Fútbol “siga siga”: aquella frase premonitoria de Marcelo Gallardo, la queja de Miguel Russo, los dólares coperos y un domingo XL

Dos fechas restan para conocer a los ocho equipos que jugarán los playoffs de la Copa de la Liga Profesional. El torneo argentino entra en etapas de definiciones, aunque la mitad de los clubes no pueden manifestar máximo interés en la competencia. El comienzo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, sus viajes y una logística que incluye con el cumplimiento de los protocolos sanitarios que estableció la Conmebol con los gobiernos de los países que la integran, obliga a 13 de los 26 planteles del fútbol nacional a ingresar en una dinámica que resulta conflictiva y en la que la economía impone sus reglas.

Una puja entre dos billeteras, donde la más abultada encandila por su poder y porque el premio se expresa en dólares, una moneda que seduce con facilidad frente al desvalorizado peso argentino. Para cumplir con todas las obligaciones, los dirigentes generaron y aprobaron un calendario comprimido, que en esta instancia ofrece seis semanas de una carga de juego inusual para los futbolistas, una agenda que impide proyectar y trabajar a los cuerpos técnicos, que hacen malabares con la intención de ser competitivos, aunque son conocedores que pocas veces tienen la oportunidad de darle un tratamiento igualitario a cada partido.

Sergio Rondina, DT de Arsenal, agradeció las palabras de Russo Fabián Marelli - LA NACION

Hay actores que observan las dificultades desde hace tiempo, como Marcelo Gallardo. El director técnico de River empezó a resaltar, en 2017, la complejidad de los calendarios y fustigó en aquel momento que la AFA le diagramara partidos con espacio de 48 horas, cuando el equipo se preparaba para jugar las semifinales de la Copa Libertadores. Pasaron tres años y medio desde la queja justificada del Muñeco, aunque la problemática no se detuvo y la pandemia mundial de Covid-19 empeoró el estado de la situación.

River tuvo un partido exigente con Fluminense, en Brasil, luego se midió con San Lorenzo por la Copa de la Liga, y vuelve a jugar este miércoles ante Junior por la Copa Libertadores Fotobaires

El fin de semana, Miguel Ángel Russo ensayó un breve monólogo durante la conferencia de prensa, tras la victoria de Boca sobre Huracán. Equilibrista al que en innumerables oportunidades se lo castiga por sus mensajes que son una marca registrada por su contenido, esta vez expuso, argumentó y defendió los intereses de los xeneizes y también del resto. “No se puede jugar un partido cada 48 horas, hay que ponerse del lado de los que buscamos cosas importantes. Es imposible jugar cada dos días; hay que volver a como era antes, cada 72 horas. Boca lo puede hacer, ponele: acomodamos a los chicos y bueno, pero Arsenal cómo hace, o los otros equipos. Es imposible, es un castigo. Los viajes cambiaron, antes te bajabas del avión y te ibas; ahora tenés que esperar una hora y media por los hisopados. Es difícil. Hoy cuesta viajar, hay que buscar el descanso de los futbolistas. Los torneos tienen que tener margen para competir y también para descansar. De otra manera es imposible”, razonó en el palacio Ducó; Boca jugó el miércoles en La Paz con The Strongest, el sábado frente a Huracán y este martes se medirá con Santos en la Bombonera.

El domingo, Vélez superó 2-1 a Lanús y se convirtió en el primer equipo que se clasificó para los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Un festejo que prácticamente se realizó en el avión, porque 28 jugadores que designó el director técnico Mauricio Pellegrino viajaron a Guayaquil, donde esperarán el partido de este martes, con Liga Deportiva Universitaria de Quito, por la Copa Libertadores. “Es un resultado importante porque nos da tranquilidad y la posibilidad de centrar las energías en un calendario muy apretado”, relató Pellegrino. La delegación retornará el miércoles y el viernes Vélez jugará, desde las 18, con Patronato.

Diego Dabove, DT de San Lorenzo; que el Ciclón no se haya clasificado para la Copa Libertadores (y haya ingresado en la Sudamericana) tuvo un efecto deportivo pero también económico MAURO ALFIERI

Casos positivos de Covid-19, jugadores en etapa de recuperación por haberse contagiado, futbolistas aislados por ser contacto estrecho, nuevas causas de ausencias que se suman a la de lesionados, expulsados, jugadores que son resguardados porque arrastran molestias físicas por el trajín... La lista de probabilidades de bajas se amplió al igual que las que los clubes pueden presentar para encarar las competencias, aunque agigantar el número de inscriptos es un modo elegante de disimular el problema: más cantidad deriva en menor jerarquía, que arrastra a una menor calidad del producto. “Me da pena que no avancemos. No jugamos por nada, me gustaría ver un fútbol argentino mejor. Nosotros somos nuestros propios rivales”, reclamaba Gallardo, menos de un mes atrás.

The Strongest vs Boca; el equipo tuvo una buena semana ganando en la altura de La Paz; luego festejó ante Huracán el sábado y este martes ya vuelve a jugar ante Santos, por la Copa Libertadores Fotobaires

La programación de la 12ª fecha de la Copa de la Liga Profesional resulta otra señal de las urgencias por cumplir con los calendarios. El Día Internacional del Trabajo, que se celebra el 1° de mayo, promovió que nueve de los 13 partidos se disputen el domingo, con un plan que empezará a las 10 (Boca vs. Lanús) y tendrá continuidad hasta las 23. Habrá superposición de juegos, por lo que el abonado tendrá que elegir entre la oferta: 12.10, Defensa vs. Unión e Independiente vs. Atlético Tucumán; 14.20, Talleres vs. Huracán y San Lorenzo vs. Godoy Cruz; 21, Aldosivi vs. Argentino y Central Córdoba vs. Racing.

Hay que cumplir, porque existen contratos de derechos de TV que significan alrededor del 30% de los ingresos de varios clubes, los mismos que cuando el Gobierno determinó el cese de la actividad por la pandemia en 2020 descubrieron en esa entrada la principal fuente para pagar afrontar pagos. Algunas de esas instituciones -que cada tanto se quejan para que se ajusten las cifras- son las que ahora presentan equipos alternativos, porque el reparto de dinero de la Conmebol es más sustancioso. No fue antojadizo el lamento en San Lorenzo por no clasificarse a la Copa Libertadores, el Ciclón hubiera recibido 3 millones de dólares por jugar la etapa de grupos, mientras que participar en la misma instancia, pero de la Copa Sudamericana, el ingreso asciende a US$ 900 mil.

Entre vacunas, contagios, muertes y programaciones la pelota siga rodando. El show debe continuar.