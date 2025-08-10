River, en la Tabla Anual 2025: así está el Millonario en la clasificación a las copas Libertadores y Sudamericana

El Millonario igualó con Independiente 0 a 0 y sigue al acecho de Rosario Central; las copas Argentina y Libertadores en curso, dos atajos en los que da pelea
- 4 minutos de lectura'
Por cómo está diagramado el fútbol argentino, lo que un club hace una temporada incide en la siguiente. En ese contexto, el River Plate de Marcelo Gallardo pelea por llegar al título en tres torneos en simultáneo y, a la vez, en asegurarse competir internacionalmente en 2026 en la Copa Libertadores o la Sudamericana.
El Millonario igualó este domingo ante Independiente 0 a 0 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y sumó una unidad tanto para el Torneo Clausura 2025, donde lidera la zona B con ocho, como la Tabla Anual, en la que acumula 39 puntos. Es escolta de Rosario Central (41) y está por delante de Boca Juniors (36), clubes con los que, de momento, está clasificando a la próxima Libertadores a través de esa vía.
El elenco del barrio porteño de Núñez tiene un récord de 10 triunfos, 9 empates y apenas una derrota en el año. En lo que resta del segundo semestre tiene programados otros 12 juegos por la primera etapa del Clausura, sin tener en cuenta los cruces de eliminación directa porque los juegos de esas instancias no se contabilizan para la general. Si decae en su rendimiento y retrocede hasta entre el cuarto y noveno lugar de la Tabla Anual, obtendrá un boleto a la Copa Sudamericana 2026.
El abaníco de posibilidades de River para meterse en el máximo certamen continental del año próximo es muy amplio porque no solo puede conseguirlo en la Tabla Anual sino también siendo campeón del Clausura, la Copa Argentina -jugará octavos de final vs. Unión de Santa Fe- y la Copa Libertadores 2025 -disputará los octavos de final vs. Libertad de Paraguay-. Todos esos certámenes otorgan una plaza para la edición 2026.
Otra cuestión a tener en cuenta para repartir los cupos a los torneos internacionales a través de la Tabla Anual son las plazas que liberarán los campeones. Platense, por haber conquistado el Apertura, ya tiene su boleto en la Copa Libertadores como también lo lograrán los que den la vuelta olímpica en el Clausura y la Copa Argentina. Los tres vencedores, si se ubican en puestos de acceso a campeonatos internacionales en la Tabla Anual, los liberarán y se verán favorecidos conjuntos que no fueron ganadores de trofeos, como le puede ocurrir a River si es que no conquista ningún campeonato y se cae de los primeros lugares de la Tabla Anual.
Lo mismo ocurrirá si Racing, Vélez Sarsfield o Estudiantes se consagran en la edición actual de la Libertadores y, a nivel doméstico, quedan entre los mejores del año. Similar situación puede darse si Independiente, Godoy Cruz, Huracán, Lanús o Central Córdoba conquistan la Sudamericana y acceden por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acaben primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.
Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026
Copa Libertadores 2026 (6)
- Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.
- Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).
- Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).
- Tabla Anual 1: Rosario Central (a definir).
- Tabla Anual 2: River (a definir).
- Tabla Anual 3: Boca Juniors (a definir).
Copa Sudamericana 2026 (6)
- Tabla Anual 1: Argentinos Juniors (a definir).
- Tabla Anual 2: San Lorenzo (a definir).
- Tabla Anual 3: Huracán (a definir).
- Tabla Anual 4: Racing (a definir).
- Tabla Anual 5: Barracas Central (a definir).
- Tabla Anual 6: Independiente (a definir).
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Tabla Anual
Sigue sin ganar. Boca, en la Tabla Anual 2025: así está el xeneize en la clasificación a las copas Libertadores y Sudamericana
Al detalle. Tabla Anual, en vivo: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana 2026
Cupos a repartir. Tabla Anual 2025: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana, en la previa de la fecha 4
- 1
Amistosos de la selección argentina: los partidos que le quedan en 2025
- 2
Manchester United contrató a Benjamin Sesko y completó al nuevo tridente de ataque para la Premier League
- 3
Miguel Russo suspendió su conferencia, Paredes habló de carácter y Gustavo Costas criticó al arbitraje
- 4
Cómo se movió el termómetro de la Bombonera: el más aplaudido, el reconocido y los silbidos