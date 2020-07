Akinfenwa, con el trofeo del ascenso en su mano, en pleno Wembley Crédito: Twitter

Adebayo Akinfenwa tiene 38 años y debe ser uno de los pocos futbolistas cuyo peso supera los 100 kilos en su ficha técnica. Es, por carisma, goles y experiencia, una de las grandes figuras de Wycombe Wanderers , que le ganó a Oxford por 2-1 en el playoff de la League One disputado en Wembley, y ascendió por primera vez en su historia al Championship , la segunda división del fútbol inglés.

Akinfenwa, nacido en Londres, mide 1,85 kilos y pesa nada más y nada menos que 102 kilos, y con un índice de masa corporal de 31,3, tiene una contextura similar a la de un hooker de un equipo de rugby. A nadie parece sorprenderle su apodo: "La Bestia".

En todo caso, no es la primera vez que Akinfenwa llama la atención más allá de su volumen. Hace cinco años, se convirtió en figura al anotar un gol para el transitorio empate entre Wimbledon, su equipo por aquel entonces, que jugaba en la cuarta división, contra Liverpool, por la tercera ronda de la FA Cup. "La Bestia".

Reconocido hincha de Liverpool y considerada como una personalidad destacada dentro del fútbol inglés, más allá de no haber sido parte nunca de un equipo de primera categoría, había reconocido hace cuatro años, tras alejarse de Wimbledon, que estaba "técnicamente desempleado", y no dudó en expresar luego de un partido que "cualquier DT me puede contactar por WhatsApp y darme trabajo", y así fue como terminó por llegar a Wycombe.

El delantero no dudó en comparar el ascenso de su equipo a la sorpresa que dio Leicester cuando ganó hace unos años la Premier League, y en una promesa pública que deberá cumplir anunció que "si ascendemos, compraré pollo para todos". En la entrevista posterior a la final, entre risas comentó: "Ahora, el único que me puede contactar es (Jürgen) Klopp" , el DT del equipo de sus afectos.

Pues bien: para sorpresa del propio Akinfenwa, Klopp le envió un videomensaje. "Hola, grandote. Felicitaciones. Vi el partido, pero no las entrevistas posteriores. Los chicos me dijeron que te tenía que ubicar en WhatsApp, así que aquí vamos: estoy seguro de que durante toda tu vida esperabas ser un jugador del Championship, y ahora finalmente estarás allí. Bien hecho. Ha sido una gran victoria. Incluso en estos tiempos extraños espero que puedan celebrar de la mejor manera". Regocijado ante el llamado de uno de los mejores entrenadores del mundo, el delantero expresó en redes: "Estás reloco. El hombre, el mito, la leyenda, me mandó un WhatsApp. Lo de hoy no puede ser mejor. Gracias, Klopp"

Akinfenwa ha registrado 226 goles en 717 partidos durante su carrera, pero pese a esta llamativa marca, ha tenido problemas para permanecer en un mismo club. Nunca había jugado por un mismo equipo por más de dos años y medio, hasta que desembarcó en Wycombe Wanderers, donde ya lleva cuatro temporadas, con 54 tantos en 173 encuentros.

Su historial incluye estos clubes: FK Atlantas (Lituania, 2001-2003), Barry Town (Gales, 2003), Boston United (2003), Leyton Orient (2003), Rushden & Diamonds (2003-2004), Doncaster Rovers (2004), Torquay United (2004-2005), Swansea City (2005-2007), Millwall (2007-2008), Northampton (2008-2010), Gillingham (2010-2011), Northampton (2011-2013), Gillingham (2013-2014) y AFC Wimbledon (2014-2016), antes de firmar para Wycombe.

"La gente decía que yo era muy grande para jugar fútbol. Cien goles más tarde les digo que no lo soy. No hay limitaciones para lo que puedes hacer", ha expresado. Su pasión por las pesas, en las que es capaz de levantar 180 kilogramos en fuerza en banco, le ha hecho admitir que sus anteriores entrenadores han tenido que controlarlo para evitar que pase mucho tiempo en el gimnasio.