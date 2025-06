Franco Mastantuono magnetiza España: la prensa, expectante por la posible llegada del crack de River a Real Madrid

La ofensiva de Real Madrid por Franco Mastantuono, de River Plate, ocupa parte de las portadas de los principales medios deportivos de España: es el chico de las tapas. La llegada de una comitiva del equipo a Buenos Aires para cerrar el traspaso del juvenil de 17 años fue una de las noticias del día en aquel país y ahora lo que se discute es cuándo dejará de ponerse la camiseta con la banda roja. Si jugará o no la Copa Libertadores y el próximo torneo Clausura. El Mundial de Clubes, entonces, puede ser su despedida. El adiós de Mastantuono al club que lo encumbró.

La tapa del diario Marca de este jueves, con el título relacionado a Franco Mastantuono en la parte superior

“Ofensiva por Mastantuono”, dice Marca. Y aporta más información: “El Real Madrid viaja hasta Buenos Aires para fichar a la estrella de River Plate”, en relación a la expedición merengue a la capital argentina. La delegación está comandada por Juni Calafat, el principal ojeador del club madruleño. El otro diario deportivo de la capital española, As, detalla que Calafat responde a las órdenes de Santiago Solari, director de Fútbol de Real Madrid. El Indiecito, que había sido sindicado como eventual entrenador del equipo tras la salida de Carlo Ancelotti, es un fiel admirador del talento de Mastantuono y quiere cerrarlo cuanto antes.

En la portada de As se lee la frase “Mastantuono está al caer”. Y hay más información: “El club pretende fichar al argentino, que vale 40 millones de euros, a lo largo del fin de semana”. De cumplirse ese adelanto, River y Real Madrid deberían confirmar la transferencia en las próximas 72 horas.

La portada del diario As, de Madrid, con la información sobre la negociación por Mastantuono en la banda inferior

Pero Mastantuono también resulta relevante para los medios deportivos de Barcelona. Sport, el periódico deportivo más importante de Cataluña, publica en su portada: “Real Madrid. Operación Relámpago. El Madrid se lanza a por Mastantuono”.

Hasta el diario Sport, de Barcelona, se refiere en su tapa a la "operación relámpago" de Real Madrid por el argentino Franco Mastantuono, de River

La avanzada en Buenos Aires

El diario español Marca informó este miércoles que la secretaría técnica de Real Madrid está dispuesta a concretar el fichaje y poner los 45 millones de euros de su cláusula de rescisión. En este contexto, el argentino estaría en condiciones de irse cuando cumpla los 18 años. Es decir, el próximo 14 de agosto, después del Mundial de Clubes. Claro que el jugador también podría pedir quedarse en River hasta el final de la temporada y recién viajar a Madrid a fin de año, para la alegría del público millonario que, entonces, podría disfrutarlo en el próximo torneo Clausura y en los mata-mata de la Copa Libertadores, el gran objetivo de River.

Según Marca, emisarios de Real Madrid viajaron a Buenos Aires con la intención de cerrar la contratación de Mastantuono. “Hasta el inicio de esta semana ningún club europeo se había puesto en contacto con los dirigentes de River”, contó el periódico madrileño. Y agregó: “Ahora la historia es bien distinta y el Real Madrid no se ha puesto en contacto, sino que se ha desplazado hasta Buenos Aires. La solución parece que llegará de manera rápida”. La “solución rápida” es el pago de los 45 millones de euros de la cláusula, tal como marca el contrato del futbolista. En principio, PSG no está dispuesto a estirarse hasta esa cifra y, según trascendió, la oferta de los parisinos sería de 30 millones de euros más otros 15 en objetivos. Igualaría el valor de la cláusula, pero no pondría todo el dinero junto.

Franco Mastantuono, durante un entrenamiento con la selección argentina antes del partido con Chile, por las eliminatorias Rodrigo Nespolo - LA NACION

Desde River, altas fuentes consultadas por LA NACION sostuvieron que el club no entrará en ninguna negociación con un par, y que la salida solo podría producirse por deseo explícito del fútbolista, que es el único que puede ejecutar la cláusula. “El chico está feliz acá, no manifiesta ningún apuro por irse ahora mismo”, argumentan desde el club millonario.

En rigor, lo que hace Real Madrid ahora es recuperar el tiempo perdido. Tenía a Mastantuono prácticamente cerrado el año pasado, antes de su renovación por River. El aumento en su cláusula de salida, sumado a que todavía no estaba consolidado en la primera de River provocaron que en la capital española se lo pensaran dos veces. Y la llegada del argentino quedó en stand-by. La última apuesta semejante, de hecho, fue el turco Arda Guler. En 2023, lo pagaron 10 millones de euros en efectivo y otros 20 en variables. El monto total podría llegar entonces hasta los 30 millones de euros.