Flamengo vs. Racing, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores

La Academia juega en el Maracaná el capítulo de ida en busca de un lugar en la definición

Miles de fanáticos de Racing coparon Copacabana
Miles de fanáticos de Racing coparon CopacabanaBruna Prado - AP

Los elegidos de Gustavo Costas

Estos son los elegidos por Gustavo Costas para el duelo de ida de las semifinales: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa y Marcos Rojo; Bruno Zuculini, Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Agustín Almendra y Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

Los once del equipo brasileño

Los siguientes son los 11 titulares de Flamengo para recibir a Racing: Agustín Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Carrascal

Cómo llega Racing

Racing llega a las semifinales con un camino firme y sostenido en la Copa Libertadores. En cuartos de final eliminó a Vélez con autoridad, ganando ambos partidos 1 a 0. Antes, en octavos, había dado vuelta su cruce ante Peñarol: perdió 1-0 en Montevideo, pero reaccionó en Avellaneda con un contundente 3-1 que le permitió avanzar. Además, finalizó primero en el Grupo E con 13 puntos, mostrando regularidad y solidez colectiva a lo largo de la fase inicial.

En el Clausura la Academia también mantiene un rendimiento competitivo. Viene de superar 1-0 a Aldosivi como local, resultado que lo deja con 18 unidades y ubicado momentáneamente en el sexto puesto de la Zona A del torneo local, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs.

Cómo llega Flamengo

Flamengo avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores después de una serie muy pareja con Estudiantes de La Plata, que recién pudo resolverse a través de los penales: ganó 4-2 desde los doce pasos tras empatar 2-2 en el resultado global. El equipo carioca sufrió más de la cuenta, alternó buenos momentos ofensivos con graves desconcentraciones defensivas y terminó celebrando gracias a la jerarquía de Agustín Rossi en la definición.

En los octavos de final, el Fla había mostrado una imagen sólida al superar 3-0 en el global a Internacional de Porto Alegre. Sin embargo, su rendimiento general en el certamen fue irregular: terminó segundo en el Grupo C con 11 puntos, igualado con Central Córdoba (que le había ganado en el Maracaná), que finalizó tercero y quedó eliminado.

Probables formaciones

Flamengo: Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Bienvenidos

Pablo Lisotto

Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Flamengo y Racing, válido por la semifinal de ida de la Copa Libertadores. El encuentro será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela y televisado por Fox Sports.

Por Pablo Lisotto
