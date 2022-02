Florencia Bonsegundo: la vuelta a la selección con una sonrisa de la crack que recuperó el deseo

Morteros, dice, es su debilidad. Lo primero en lo que piensa así esté en Buenos Aires, Huelva, Valencia o Madrid, las paradas que hizo desde que se fue del pueblo cordobés para jugar al fútbol. Ahí empezó la historia: su patria es un sitio de 20 mil habitantes, el lugar donde, sobre una calle de tierra, se asienta la casa familiar. En el patio de ese hogar, Florencia Bonsegundo jugaba a la pelota, descalza, con Franco, su hermano siete años mayor. En la calle era la nena que les hacía caños a los varones. Joaquín, el tercer hijo de la familia, dos años menor, practicaba patín artístico. Quienes los conocían se referían a ellos como “los hermanos que tienen deportes invertidos”. Florencia no sabía que existía el fútbol femenino: iba a enterarse a los 15 años cuando la citaran a la selección.

Pasaron 13 temporadas de aquella primera convocatoria en la que quedó por caradura y ahora, tiempo después de volver a ser parte de Argentina, dice que volvió a recuperar las mismas ganas de jugar de aquellos tiempos. “Cuando vine a Europa, a una liga más fuerte que Argentina, noté que se pierde eso de competir por la camiseta, algo del amor que te nace cuando sos chica y soñás con ser futbolista. Está el dinero de por medio, vas a un club en el que todas pelean por un puesto, es totalmente diferente”, cuenta. Ahora nota que, en aquel 2008, pasó de ser capitana y referente de UAI Urquiza, con el que ganó tres campeonatos locales, y de la selección, a tener el desafío de ganarse un lugar. Juega en el Madrid CFF, un club al que define como “más humilde”, el lugar que la vuelve a conectar con el origen: “Somos un grupo más reducido y sabés cuántos minutos vas a tener. Somos pocas, nos llevamos bárbaro. Y bueno, cuando una se siente cómoda en un lugar vuelven las ganas de jugar. Se me volvieron a despertar”, cuenta.

Florencia Bonsegundo en su club actual, el Madrid CFF https://www.instagram.com/florbonse/

Para conectar con el germen de esa pasión hay que viajar en el tiempo. Bonsegundo tiene 28 años. Su mamá y su papá cuentan que empezó a patear a los 4. Fue la más chica de cuatro hermanos hasta que nació la menor, que tiene 11. Le decían machona y varonera, pero en aquellos días de fútbol en patas, ella asegura que quien la pasó peor fue Joaquín, el patinador. “Eso era más raro todavía. En Argentina se respira fútbol. Si hasta un perro juega y es normal. Pero él patinaba y llamaba mucho la atención. Empezó a ser conocido en el pueblo, en la región. Compitió a nivel provincial y nacional, también en Italia con Argentina. La discriminación la vivimos juntos. Nos entendemos bastante”, dice. Joaquín vive en Córdoba, es profesor y da clases en clubes. Hoy la sigue y sube fotos de su hermana en las redes sociales.

Bonsegundo volvió a la selección después de haber decidido no ser parte de la convocatoria para los Juegos Panamericanos 2019 y también de no haber sido citada por Carlos Borrello, el anterior entrenador. Junto a Estefanía Banini, Ruth Bravo y Belén Potassa expresaron su descontento con la forma de trabajo del anterior cuerpo técnico.

-Arrancaste a los 15, 16 años en la selección. ¿Cómo la pasaste todo ese tiempo sin jugar con Argentina? Pasaron más de dos años.

-Muy mal. Una sufrió, sigue sufriendo porque pasaron cosas y una las sigue recordando.

-¿Seguís sufriendo por el conflicto?

-Todavía hay un sabor amargo. Dolió quedar afuera de la selección, pero creo que sirvió y mucho. No me arrepiento de nada. Hoy poder volver a vestir la camiseta es un orgullo.

-Portanova, el nuevo entrenador, dijo que te quiere como a una hija y habla de recuperar el sentido de grupo. -¿Qué se rompió después del Mundial en el grupo?

-No sé si se rompió algo. Todas queríamos un cambio (se refiere al cuerpo técnico), el cambio no vino enseguida. Había que ser paciente. Y vino más tarde. El no expresarlo todas juntas es en lo que no se llegó a un acuerdo. Ahí es donde dolió.

-¿Y cómo fue volver?

-Es una vuelta especial, con un poco de miedo. Me sentí nueva en la selección. Con nervios. No lo quiero hacer mal.

La primera parte de esta entrevista se hizo en octubre de 2021. La segunda, esta semana, mientras Argentina juega dos amistosos contra Colombia. Bonsegundo es tímida y autoexigente. Dice que ahora que pasaron varias fechas ya se acopló mejor. En la entrevista por Zoom no encenderá la cámara. Dice que no le gusta dar notas y tampoco exponerse. Cuando sus amigas le muestran los stickers de WhatsApp que circulan con su imagen, se agarra la cabeza. “Soy anti, me da una vergüenza total”.

En la cancha es potente, veloz, con buena lectura de juego y un cambio de ritmo que marca diferencias. En Morteros era delantera, hasta que en UAI Urquiza fue Portanova quien le inventó su puesto actual: interna con mucha participación en la creación de juego y también con despliegue para la recuperación. “Me gusta jugar ahí. Aunque cuando llegué a España me encontré con otra realidad. Jugué de 9, de extremo, en Valencia de extremo por derecha. Ahora acá en Madrid me ponen de volante por izquierda, en UAI también jugué ahí. Qué se yo, voy a los clubes y digo de qué juego pero a veces no te hacen caso”.

-¿Qué aprendiste en cada lugar que estuviste?

-En Morteros, jugar con los varones me hizo más fuerte. El roce con los chicos es diferente, la velocidad. En Buenos Aires aprendí un poco de todo. La supervivencia, el vivir sola, el tener que trabajar. Jugué en Huracán y fue duro. Era chica, me volví enseguida a casa. UAI fue uno de los mejores momentos de mi vida. Salí campeona, jugué Copa Libertadores, era capitana, referente. Y en España sentí un poco lo que me pasó en Buenos Aires, estar lejos de todo, competir por poder jugar, competir en cada entrenamiento.

-Cuentan que en UAI, cuando trabajabas en un local de la universidad, iban todas a verte ahí antes de los entrenamientos para charlar con vos. Que hablabas con todas.

-Era el búnker para tomar mate, charlar. Y sí, pasaban todas. Me hacía cargo de la ropa del club, que se mandaba a lavar y había que acomodarla para los partidos y bueno, por ahí les decía: “Vengan a dar una mano a doblar las medias”. Me encantaba esa rutina. Volvía a las 8 o 9 de la noche a casa pero me encantaba. la verdad que lo extraño.

Florencia Bonsegundo, en uno de los amistosos recientes de la selección https://www.instagram.com/florbonse/

-¿Necesitás eso para tener más ganas? ¿Juntarte a tomar mate con tus compañeras, a comer, un ambiente más vinculado al amateurismo?

-Sí, me sienta mejor cuando hay unión, armonía, buena onda. Las cosas siempre son más fáciles si pasa eso. No podés ser amiga o llevarte bien con todas, pero si la mayoría está en la misma y hay un objetivo claro siempre es más fácil sea o no profesional.

-¿En la etapa anterior en la selección pudiste sentirte así?

-Sí, claro. Son muchos años, competí desde la Sub 17, pasé por muchos grupos, el primer Mundial con la Sub 20, el repechaje al Mundial de Francia, ese Mundial... Fueron grupos muy lindos y por eso logramos los objetivos.

En Madrid, Bonsegundo vive con Estefanía Banini, una de las que alzó la voz para pedir mejoras en el trabajo del cuerpo técnico y la que todavía no volvió a vestir la camiseta argentina. Cuando al entrenador Germán Portanova le preguntan por su ausencia en las convocatorias responde que “como jugadora no está en discusión”, pero que priorizan el grupo.

Después de su gol a Brasil, Florencia publicó la dedicatoria a la 10 en sus redes: “En lo primero que pensé fue en vos (...). En el himno, en mi primera pelota, en mi primer pase, en mi nuevo gol con la selección (...). No existe un último lugar en el que no pueda pensar en esta lucha que empezamos juntas y que nada ni nadie sabe lo que hemos pasado (...). Acá estoy esperando tu regreso, como mucha gente”.

-¿Por qué creés que no está y qué le aportaría al equipo?

-No quiero hablar de Estefi. A la selección le aportaría muchísimo, todo el mundo conoce sus cualidades y todo lo que puede hacer dentro de una cancha. Es una jugadora de élite y se la necesita.

Punto. Volver a hablar de Morteros invita a una mayor comodidad. Su mamá, Maisa, es ama de casa y Alcides, su papá, tornero. Bonsegundo siente orgullo por ellos: cuenta que se conocieron en el campo y que eran malísimos en los deportes, aunque su mamá jugó al vóley y su papá fue arquero. Alcides trabajó para un patrón hasta hace siete años, cuando pudo abrirse el taller en su casa, y su mamá trabajó limpiando casas o cuidando adultos mayores.

De ellos y de su abuela heredó el don de la cocina, otra de las virtudes que generaba que en UAI Urquiza sus compañeras fueran a su departamento a comer y juntarse. Algún secreto robó también de la rotisería de una de sus mejores amigas, donde trabajó en su pueblo, cuando todavía no había pisado Buenos Aires. Aunque en España se cuida con la alimentación, no duda cuando tiene que definir sus mejores platos como chef: ñoquis de papa, pizza a la parrilla y milanesas. “Todo casero, eh”, aclara la fanática de Boca, admiradora de Juan Román Riquelme, de Carlos Tevez y también de Lionel Messi. Aunque el poster de su habitación lo tenía a Walter Erviti: “Llevaba el número 11, que a mí me gusta. Era rápido y gambeteador, era extremo, lo admiraba”, cuenta.

En la cancha y en Argentina ella se distingue. En la Era Portanova anotó dos goles: en su vuelta, contra Brasil (derrota por 3 a 1) y ante México (caída por 6 a 1).

-Volvamos al fútbol. ¿En qué momento estás de tu carrera? En julio se viene la Copa América.

-Estoy en un buen momento, con experiencia. No me considero tan vieja pero sí con más recorrido. Si comparamos con la anterior Copa América me siento con más experiencia y mejor visión de juego.

-¿Es especial tener a Portanova de DT? El dice que es como tu papá...

-En UAI me enseñó mucho. Yo venía del pueblo y lo que hacía era correr para adelante a hacer el gol. Me enseñó de táctica, estrategia. Tenemos relación de padre-hija, hay un aprecio muy grande entre nosotros.

🏆 #SelecciónFemenina - Amistoso



⚽ @Argentina 🇦🇷 0🆚 #Colombia 🇨🇴 0



👉 ¡Final del partido en Bucamaranga! Ambas Selecciones igualaron sin tantos en el segundo amistoso en Colombia pic.twitter.com/8lpBuAHa0z — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) February 24, 2022

-¿Te hizo mejor jugadora?

-Sí, es el mejor que he tenido. Me enseñó a competir, a ser líder, fue un poco duro al principio porque yo no entendía. El me decía que tenía que ser la referente y yo no quería. A medida que pasó el tiempo me di cuenta de que era importante para mí y el grupo.

-¿Y por qué no querías?

-Por mi timidez y porque soy más simple, más humilde, del “vamos a jugar” y listo. No me gusta hablar mucho. Si me siento en un entorno cómodo, sí. Pero ahí era nueva, del interior. Había jugadoras que hacía años que estaban en el club. El me fue enseñando lo que le parecía.

-En esta edición se clasifican tres equipos directo al Mundial del año que viene y dos al repechaje. ¿Qué expectativas tenés sobre Argentina?

-Llegamos con rodaje, cosa que antes no teníamos en estos encuentros y no se utilizaban las fechas FIFA. Hoy la realidad es otra, podés llegar con ritmo, conocerte y con nuevas ideas de juego. Veo una Argentina competitiva y que aspira a poder clasificar a una nueva Copa del Mundo.