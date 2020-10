Gallardo y el saludo con Pablo Repetto, un viejo conocido de la Copa Fuente: LA NACION

Desde lo numérico, la victoria de River no dejó dudas: goleó 3-0 a Liga de Quito, logró alcanzar el primer puesto del Grupo D de la Copa Libertadores y cerró la Fase de Grupos como el máximo goleador con 21 tantos a favor y solo seis en contra. Pero, desde lo futbolístico, el partido en Avellaneda dejó dudas e interrogantes que no se habían visto frente a San Pablo y Binacional y que el propio Marcelo Gallardo observó y debió cambiar en la segunda parte del juego para poder lograr un trabajado triunfo.

Durante la primera etapa, River no logró mostrar la imagen que otorgó en sus primeros tres partidos tras el regreso del fútbol oficial con el nuevo esquema 4-3-3. Frente a Liga, no se vio al equipo agresivo, dinámico e intenso que presionó alto, generó conexiones rápidas y precisas y lastimó a sus rivales con jugadas colectivas elaboradas con paciencia y contragolpes rápidos y letales. Es más, el equipo de Quito se animó a plantarle cara y lo lastimó: ocupó bien los espacios en la cancha, molestó, tuvo decisión, apostó por un juego agresivo y llegó en cinco claras oportunidades con peligro durante todo el partido.

Si no tenemos esa agresividad que nos caracteriza al defender muy arriba, posiblemente nos generen como lo hizo Liga que nos llegó en varias oportunidades Marcelo Gallardo

Gracias a las apariciones de Franco Armani, quien cumplió una gran tarea para mantener la valla invicta, y a la poca eficacia de los delanteros ecuatorianos, el Millonario logró evitar la caída de su arco, pero no pudo tapar algunos desajustes defensivos y ofensivos que le impidieron lucirse. Frente a esto, el técnico Gallardo tomó nota y dejó en claro en la conferencia de prensa que el primer tramo del juego estuvo lejos de dejarlo conforme.

El resumen del partido

"Nosotros defendemos muy arriba y cuando no somos agresivos, sufrimos. Y si no tenemos esa agresividad, posiblemente nos generen como lo hizo Liga que nos llegó en varias oportunidades. Yo no estaba conforme, pero en el segundo tiempo mejoramos, fuimos más agresivos, cortamos circuitos de juego de ellos, atacamos directo y llegaron los goles", comentó el entrenador millonario.

Para lograr el cambio, fue fundamental el ingreso de Santiago Sosa, el volante de 21 años que jugó su décimo partido en primera y se lució al reemplazar a Ignacio Fernández, quien se retiró con un golpe en su rodilla izquierda. Al lado de Enzo Pérez (luego reemplazado por Ponzio), le impuso un nuevo ritmo al partido, anticipó constantemente en la salida, generó buenas conexiones, aportó recuperación, le achicó la cancha a Liga y le permitió a River desplegar una rápida salida y lastimar con los contragolpes.

"Sosa viene evolucionado en su juego, trabajando muy bien y es una alternativa válida para nosotros en la posición en la que entró. Me pone muy contento porque lo vengo viendo muy bien. Es un volante central que está empezando a jugar por uno de los costados y se ha adaptado muy bien. Es una alternativa clara, por eso confiamos para que pueda jugar así. Sosa tiene características diferentes a las de Nacho (Fernández), pero lo venimos trabajando para esa posición. No teníamos muchas variantes en esa posición de volante interno", comentó Gallardo.

"El golpe de Nacho Fernández en los primeros minutos lo dejó muy sentido. Pensamos que se le iba a pasar, pero no se le pasó, jugó molesto y quedamos limitados en el primer tiempo. Cuando pasa eso, sufrimos frente a un equipo como Liga. Pero no va a ser nada grave y no va a tener ningún problema", agregó el DT acerca de la salida de un jugador fundamental en la estructura colectiva.

Por otro lado, acerca del buen rendimiento general de su equipo y la posibilidad de volver a afrontar unos octavos de final de Copa Libertadores, Gallardo cerró: "Me genera entusiasmo. Para nosotros era una gran incertidumbre cómo íbamos a volver, iba a ser difícil hacerlo después de tanto tiempo de parate. Haber logrado la clasificación y ser primeros en cuatro partidos contra rivales con mucho más ritmo de juego, parece natural, pero no lo es. A veces naturalizamos las cosas que no son. Y este es un caso. Nos pone muy contentos y nos entusiasma para lo que viene".

