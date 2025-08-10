Boca, en la Tabla Anual 2025: así está el xeneize en la clasificación a las copas Libertadores y Sudamericana

Boca Juniors no levanta y aunque el margen es cada vez menor, sigue en la pelea por acceder a la Copa Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual del fútbol argentino o como campeón del Torneo Clausura 2025, en el que este sábado igualó con Racing 1 a 1 en la Bombonera y se ubica antepenúltimo en la zona A con apenas tres puntos producto de tres pardas y una derrota en cuatro juegos.

El conjunto de Miguel Ángel Russo acumula 12 juegos sin victorias incluyendo también el Apertura y el Mundial de Clubes y es la peor racha negativa de su historia. Con la unidad que sumó ante la Academia llegó a 36 en la temporada (10 triunfos, seis igualdades y cuatro caídas) y escaló al tercer lugar al menos hasta que Argentinos Juniors (35) reciba este domingo a Unión de Santa Fe. En esa ubicación, ingresaría al repechaje del próximo certamen continental y jugaría la misma instancia que disputó esta edición y lo eliminó Alianza Lima de Perú. El líder es Rosario Central con 41 unidades seguido de River Plate con 39 y ambos, de momento, están accediendo directamente a la instancia de grupos.

Por su magra temporada 2025, con más disgustos que alegrías, Boca aminoró sus posibilidades de acceder a la Copa Libertadores. La eliminación en cuartos de final del Apertura y en 32avos de la Copa Argentina significaron perder dos posibilidades de clasificación directa, siempre y cuando hubiese obtenido algún título.

En ese contexto y aunque todavía puede ganar el Clausura, el conjunto del barrio porteño de la Boca necesita sumar unidades para la Tabla Anual y terminar entre los tres mejores. Si cae hasta no más del noveno lugar, se clasificará a la Copa Sudamericana al igual que en 2024.

Una cuestión a tener en cuenta para repartir los cupos a los torneos internacionales a través de la Tabla Anual son las plazas que liberarán los campeones. Platense, por haber conquistado el Apertura, ya tiene su boleto en la Copa Libertadores como también lo lograrán los que den la vuelta olímpica en el Clausura y la Copa Argentina. Los tres vencedores, si se ubican en puestos de acceso a campeonatos internacionales en la Tabla Anual, los liberarán y se verán favorecidos conjuntos que no fueron ganadores de trofeos, como le puede ocurrir a Boca que solo pelea por el Clausura.

Lo mismo ocurrirá si River, Racing, Vélez Sarsfield o Estudiantes se consagran en la edición actual de la Libertadores y, a nivel doméstico, quedan entre los mejores del año. Similar situación puede darse si Independiente, Godoy Cruz, Huracán, Lanús o Central Córdoba conquistan la Sudamericana y acceden por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acaben primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

La Tabla Anual del fútbol argentino, mientras se desarrolla la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 Canchallena

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Rosario Central (a definir).

Tabla Anual 2: River (a definir).

Tabla Anual 3: Boca Juniors (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)