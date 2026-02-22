Formaciones de River vs. Vélez para hoy domingo 22 de febrero de 2026

En un choque de presentes disímiles, el Vélez de Guillermo Barros Schelotto y el River de Marcelo Gallardo se enfrentan este domingo desde las 19.15 en el en el estadio José Amalfitani del barrio porteño de Liniers y con arbitraje de Darío Herrera en el interzonal de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026.

En el Fortín el cuerpo técnico encabezado por Guillermo tiene una sola duda y es en el mediocampo por la lesión del chileno Diego Valdés. Su lugar se lo disputan Rodrigo Aliendro y Lucas Robertone. En el caso de que Aliendro se imponga, son cuatros los futbolistas con pasado reciente en el rival de turno que van desde el inicio porque Emanuel Mammana, Elías Gómez y Manuel Lanzini son una fija.

Guillermo Barros Schlotto y Marcelo Gallardo se vuelven a enfrentar como entrenadores Marcos Brindicci - LA NACION

En el visitante lo saliente es el regreso de Franco Armani, quien se recuperó de una lesión y juega por primera primera vez en la temporada en reemplazo del joven Santiago Beltrán, quien cumplió con creces su función. Marcos Acuña no fue convocado porque, aunque está sin dolencias, no entrenó con sus compañeros por un cuadro febril y el lateral izquiero sigue siendo Matías Viña. En la ofensiva, Agustín Ruberto tiene una oportunidad desde el arranque y la duda es si lo acompaña Maximiliano Salas o Facundo Colidio, con más posibilidades para el ex-Racing.

Posibles formaciones

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro o Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas o Facundo Colidio y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

Así llegan al partido

Vélez es uno de los cuatro invictos que le quedan al campeonato junto a Estudiantes, Tigre y Belgrano de Córdoba y quiere recuperar la cima de la tabla de posiciones del Grupo A que Estudiantes de La Plata le sacó con su triunfo 1 a 0 Sarmiento de Junín. El Pincha tiene 12 puntos, uno más que el Fortín que aspira a sumar para volver a ser líder. Si iguala, compartirá el lugar de privilegio con el combinado platense y, si gana, quedará en lo más alto en soledad.

El Millonario atraviesa un mal momento y la ajustada victoria 1 a 0 sobre Ciudad de Bolívar entre semana por la primera ronda de la Copa Argentina 2026 evitó lo que hubiese sido un golpe difícil asimilar. En el Apertura acumula dos cáidas seguidas -vs. Tigre 4 a 1 y Argentinos Juniors 1 a 0- y necesita imperiosamente un triunfo para escalar ubicaciones en una tabla que lo tiene décimo con siete tantos producto de dos triunfos, un empate y dos derrotas.

El encuentro se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.87 contra 3.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 2.95.

Ambos equipos se enfrentaron el 16 de novimebre del año pasado por el Torneo Clausura 2025, por la última fecha de la etapa de grupos, y empataron sin goles en Liniers. Vélez no le gana a River desde el 2 de septiembre de 2023, cuando lo venció por 2 a 0 en la tercera fecha de la Copa de la Liga. En los últimos 10 cruces entre ambos hubo cinco empates, tres victorias del Millonario y dos del conjunto de Liniers.