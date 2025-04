Franco Mastantuono: el tenis, la zurda y una mente brillante del volante que enamora al fútbol argentino

“El diamante de River”. Franco Mastantuono aparece como un deseo de Real Madrid en la portada del diario español AS, pero ya no sorprende. El talentoso volante ofensivo se llevó nuevamente los flashes con su golazo de tiro libre en el superclásico para transformarse en el jugador más joven en la historia de River en marcarle a Boca: 17 años, 8 meses y 3 días le alcanzaron para firmar un festejo para la historia. Y mientras se acerca la vidriera del Mundial de Clubes, en Núñez la pregunta resuena cada vez más fuerte: ¿cuánto durará en el país?

Por ahora, la continuidad parece garantizada hasta diciembre, en un proceso fugaz: llegó al club en 2019, la pandemia en 2020 frenó su camino, entre 2021 y 2023 se lució en inferiores, firmó su primer contrato profesional y a partir de 2024 despegó en primera. Una promesa infantil de tenis que se transformó en el presente más ilusionante de nuestro fútbol.

Nacido el 14 agosto de 2007, el primer paso de Mastantuono en el fútbol se dio a los tres años de la mano de su papá Cristian, su entrenador en River de Azul. Hasta los 11 años estuvo en la escuelita, hasta que pasó al Club Cemento, antes de llegar al gigante River de Núñez. Siempre fue enganche y su primer contacto con el Millonario se dio durante una gira en 2017 de los captadores del club por la provincia de Buenos Aires. Esa zurda descollante, ese talento inagotable llamó la atención de Daniel Brizuela, quien fue director de captación durante el primer ciclo de Marcelo Gallardo entre 2016 y 2022 y también fue uno de los descubridores del Diablito Echeverri. Pero en el medio hubo un obstáculo importante más allá de su edad: el tenis, su otra pasión.

Mastantuono, con la estampa de crack Manuel Cortina - LA NACION

“Apenas lo vi, con el primer control orientado que hizo, me di cuenta que era un niño prodigio y empecé a seguirlo. En el medio hubo un proceso muy grande para su fichaje. Al ser tan chiquito no podía ir a la pensión. Yo lo quería tener de inmediato, pero pasó a la base de datos y lo fuimos siguiendo hasta que terminó llegando en 2019. Sumado a eso, tiene el don del deporte y le gustaba mucho el tenis. Aunque su pasión era el fútbol en el barrio, era muy bueno con la raqueta y estaba rankeado entre los mejores”, le cuenta Brizuela a LA NACION.

“Así y todo, el tenis fue muy importante en su proceso formativo. Le dio mucha personalidad y concentración, porque ahí todo depende de uno. Incorporó muchas cosas. A mí siempre me sorprendió su precisión. El gol del clásico tiene la potencia justa, va al ángulo… tiene un guante en el pie y una mira telescópica en el ojo. Yo creo que eso viene del tenis, de buscar las esquinas en el saque. Trabajó mucho esa mirada”.

Franco Mastantuono, la nueva joya de River, que antes jugaba al tenis

Después de dos años de insistir con viajes constantes a Azul, el objetivo de Brizuela se cumplió: Mastantuono fichó en River a finales de 2019 para la Liga Metropolitana y debutó en la última fecha con Banfield para gritar campeón en River Camp. En 2020 fichó en AFA y viajó a un torneo en Ayacucho con la pre-novena, pero llegó la pandemia y el proceso se frenó hasta 2021, año en el que se sumó a la pretemporada de la novena. Viviendo desde su llegada en la pensión, en 2022 saltó a octava y fue citado por Pablo Aimar a la selección Sub 17 y en 2023 empezó la explosión con el salto a quinta: primer contrato profesional, con cláusula de 30 millones de euros y participación en el Mundial Sub 17 en Indonesia, con la dirección técnica de Diego Placente. En 2024 debutó en primera, le extendieron el contrato hasta diciembre de 2026 con 45 millones de cláusula y hoy lleva 55 partidos con siete goles, siendo también pieza clave de la Sub 20 a su corta edad.

“Los futbolistas tienen siempre una característica principal. Y más allá de que Franco tiene técnica, asocia juego, es habilidoso, tiene gol… yo recalco mucho su inteligencia. Cuando yo era el director de captación y hablaba con Gallardo, siempre me decía que la inteligencia era lo que buscaba como prioridad. Después venía la técnica, el biotipo, la genética, pero primero los jugadores inteligentes para la toma de decisiones. Sumado a eso, Franco tiene mucha personalidad para llevar adelante un gran talento y una gran familia que le inculcó los valores del respeto, la humildad y el sacrificio. Eso le permite brillar mucho más. Y lo que pueda hacer a los 22, 23 años… no tiene techo”, cuenta Brizuela, y agrega: “En Franco vi un futbolista europeo, quizá como con nadie me pasó. ’Lo vi y dije Inglaterra o España’. Su verticalidad, los gestos técnicos, la toma rápida de decisiones. Era un futbolista con ese ADN jugando en un potrero en Azul”.

Entre novena y octava, el técnico fue Martín Pellegrino, a quien Franco definió como un entrenador que siempre lo ayudó para encontrar su máximo nivel y que lo aconsejó mucho para crecer como persona. “La primera vez que lo vi a Franco noté una gran técnica y una pegada poca veces vista a esas edades. Empezó a prueba y lo recibimos con el coordinador Gabriel Rodríguez, con quien decidimos ficharlo. Tiene un físico privilegiado. Arrancó como volante por izquierda en la novena y tuvo un buen año, pero no deslumbró, producto de su adaptación al club. Su año de despegue fue en octava, cuando le propusimos, con mi ayudante Cristian Green y el profe Leonardo Busti, que sea el capitán. Agarró la responsabilidad, fue el líder del grupo, goleador del torneo con 19 goles y se ganó el título en una final contra Independiente, con un gol suyo de 35 metros. Fue inolvidable para toda esa categoría 2007”, le explica Pellegrino a LA NACION.

“Lo que más me deslumbró es su personalidad y que siempre su primera intención es ir para adelante en busca del gol. Nosotros lo recibimos en la transformación de niño a adolescente y fue cambiando su juego de lo individual a lo colectivo. Entendió en qué sector gambetear o cuándo la jugada requería jugar a uno o dos toques”, cuenta Pellegrino.

“Su adaptación a primera fue muy rápida. Nosotros estamos alineados a la conducción de Gallardo, quien lo va llevando de a poco, pidiendo prudencia y respetando los procesos de formación. No deja de ser un adolescente en un mundo de hombres. Todo va a llegar a su tiempo. Debe seguir mejorando y aprendiendo, escuchar a Marcelo y a los jugadores de experiencia. Tiene un futuro brillante y es un orgullo su presente”.

El zurdazo que ya está en la historia de los superclásicos Marcos Brindicci

Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester United, PSG… no son pocos los gigantes europeos que pusieron los ojos en él. Está en carpeta, le hacen un seguimiento y hasta lo vienen a observar al Monumental. Pero según pudo saber LA NACION, no hay intención de venderlo ni desde la dirigencia ni desde la representación del futbolista. Cláusula (45 millones de euros) o nada. Al menos hasta final de año.

“Es una certeza, desde ya. Se va a quedar todo este año”, afirmó el secretario Stéfano Di Carlo este lunes en ESPN. “Oficialmente no llegó ninguna oferta, aunque sí consultas de todo tipo. Es un proceso que se administra de manera conjunta con su representante y su entorno, hay mucha razonabilidad en todas las partes para ir madurando el tema muy lentamente y encontrar el mejor camino posible cuando requiera que así sea”.

🤩 Un golazo para enmarcar y un clásico que ya lleva su firma ✍️



🔝⭐️ Franco Mastantuono pic.twitter.com/d5KFjGenyF — River Plate (@RiverPlate) April 28, 2025

¿Cómo manejar la ansiedad? ¿Cómo trabajar con el peso de la exposición? ¿De qué forma se mantienen los pies sobre la tierra? Daniel Brizuela lo explica: “Es difícil abstraerse de eso. Hoy los chicos miran el fútbol europeo. Sueñan con eso. Se te presenta un club así… es muy difícil. Yo no veo mal que venga un club e invierta en un muy buen proyecto de futbolista. Hoy nuestros clubes también necesitan nutrirse de estos recursos económicos".

Brizuela agrega: “Es necesario un proceso en el club de origen. Pasó con el Diablito: se fue muy rápido. Hasta creo que le hace mal a un joven. Tiene que irse más armado, porque puede transformarse de algo extraordinario en algo común. Hoy el fútbol no respeta tiempos ni dinero. Eso genera angustia y frustración que no hace bien. Lo mejor que le puede pasar a Franco es que se quede un tiempo más. Hasta los 20 años es imposible, pero el modelo Julián o Enzo es ideal. Les hizo muy bien el proceso, ser felices siendo campeones en River, tanto que trabajaron para eso. Gallardo es un especialista de ese trabajo artesanal”.