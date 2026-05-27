En qué canal pasan River vs. Blooming por la Copa Sudamericana 2026 hoy

El encuentro entre el Millonario y el club boliviano se disputa este miércoles a las 21.30 en el estadio Monumental, con arbitraje del peruano Roberto Bruno Pérez Gutiérrez
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Este miércoles, desde las 21.30, River y Blooming se enfrentan en un partido correspondiente a la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del peruano Roberto Bruno Pérez Gutiérrez, se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Millonario quiere reponerse de inmediato tras el duro golpe del domingo. Perdió la final del Torneo Apertura 2026 ante Belgrano, por 3 a 2, a pesar de estar en ventaja hasta los 83′. Con varios jugadores apuntados por la hinchada por mal rendimiento y el DT en observación por los cambios tardíos en la definición ante el Pirata, buscará cerrar el semestre con un empate o una victoria que le de aire y le permita terminar en lo más alto de la tabla de posiciones de su zona.
El club boliviano, por su parte, ya quedó eliminado del certamen continental y está condenado a culminar su participación en el último puesto del Grupo H. Hasta el momento acumula apenas un punto en cinco presentaciones, conseguido justamente ante River en la primera jornada, y tiene una diferencia de gol de -11. Hay tres argentinos en el plantel: Julio Vila, Diago Giménez y Juan Mercado.
River vs. Blooming: cómo ver online
El partido está programado para este miércoles a las 21.30 en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- ESPN.
- Disney+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el primer lugar de su grupo, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.08 contra los 33.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Blooming. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 15.00.
Posibles formaciones
- River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.
- Blooming: Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco; Juan Mercado, Auli Oliveros; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza; y Anthony Vásquez.
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