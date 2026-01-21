Senegal entregará un particular premio a sus jugadores por ganar la final de la Copa Africana

La histórica victoria de la selección de Senegal ante Marruecos, por la final de la Copa Africana, provocó una euforia masiva en el país y el presidente Bassirou Diomaye Faye anunció generosas bonificaciones para los campeones. Los jugadores recibirán una importante suma de dinero y la entrega de un terreno en las afueras de la capital Dakar.

“Quisiera aprovechar esta oportunidad para informar al pueblo senegalés que, en mi propio nombre, he ofrecido a cada futbolista aquí presente 75 millones de francos (equivalente a 134.000 dólares)”, confirmó la máxima autoridad del país africano en las últimas horas desde el Palacio de la República. A su vez, destacó que también recibirán un terreno de 1.500 metros cuadrados en la Petite-Côte, una popular zona del litoral senegalés al sur de Dakar.

A su vez, Faye anunció que dará premios económicos y terrenos inferiores tanto para los dirigentes de la Federación Senegalesa de Fútbol como a todos los miembros de la delegación que su país envió a la Copa Africana. Además, destinará un total de 305 millones de francos (una cifra cercana a los 540.000 dólares) para el Ministerio de Deportes nacional.

Finalmente, el entrenador Pape Thiaw y todo el plantel que representó a los “Leones de la Teranga” fueron condecorados con el título de Comendador de la Orden Nacional del León de Senegal, el más alto reconocimiento civil y deportivo del país, en honor a su histórica victoria en el torneo continental.

Los senegaleses obtuvieron su segunda Copa Africana en un partido lleno de emoción y controversia, con un gol anulado y un penal a favor de Marruecos en el último minuto del tiempo reglamentario que desencadenó un masivo abandono de campo por parte de los jugadores.

Asimismo, no es la primera vez que las máximas autoridades de Senegal reconocen de esta forma a su selección. En 2022, luego de ganar la primera Copa Africana de la historia, el entonces presidente Macky Sall recompensó a los jugadores con 87.100 dólares para cada uno de ellos, además de parcelas de tierra en Dakar y Diamniadio, como símbolo de gratitud por su éxito en favor del país.

Una mala dentro de las buenas

La decisión comunicada por el presidente de Senegal se dio horas después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificara el accionar del seleccionado africano como “inaceptable”.

“Es inaceptable abandonar el terreno de juego de esta manera y, de igual manera, la violencia no puede tolerarse en nuestro deporte; simplemente no está bien. Debemos respetar siempre las decisiones de los árbitros, tanto dentro como fuera del terreno de juego", destacó el mandamás de la institución que dirige a las federaciones de fútbol a nivel global.

Por su parte, Infantino destacó la importancia de respetar las reglas en el fútbol: “Los equipos deben competir en el campo y dentro del marco de las reglas de juego, porque cualquier otra cosa pone en riesgo la esencia misma del fútbol”.

En ese sentido, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidió suspender de manera provisoria a Pape Thiaw, tras acusarlo de incitar a sus jugadores a abandonar el campo que es considerado como una infracción grave según los reglamentos internacionales.

Además, la federación marroquí anunció que planea tomar acciones legales ante la CAF y la FIFA contra los futbolistas senegaleses que se marcharon al vestuario en señal de protesta. Esta medida obligó a interrumpir el encuentro durante quince minutos, hasta que se reanudó con el penal que pateó Brahim Díaz y atajó el arquero senegalés.

De esta forma, la duda está en saber si este tiempo afectará o no la presencia de Thiaw con Senegal en el Mundial que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México. El debut del seleccionado africano está previsto para el 16 de junio donde se enfrentarán a Francia.