Franco Mastantuono en Real Madrid vs. Kairat Almaty, por la Champions League, en vivo
El duelo se disputa en el estadio Ortalyq, de Kazajistán; televisa ESPN
Tapó Courtois y después lo tuvo Mastantuono
Primero Luís Mata se quedó con un rebote y sacó un gran derechazo para que el arquero belga se tenga que estirar y atajarla. En la jugada siguiente, Mastantuono tuvo la definición para el tercero, pero el arquero local la tapó muy bien.
Era un golazo y lo perdió
Mbappé controló espectacular y tocó con Vinicius. El brasileño dominó y junto dos marcas, dejó solo al francés que definió de derecha, pero se fue ancha.
¡¡NO, KIKI!! ¡¡TE LLEVABAS LA PELOTA A CASA!!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/NAUZrUUtaj
Casi descuenta
Ofri Arad probó desde larga distancia para el local, buscó el ángulo del segundo palo y pasó muy cerca. De todos modos, Real Madrid sigue siendo mejor.
Gol de Real Madrid
Un pelota que parecía de peligro para el local, terminó en los pies de Courtois. El arquero envió un balón largo que le cayó a Mbappé, que enfrentó al arquero y se la pinchó por encima para poner el 2 a 0.
¡DOBLETE DE MBAPPÉ Y REAL MADRID GANA 2-0 EN KAZAJISTÁN!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/w65EjokXIO
Se juega la segunda parte
Real Madrid derrota 1 a 0 a Kairat, en Almaty. No se realizaron variantes.
Final del primer tiempo
real Madrid gana 1 a 0 en Kazajistán a Kairat. Mbappé, de penal, convirtió el único gol de lo que va del partido.
Era un golazo
Un pase de Mastantuonpo largo para Mbappé, fue bien aprovechado. El francés se acomodó para tener más ángulo, le tiró un caño a un rival y definió de zurda al segundo palo. Estuvo muy cerca de hacer el segundo.
MBAPPÉ ROZÓ EL DOBLETE...— SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan PremiumA pic.twitter.com/3QG3KMLVEO
Casi gol del argentino
Mastantuono recibió del lado derecho adentro del área, amagó y buscó el segundo palo con un disparo de zurda. El remate pasó cerca. Se perdió el segundo el cuadro español.
¡MASTANTUONO, A PUNTO DE MARCAR SU PRIMER GOL CON EL MADRID EN #CHAMPIONS!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/W6d30cFsEX
Gol de Real Madrid
Mbappé se hizo cargo de la ejecución y cruzó el disparo para poner el merecido 1 a 0 del equipo español sobre los kazajos.
¡MBAPPÉ CAMBIÓ EL PENAL POR GOL Y EL MADRID YA GANA 1-0!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/SwBmal6Z7m
Penal para Real Madrid
Mastantuono leyó muy bien una jugada. cabezazo hacia atrás de un defensor del local, el argentino fue a buscar la pelota y recibió la falta de Sherkhan Kalmurza. El árbitro cobró penal.
PENAL SOBRE MASTANTUONO EN KAZAJISTÁN— SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1rEj0IIunM
Salvó el arquero
Real Madrid dejó atrás ese momento en el que la pasó mal y volvió a tener una chance de marcar. Mbappé recibió afuera del área, le pegó con el borde interno y el arquero Sherkhan Kalmurza, de tan solo 18 años, se estiró y la mandó al córner.
Ya juega mejor
A puro toques llegó real Madrid por la izquierda. Fran García mandó un centro atrás y Arda Güler le pegó de zurda, pero rebotó en un rival y se fue al córner.
Era un golazo
Un error defensivo de Kairat, terminó con una gran asistencia de taco de Mbappé para Vinicius. El brasileño llegó a quedar mano a mano con el arquero, pero definió mal y la envió afuera.
Presiona muy arriba
Kairat Almaty incomoda a Real Madrid. Lo presiona en cada salida y los futbolistas del cuadro visitante no logran salir tranquilos. Gran planteo del equipo local.
Llegada rápida
Sólo pasaron 10 segundos para la primera llegada del local. pelotazo largo de Aleksandr Martynovich para todos sus compañeros que corrieron hacia el área del Madrid. Egor Sorokin habilitó ganando en las alturas y el cabezazo del joven Dastan Satpaev fue a las manos de Courtois.
¡Se juega!
Movió el local y Real Madrid visita a Kairat Almaty en el duelo correspondiente a la segunda fecha de la etapa de liga de la Champions League. El árbitro es el italiano Marco Guida.
Los equipos a la cancha
Con un gran recibimiento, Kairat Almaty y Real Madrid ya están en el campo de juego del estadio Ortalyq. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, ambos equipos se metieron en los vestuarios para definir los últimos detalles previos al inicio del partido que comenzará a las 13.45, hora de la Argentina.
Equipos confirmados
El entrenador de Real Madrid, Xabi Alonso, eligió a los siguientes jugadores para visitar al equipo kazajo. Mastantuono está entre los titulares: Thibaut Courtoi; Raúl Asencio, Dean Huijsen, David Alaba y Fran García; Dani Ceballos y Aurélien Tchouaméni; Franco Mastantuono, Arda Güler y Vinícius Júnior; Kylian Mbappé.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 30, 2025
🆚 Kairat Almaty pic.twitter.com/UcRaBoxavp
Kairat Almaty formará de la siguiente manera para recibir al equipo español: Sherkhan Kalmurza; Erkin Tapalov, Aleksandr Martynovich, Egor Sorokin y Luís Mata; Aleksandr Mrynskiy, Damir Kasabulat, Ofri Arad y Valeriy Gromyko; Jorginho y Dastan Satpaev.
Cómo ver online Kairat Almaty - Real Madrid
El partido será transmitido por ESPN y Disney+. Se requiere ser cliente de un cableoperador o contar con la aplicación. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante de Kairat Almaty - Real Madrid
Comenzamos el seguimiento de uno de los partidos que abre la segunda fecha de la etapa de liga de la Champions League. El Merengue, con el argentino Franco Mastantuono como titular, visita al equipo kazajo. para este duelo, el conjunto español debió viajar cerca de 7000 kilómetros para disputar este duelo ante uno de los equipos que debuta en este certamen. El encuentro comienza a las 13.45, hora de la Argentina, con el arbitraje del italiano Marco Guida.
Más notas de Champions League
Seguí leyendo
¿Hacia dónde va el equipo? Gallardo solo rinde cuentas a sí mismo: el rey Sol en un River al que le caen chaparrones
El fenómeno Riestra. El equipo con sello propio y futbolistas emprendedores que se aleja de las polémicas
"Va a ser igual de duro o más". Cómo pueden los Pumas hacer olvidar la debacle de Durban en el cierre del Rugby Championship
- 1
El debut de Gustavo Quinteros en Independiente, una señal para recuperar la confianza
- 2
Así quedó la tabla de posiciones del grupo de la Argentina en el Mundial Sub 20 Chile 2025, tras la fecha 1
- 3
Vélez pasó del blooper de Magallán a los dos golazos de Romero y la felicidad de Barros Schelotto: “¡Así se juega al fútbol!”
- 4
La agenda de la TV del martes: Real Madrid y Atlético en la Champions League, y juega Inter Miami en la MLS