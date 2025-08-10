River, en la Tabla Anual 2025: así está el Millonario en la clasificación a las copas Libertadores y Sudamericana

Por cómo está diagramado el fútbol argentino, lo que un club hace una temporada incide en la siguiente. En ese contexto, el River Plate de Marcelo Gallardo pelea por llegar al título en tres torneos en simultáneo y, a la vez, en asegurarse competir internacionalmente en 2026 en la Copa Libertadores o la Sudamericana.

El Millonario igualó este domingo ante Independiente 0 a 0 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y sumó una unidad tanto para el Torneo Clausura 2025, donde lidera la zona B con ocho, como la Tabla Anual, en la que acumula 39 puntos. Es escolta de Rosario Central (41) y está por delante de Boca Juniors (36), clubes con los que, de momento, está clasificando a la próxima Libertadores a través de esa vía.

El elenco del barrio porteño de Núñez tiene un récord de 10 triunfos, 9 empates y apenas una derrota en el año. En lo que resta del segundo semestre tiene programados otros 12 juegos por la primera etapa del Clausura, sin tener en cuenta los cruces de eliminación directa porque los juegos de esas instancias no se contabilizan para la general. Si decae en su rendimiento y retrocede hasta entre el cuarto y noveno lugar de la Tabla Anual, obtendrá un boleto a la Copa Sudamericana 2026.

El abaníco de posibilidades de River para meterse en el máximo certamen continental del año próximo es muy amplio porque no solo puede conseguirlo en la Tabla Anual sino también siendo campeón del Clausura, la Copa Argentina -jugará octavos de final vs. Unión de Santa Fe- y la Copa Libertadores 2025 -disputará los octavos de final vs. Libertad de Paraguay-. Todos esos certámenes otorgan una plaza para la edición 2026.

Marcelo Gallardo todavía no pudo ser campeón con River desde que inició su segunda etapa como entrenador Walter Manuel Cortina

Otra cuestión a tener en cuenta para repartir los cupos a los torneos internacionales a través de la Tabla Anual son las plazas que liberarán los campeones. Platense, por haber conquistado el Apertura, ya tiene su boleto en la Copa Libertadores como también lo lograrán los que den la vuelta olímpica en el Clausura y la Copa Argentina. Los tres vencedores, si se ubican en puestos de acceso a campeonatos internacionales en la Tabla Anual, los liberarán y se verán favorecidos conjuntos que no fueron ganadores de trofeos, como le puede ocurrir a River si es que no conquista ningún campeonato y se cae de los primeros lugares de la Tabla Anual.

Lo mismo ocurrirá si Racing, Vélez Sarsfield o Estudiantes se consagran en la edición actual de la Libertadores y, a nivel doméstico, quedan entre los mejores del año. Similar situación puede darse si Independiente, Godoy Cruz, Huracán, Lanús o Central Córdoba conquistan la Sudamericana y acceden por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acaben primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

La Tabla Anual del fútbol argentino, mientras se desarrolla la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 Canchallena

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Rosario Central (a definir).

Tabla Anual 2: River (a definir).

Tabla Anual 3: Boca Juniors (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)