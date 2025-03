Fuertes críticas a Romario en Brasil por su entrevista con Raphinha antes del 1-4 ante la Argentina

La contundente derrota de Brasil por 4-1 ante la Argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires desató una ola de críticas y señalamientos en el ámbito futbolístico del país verdeamarelo. Entre los principales señalados se encuentran el seleccionador Dorival Júnior, el delantero Raphinha y el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues. Pero también Romario cayó en la volteada.

El Baixinho, campeón del mundo en 1994, se vio envuelto en la polémica tras una entrevista que realizó a Raphinha en su canal de YouTube. Durante la conversación, el exdelantero le preguntó al actual jugador del Barcelona sobre el próximo enfrentamiento contra la Argentina, sugiriendo que, sin Lionel Messi en el campo, Brasil debería “darles una paliza”. Raphinha respondió con confianza: “¡Darles una paliza! ¡Sin duda! ¡Darles una paliza! En el campo y fuera del campo si es necesario”. Romario, satisfecho con la respuesta, agregó: “¡Me gustó! En Argentina hay que pegarles fuerte, ¡duele! Son unos cabrones”.

#Tendencias | ¿Clásico agresivo?



Raphinha le dice a Romário en una entrevista previa al Argentina-Brasil por #EliminatoriasSudamericanas: "Vamos a darles una paliza, dentro y fuera de la cancha si hace falta".



Nota 👉 https://t.co/OQr9KFH8y4 pic.twitter.com/WTH9QnlHPv — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) March 24, 2025

Estas declaraciones generaron una gran repercusión en ambos países. Tras la abultada derrota, la afición brasileña no tardó en expresar su descontento en las redes sociales, dirigiendo críticas tanto a Raphinha como a Romario, según consigna el medio OGlobo. Un usuario comentó en el perfil del exjugador: “Creaste un circo y ayudaste a hundir aún más al equipo”. Otro añadió: “Romario cuando está callado es un poeta”, haciendo alusión a una célebre frase del propio Baixinho en una disputa verbal con Pelé.

En el terreno de juego, Raphinha no logró cumplir con sus promesas. El delantero tuvo una actuación discreta y se vio envuelto en discusiones con jugadores argentinos, evidenciando que las expectativas generadas por sus declaraciones previas pudieron haberle afectado negativamente. Durante el encuentro, se produjeron momentos de tensión, incluyendo un altercado en el que Leandro Paredes respondió a comentarios despectivos de Rodrygo, resaltando sus propios logros: “Tengo un Mundial y dos Copas América, y vos cero”.

Mensajes de Instagram en contra de Romario y su entrevista a Raphinha

Todas las miradas estaban puestas sobre Raphinha y todo el público en el estadio Monumental le hizo saber al delantero brasileño que sus palabras no fueron para nada bien recibidas. “Vamos a darle una paliza, sin duda. Le daremos una paliza en el campo y fuera del campo si hace falta. Voy a meter un gol. Que se jodan”, dijo el atacante de Barcelona antes del partido y esta declaración fue el combustible para una selección argentina que aplastó a Brasil. Pero también que dejó muy molestos a los jugadores locales, que se lo hicieron saber cuando iban a los vestuarios en el entretiempo. Un espectador captó el momento exacto en el que Dibu Martínez atropelló intencionalmente a Raphinha y cómo posteriormente Paredes lo toma de la cara y le dice algunas palabras que provocaron la reacción del brasileño.

Tan significativas resultaron estos dichos que la mayoría de los campeones del mundo se refirieron al partido, la clasificación y a los dichos de Raphinha. Nicolás Tagliafico, en la zona mixto buscó bajarle un poco de tensión al momento, pero develó lo que el delantero de Barcelona explicó en el campo de juego a los argentinos que le recriminaban sus declaraciones: “Uno trata de abstenerse de lo que sucede afuera de la cancha, porque tu quiere demostrar adentro del campo. Quizá fue un... No sé, él dijo que fue una mala traducción, pero no sé, no sé. Nosotros demostramos que hablamos adentro del campo”. Después le preguntaron al lateral argentino sobre la primera jugada del partido en la que tuvo un cruce con Raphinha y respondió: “Me sacaron amarilla, la primera falta que hice. Bueno, al final hay que ser así adentro del campo: pierna fuerte y templada”.

Mensajes de Instagram en contra de Romario y su entrevista a Raphinha

También Paredes, que tuvo algunos cruces con varios jugadores brasileños, se refirió a los dichos de Raphinha: “Nosotros hablamos en la cancha, nos pasó en el Mundial y lo demostramos ahora. Enseguida mandaron lo que dijo al grupo de WhatsApp y hablamos un poco, no mucho más. No hay que hablar tanto cuando después no te da cuando entrás a la cancha”.

Julián Álvarez también habló del partido y lógicamente de lo que dijo el delantero de Barcelona: “Fue un triunfo histórico por el contexto, por lo que se habló, porque hicimos un partidazo y porque nos clasificamos al Mundial. Cuando se habla antes aporta sus condimentos, pero nosotros salimos con humildad y les pegamos un baile”.

Sobre los dichos de Raphinha, Rodrigo De Paul respondió: “No pasa nada. Eso queda dentro en la cancha, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Nunca le faltamos el respeto a nadie, y a nosotros en todos estos años sí nos faltaron el respeto bastante. Hace cinco o seis años que somos la mejor selección del mundo”.

Fiel a su estilo, Dibu Martínez tampoco se guardó nada y fue directo cuando le consultaron acerca de lo que había dicho el delantero brasileño antes del clásico: “A mí me enseñaron que hay que hablar después de los partidos. La verdad, este chico necesita un poco de educación”.

La prensa internacional también se hizo eco de la situación. El diario británico The Sun destacó la actuación dominante de Argentina y mencionó que el arquero Emiliano Martínez llegó a realizar malabares con el balón en su propia área, subrayando la superioridad del equipo local.

Raphinha lucha por la pelota con Thiago Almada Aníbal Greco - LA NACION

Por su parte, Dorival Júnior intentó restarle importancia a las declaraciones previas al partido, enfatizando el respeto hacia el rival: “Habrá pelea en el campo, pero habrá respeto entre los dos equipos. Vamos a jugar al fútbol. Vamos a jugar con el equipo que ganó el campeonato mundial y la Copa América”.

Sin embargo, las palabras del seleccionador no lograron calmar las aguas. La contundente derrota y las declaraciones previas al encuentro dejaron una marca en la imagen de la selección brasileña, evidenciando la necesidad de manejar con mayor cautela las expectativas y declaraciones en la antesala de partidos de tal magnitud.

La afición brasileña espera ahora una reacción positiva del equipo en los próximos compromisos, más allá de que solo una hecatombe deportiva los dejará afuera del Mundial 2026.

LA NACION