidades y ubicado momentáneamente en el sexto puesto de la Zona A del torneo local, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs.
Los colores más lindos del Mundo, listos en el Maracaná 🤍 pic.twitter.com/TnBjuHkFMK— Racing Club (@RacingClub) October 22, 2025
Cómo llega Flamengo
Flamengo avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores después de una serie muy pareja con Estudiantes de La Plata, que recién pudo resolverse a través de los penales: ganó 4-2 desde los doce pasos tras empatar 2-2 en el resultado global. El equipo carioca sufrió más de la cuenta, alternó buenos momentos ofensivos con graves desconcentraciones defensivas y terminó celebrando gracias a la jerarquía de Agustín Rossi en la definición.
En los octavos de final, el Fla había mostrado una imagen sólida al superar 3-0 en el global a Internacional de Porto Alegre. Sin embargo, su rendimiento general en el certamen fue irregular: terminó segundo en el Grupo C con 11 puntos, igualado con Central Córdoba (que le había ganado en el Maracaná), que finalizó tercero y quedó eliminado.
Más allá de la Copa, Flamengo vive un gran presente en el Brasileirao. El último fin de semana ganó un partido clave al vencer 3-2 a Palmeiras, un duelo que fue catalogado como “una final anticipada”. Con ese triunfo alcanzó los 61 puntos e igualó la línea del Verdao, transformándose en uno de los grandes candidatos al título doméstico.
UM SONHO. UM MANTO! TUDO PRONTO, MENGOOO! 🟥⬛️#MatchDay #FLAxRAC pic.twitter.com/yu9qmOgs1D— Flamengo (@Flamengo) October 22, 2025
Probables formaciones
Flamengo: Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.
Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Bienvenidos
Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Flamengo y Racing, válido por la semifinal de ida de la Copa Libertadores. El encuentro será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela y televisado por Fox Sports.
