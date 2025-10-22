Flamengo vs. Racing, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores

Racing llega a las semifinales con un camino firme y sostenido en la Copa Libertadores. En cuartos de final eliminó a Vélez con autoridad, ganando ambos partidos 1 a 0. Antes, en octavos, había dado vuelta su cruce ante Peñarol: perdió 1-0 en Montevideo, pero reaccionó en Avellaneda con un contundente 3-1 que le permitió avanzar. Además, finalizó primero en el Grupo E con 13 puntos, mostrando regularidad y solidez colectiva a lo largo de la fase inicial.

En el Clausura la Academia también mantiene un rendimiento competitivo. Viene de superar 1-0 a Aldosivi como local, resultado que lo deja con 18 unidades y ubicado momentáneamente en el sexto puesto de la Zona A del torneo local, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs.