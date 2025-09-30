Franco Mastantuono en Real Madrid vs. Kairat Almaty, por la Champions League, en vivo

Comenzamos el seguimiento de uno de los partidos que abre la segunda fecha de la etapa de liga de la Champions League. El Merengue, con el argentino Franco Mastantuono como titular, visita al equipo kazajo. para este duelo, el conjunto español debió viajar cerca de 7000 kilómetros para disputar este duelo ante uno de los equipos que debuta en este certamen. El encuentro comienza a las 13.45, hora de la Argentina, con el arbitraje del italiano Marco Guida.