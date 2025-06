Frank Kudelka besó la medalla, dejó una frase “que otros verán de otra manera” y habló de la “cruz” que tiene con Huracán

Platense se coronó campeón del fútbol argentino. Ganó 1 a 0 la final del Torneo Apertura y logró coronarse por primera vez en su historia. Pero en este contexto hubo un perdedor, que fue Huracán. El Globo, que llegó hasta la definición con un gran carácter, pero no pudo en el duelo definitivo en Santiago del Estero. Quien habló en la conferencia de prensa por parte del subcampeón fue su entrenador. Frank Kudelka, que besó la medalla del segundo puesto cuando la recibió, se refirió a lo que es triunfar y coronarse. Además, se mostró muy triste por no poder salir campeón con el Globo.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, fue uno de los que premió a los dos finalistas y cuando le dio la medalla a Kudelka, el DT del Quemero le dio varios besos, una imagen que alguna vez dejó Pep Guardiola tras caer en una final de Champions League. Como buenos perdedores, todos los integrantes de Huracán le hicieron el pasillo de campeón a los futbolistas de Platense, los felicitaron. Tras las celebraciones, el entrenador subcampeón fue a responder preguntas a la conferencia de prensa.

Kudelka recibió la medalla de subcampeón de parte del Chiqui Tapia y le dio un beso#LPFxTNTSports pic.twitter.com/9GAsZQRSFI — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 1, 2025

“Yo vengo con esta medalla porque tengo un gran agradecimiento por haber llegado hasta acá y el valor que le doy haber llegado hasta acá. Quiero separar lo que es coronar de lo que es triunfar. Hoy nosotros no coronamos, pero sí triunfamos. Obvio que otros lo verán de otra manera. Yo tengo mucha tristeza. No poder coronar con Huracán es una cruz que tengo, lamentablemente, entonces se me hace muy difícil hacer un desarrollo de lo que sucedió”, expresó el DT.

Su frase tiene que ver con caídas cercanas en el tiempo al mando del primer equipo de Huracán desde hace poco más de un año de su asunción. A pesar de que sea su tercer ciclo en el equipo de Parque Patricios, en muy poco tiempo el DT le dio una identidad al equipo y lo llevó a ganar la mayoría de los partidos, sin embargo se quedó afuera en la semifinal de la Copa Argentina del año pasado contra Central Córdoba de Santiago del Estero y algunas semanas más tarde, perdió en la última fecha de la Liga Profesional del 2024 contra Vélez (0-2) y no pudo ganar ese título local.

KUDELKA FUE A LA CONFERENCIA CON LA MEDALLA y la dupla Orsi - Gómez destacaron el gesto del DT de Huracán#LPFxTNTSports pic.twitter.com/n3MzVtO9SQ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 1, 2025

Otra imagen que dejó la frase que dijo Kudelka fue que mientras el entrenador de Huracán hablaba, era atentamente escuchado por la dupla del Calamar Gómez-Orsi, que estaba siendo entrevistado por la señal TNT Sports. Una vez que terminó de hablar, fue Sergio Gómez el que se refirió a las declaraciones: “Es espectacular. Habla de lo que marca su carrera, de lo que ha hecho. Nosotros a veces nos sorprendemos de cruzarnos con entrenadores de su jerarquía. Es muy valorable lo que dijo”, expresó uno de los dos directores técnicos del cuadro de Saavedra.

La voz del capitán del Globo

“Nos duele mucho no poder haber conseguido el título. Fue un partido raro, no hay mucho para analizar ahora. Estamos todos muy mal y hay que asimilar el dolor”, dijo Hernán Galindez, capitán del Globo. Y agregó: “Le pedimos perdón a los hinchas pero hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para ganar el título, aunque no se pudo. No queda otra que mirar para adelante y pensar en lo que viene. Todavía vamos a luchar por la Copa Sudamericana”.

El golazo de Mainero para el 1 a 0 de Platense sobre Huracán

Con respecto al partido, explicó: “Sabíamos que ellos podían ser peligrosos con la pelota parada, pero terminó siendo un gol de un rebote en el primer lanzamiento y terminó en golazo. Nos quedó tiempo después de recibir el gol e intentamos por todos lados pero no pudimos empatar. Cuesta encontrar algo positivo a este momento pero tenemos que seguir”.

El Globo lleva 52 años sin ser campeón del torneo local. Su última vez fue en 1973, a pesar de que ganó la Copa Argentina y la Supercopa Argentina en 2014. Sin embargo, para los de Parque Patricios se hizo esquiva la posibilidad de ganar el título y en el recuerdo están la de 1994 contra Independiente; la de 2009 frente a Vélez, la Liga Profesional del 2024 y este Torneo Apertura de 2025.