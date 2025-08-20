Franco Mastantuono: los elogios de los medios de España tras el debut del argentino en Real Madrid

Franco Mastantuono construyó un debut en Real Madrid para empezar a enamorar a propios y extraños. El zurdo argentino de flamantes 18 años se presentó en el gigante merengue, en el triunfo 1-0 frente a Osasuna, en la apertura de la liga española. El exjugador de River ingresó en el segundo tiempo y, en 28 minutos, exhibió pinceladas de su talento. El repleto Santiago Bernabéu estuvo pendiente del argentino, que fue elogiado por el DT Xavi Alonso (“No le pesó la camiseta“).

Franco Mastantuono, con la pelota al pie y soltura: el argentino de 18 años debutó en Real Madrid y aprobó el primer examen Antonio Villalba - Real Madrid

Los hinchas del Madrid cantaron “¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!“. Y los medios periodísticos españoles también destacaron al joven nacido en Azul. ”Hay jugadores que, por lo que sea, caen de pie en el Bernabéu. Mastantuono es uno de ellos. Desde que aterrizó en Madrid, el argentino ha sentido que la afición lo va a mimar. Pero también percibió que en su vestuario hay leyendas que caminan muy por delante. Al salir al campo para debutar con el Madrid se llevó una gran ovación, aunque tuvo la mala fortuna de hacerlo junto a Dani Carvajal. u entrada quedó opacada por el atronador tributo al capitán blanco en su regreso al Bernabéu tras la dura lesión sufrida hace 10 meses", publicó el diario Marca.

El mismo periódico de Madrid destacó la precocidad del exfutbolista millonario y colocó su presentación en cifras: “La joven perla argentina se convirtió así en el jugador número 792 en debutar con la camiseta del Real Madrid". Además, Marca remarcó lo satisfecho que se mostró el DT Alonso con el juego de Mastantuono.

El tiki-taka aburre al Bernabéu... y Mastantuono lo sabe | El #unoauno del Real Madrid contra Osasuna, por @jdelriomuradas https://t.co/Cr16bSRoFg — MARCA (@marca) August 19, 2025

El Mundo le dedicó un párrafo al flamante número 30 merengue: “El estímulo del argentino es también el del Bernabéu. Parte de los aficionados lo recibió al grito de ‘¡Franco, Franco!’ cuando saltó a la calentar. Se llama Franco Mastantuono. Pidió el balón, pidió el córner y probó a Herrera, en un decorado diferente, puesto que Osasuna se estiró, aunque sin que el Madrid lo aprovechara, visiblemente fatigado. Es una realidad que ha descansado menos que el resto".

🇦🇷 M A S T A N T U O N O 🇦🇷 pic.twitter.com/cICYqb6wrk — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 19, 2025

En Barcelona, Mundo Deportivo publicó un artículo con “cinco certezas y cinco dudas del estreno de Real Madrid”. Entre los puntos positivos se colocó a Mastantuono. “Ha ilusionado al madridismo desde su llegada. Con apenas cuatro entrenamientos recibió la confianza de Xabi Alonso siendo el primer cambio del partido. Entró con energía y ganas de demostrar. Muy asociativo, pidiendo siempre el balón, estando en zona de peligro, acariciando el gol en dos acciones y poniendo de zurda un perfecto saque de esquina a la cabeza de Aurélien Tchouaméni. Lejos de sentirse intimidado por el ambiente del Bernabéu, a sus 18 años recién cumplidos saltó al césped para disfrutar de su primera experiencia con la camiseta blanca. Dejó muy satisfecho a Alonso que desea que su jugador se ruede rápido y se adapte al gran cambio de jugar en el fútbol español. Sabe que para eso necesita minutos y con el talento que mostró sumado a la actitud que aportó, su proyección y protagonismo están asegurados”.

Josep Pedrerol, el conductor del popular programa El Chiringuito TV, calificó al francés Kylian Mbappé como “el líder” del equipo en esta nueva etapa y a Mastantuono como el flamante “ídolo” de los hinchas. “Mastantuono desata la ilusión”, publicó el mismo programa en sus redes sociales. Palabras, publicaciones y sentencias que muestran el primer paso satisfactorio que dio el argentino. Superó la prueba del debut en Real Madrid, el club más poderoso del mundo, donde ya le hicieron un lugar y él lo empezó a ocupar con convicción.