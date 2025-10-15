Franco Mastantuono está nominado al Golden Boy, premio que ganaron Lionel Messi y Sergio Agüero

Franco Mastantuono, uno de las joyas que juegan en Real Madrid, es el único argentino nominado para el Premio Golden Boy 2025, galardón que otorga anualmente el medio italiano Tuttosport al mejor futbolista sub 21 de Europa. El ex jugador de River está en una lista con 99 jóvenes más. Y por un particular motivo, no está Lamine Yamal, de Barcelona.

Mastantuono es la principal esperanza del fútbol nacional en quedarse con el galardón que se otorga desde el año 2003 y que fue ganado por grandes estrellas. Hasta ahora lo conquistaron dos argentinos. El primero fue Lionel Messi, en 2005, y luego lo logró Sergio Agüero, en 2007; en ambos casos, los delanteros conquistaron el Mundial Sub 20 en su respectivo año. Otras figuras que recibieron el premio son Wayne Rooney (2004), Paul Pogba (2013), Kylian Mbappé (2017), Erling Haaland (2020) y Jude Bellingham (2023).

Diciembre de 2005: Lionel Messi posa con el "Golden Boy" pocos meses luego de conquistar el Mundial Sub 20 de Países Bajos.

La particularidad es que Mastantuono hace poco no aparecía entre los aspirantes al lauro debido a que jugaba en River, no en Europa. Pero su paso al fútbol del Viejo Continente vía Real Madrid lo posicionó como uno de los candidatos. La lista de postulantes depende del Golden Boy Football Benchmark Index, un ranking de los jugadores menores de 21 años que militan en ligas europeas y que mostraron rendimientos excepcionales en la temporada. En esta última actualización una de las novedades es la de Mastantuono. El trofeo será entregado en diciembre.

El argentino, de 18 años, se encuentra en la posición 20 sobre 100, con una valorización de 73,4 puntos, y es el segundo entre los sudamericanos, por detrás del brasileño Estêvão. El ex jugador de Palmeiras, que en este mercado de pases llegó a Chelsea, de Inglaterra, se encuentra en la colocación 17, con 73,5.

Mastantuono afrontó tres partidos en la camiseta de la selección argentina mayor y es una de las mayores figuras nacientes de su país. JUAN MABROMATA� - AFP�

Mastantuono protagonizó nueve partidos en Real Madrid desde su llegada y marcó un gol. Además, en la selección argentina mayor suma tres presencias, todas, por la eliminatoria para el Mundial de 2016: su debut, contra Chile; su primera titularidad, ante Venezuela, y el ingreso en la última fecha, frente a Ecuador, cuando vistió la camiseta número 10 dado que Messi no estuvo en Guayaquil.

El ranking tiene en lo más alto a Yamal. Sin embargo, el español no podrá quedarse con el trofeo este año, porque obtuvo ese galardón en 2024 y la regla prescribe que nadie puede volver a ganarlo. Por detrás del goleador de Barcelona se encuentran el francés Désiré Doué, de Paris Saint-Germain, y otro joven de Barça, Pau Cubarsi.

Los 100 jugadores candidatos de este año