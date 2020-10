Aldosivi-Estudiantes, el primer partido de la fecha que transmitió Fox Sports Premium, en medio de la polémica con la AFA. Fuente: Télam

Alejandro Casar González 31 de octubre de 2020 • 13:02

El conflicto por los derechos de televisación del fútbol argentino está lejos de solucionarse. Ni siquiera se calma los fines de semana. Prueba de ello es la notificación judicial que la AFA le mandó hoy mismo a Fox Sports Latin America (FSLA), la empresa que pertenece a Disney y que tenía hasta hace 15 días la mitad de los derechos televisivos del fútbol premium. En el documento, la entidad que preside Claudio Tapia le comunicó a la compañía que la medida de no innovar que dictó el jueves el Juez Horacio Robledo no está vigente, y que por lo tanto se abstenga de poner al aire los seis partidos que le corresponderían este fin de semana.

En un momento de la mañana, y a raíz de esa decisión de la AFA, los partidos del sábado que transmitiría Fox Sports estuvieron en duda. Se trata de Aldosivi vs. Estudiantes y Argentinos vs. San Lorenzo. Todo dependía de que la AFA, además de notificar a Fox Sports, también le pidiera a Torneos, encargada de la producción y la generación de la señal de los partidos, no le mandara las imágenes a Fox.

Ese documento nunca llegó a la productora con sede en la calle Balcarce, y cuyo accionista mayoritario es DirecTV. Por lo tanto, Torneos decidió atenerse al contrato que tiene firmado tanto con Fox Sports (Disney) como con TNT Sports para encargarse de la producción de los partidos. Y deriva su señal a las dos señales tal como estaba previsto en el cronograma de partidos difundido el viernes a última hora.

Cómo sigue la pelea por los derechos de TV del fútbol argentino: AFA vs. Fox-Disney. Fuente: Archivo

Esto no significa el cese de hostilidades, ni mucho menos. El enojo en la AFA por la vía judicial elegida por Fox Sports para defender sus derechos continúa. El juez Robledo había impuesto una contracautelar (una caución judicial) de $4700 millones. Así como la AFA se ampara en que el juzgado no confirmó el pago de la caución para decir que la medida de no innovar no está vigente, la empresa del ratón Mickey dice que todo está en regla y que vuelve a tener pleno derecho sobre la mitad de los partidos de primera división.

"Que ahora decida TNT qué quiere hacer con los partidos de hoy", dijeron en la AFA ante la consulta por la suerte de Aldosivi-Estudiantes y Argentinos-San Lorenzo, los dos encuentros que iban a ser transmitidos por Fox Sports. Pero TNT tiene algo en claro: no se va a pelear por Disney por el fútbol argentino y ya tenía resuelto desde el viernes no transmitir los 12 partidos de esta fecha. La AFA, en rigor, ya se lo había ofrecido durante la semana. Conclusión: la TV de los partidos de hoy pendía de un hilo.

Hubo comunicación de abogados entre Fox-Disney y Torneos. TNT se mantuvo al margen, con la certeza de que transmitiría sus seis partidos en la fecha. Y, todavía, con la posibilidad abierta de ofertar por todo el paquete premium. Al mediodía llegó el visto bueno: "Vayan para adelante", escucharon en Torneos. Por eso el encuentro entre Aldosivi y Estudiantes de La Plata tiene el logo de Fox Sports Premium.

La historia continuará el lunes. La AFA, que en algún momento del día pensó en pantallas alternativas (y abiertas) para los partidos de Fox Sports, sabe que tantas idas y vueltas terminan conspirando contra el producto que dicen querer potenciar. Por eso está convocada una reunión en Viamonte con la presencia de representantes de las dos empresas que tienen el fútbol por TV. En el fondo, la AFA y los clubes precisan una respuesta al problema de fondo: más dinero.

El viernes, Tapia y Tinelli fueron a saludar a Maradona, en el arranque de un torneo que nació con miles de problemas. Crédito: Dolores Ripol/ Pool ARGRA

