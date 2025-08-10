Fortaleza vs. Vélez, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 comenzarán con el partido de ida de la serie entre Fortaleza y Vélez Sasfield. El primer duelo está programado el próximo martes 12 de agosto a las 19 (hora argentina) en el estadio Governador Plácido Aderaldo Castelo de Brasil y se transmitirá en vivo por TV a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataform digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará el paraguayo Derlis Fabián López López, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.12 contra 4.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.50.

El Tricolor avanzó a los cruces con el segundo lugar en la zona E que comandó Racing gracias a ocho tantos obtenidos con un par de triunfos, dos igualdades y dos caídas. Fue uno de los peores clasificados y, a diferencia de temporadas anteriores, su año es muy irregular. Ejemplo de ello es que Juan Pablo Vojvoda dejó el cargo de entrenador en medio de la competencia y lo reemplazó Renato Paiva.

Además, el plantel que tiene a los argentinos Gastón Ávila, Emanuel Brítez, Eros Mancuso, Tomás Pochettino -está lesionado-, Emmanuel Martínez, José Herrera y Juan Martín Lucero se ubica antepenúltimo en el Brasileirao, en zona de descenso a la segunda categoría, con 15 unidades porque ganó apenas tres juegos, empardó seis y perdió 9.

El argentino Juan Martín Lucero es un referente de Fortaleza de Brasil THIAGO GADELHA - AFP

El Fortín, por su parte, lideró el grupo H en la primera etapa con 11 puntos gracias a tres victorias, dos pardas y una derrota -Peñarol de Uruguay sumó la misma cantidad de unidades, pero tuvo peor diferencia de goles- y buscará un buen resultado en el norte de Brasil para definir la serie como local, derecho que se ganó gracias a que logró el primer lugar en su zona.

En el Torneo Clausura 2025 el elenco dirigido por Guillermo Barros Schelotto perdió el jueves pasado contra San Lorenzo 1 a 0 y marcha octavo en el grupo B con cinco puntos producto de una alegría, dos igualdades y una derrota. En la Copa Argentina quedó eliminado en 32avos de final.

El cuadro de la Copa Libertadores 2025 Canchallena

La revancha se jugará el martes 19 a las 21 en el estadio José Amalfitani. El ganador de la serie avanzará a cuartos de final y se medirá vs. quien se imponga del cruce entre Flamengo e Internacional, ambos de Brasil.