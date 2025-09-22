Fluminense - Lanús: horario, TV y formaciones del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Fluminense y Lanús se enfrentan este martes 22 de septiembre a las 21:30 (hora de Argentina), en uno de los partidos de la Copa Sudamericana.
En la anterior jornada, Fluminense viene de perder 1-0 como visitante ante Lanús, mientras que Lanús viene de ganar 1-0 con Fluminense
