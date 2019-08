Gallardo también celebró la llegada de Paulo Díaz a River: "Es un jugador muy competitivo y de nivel internacional" Crédito: Diego Haliasz / Prensa River

El conflicto estaba planteado. Más allá de que la Conmebol todavía no anunció el calendario oficial de los cuartos de final de la Copa Libertadores, la inquietud ya había llegado: según los borradores, el jueves 29 de agosto, River debe visitar a Cerro Porteño en Asunción y el domingo 1° de septiembre recibir en el Monumental por la Superliga a Boca, que definirá su serie el miércoles 28 en la Bombonera ante Liga de Quito. Ese día diferencia causó molestia en Núñez y así lo hizo saber el técnico, Marcelo Gallardo.

"Me enteré hace un momento de las fechas designadas. Nosotros creemos que no estamos en igualdad de condiciones con respecto al partido siguiente al de la Copa, que es el clásico con Boca. Tenemos que jugar el jueves y Boca, el miércoles. Hay una diferencia sumamente importante. Veremos si Conmebol toma en cuenta ese partido posterior y la ventaja que hay entre un equipo y otro, con la posibilidad de sumar un día más de recuperación", sentenció Gallardo en conferencia de prensa en Ezeiza, este viernes.

River y Boca deben jugar por la Superliga después del cierre de cuartos de final de la Copa Libertadores.

Sobre el próximo rival en la Copa, afirmó que no tenía preferencias entre Cerro o San Lorenzo: "Esperábamos a cualquiera de los dos rivales, no teníamos preferencia a esta altura, en un partido decisivo de cuartos de final. Claro que encontrarse con rivales del mismo país, de tu campeonato y con más conocimiento, siempre genera un nivel de estrés mucho mayor, por jugar un clásico. Pero ya lo hemos vivido el año pasado, con Racing e Independiente, así que estábamos preparados para cualquiera de los rivales. No hay ni contras ni ventajas", agregó el Muñeco.

La vuelta de Scocco y la primera práctica de Díaz

En la práctica matutina en Ezeiza, hubo dos grandes novedades: Ignacio Scocco jugó en la Reserva ante Lanús para recuperar ritmo futbolístico, ya recuperado de su extensa lesión muscular en el gemelo derecho; y el defensor chileno Paulo Díaz, único refuerzo, tuvo su primer contacto con el plantel millonario.

"Díaz está muy contento. Debo destacar su fuerza para mantenerse en la postura de esperar mucho tiempo para sumarse, más de lo normal, casi hasta el límite. Por suerte hoy lo tenemos con el plantel y considero que se va a adaptar rápidamente", explicó Gallardo, y luego definió sus características: "Es muy competitivo, algo que me llamó poderosamente la atención. Pero también es versátil, tiene personalidad y es de nivel internacional, por lo que creemos que nos va a aportar soluciones, aunque lo imagino como refuerzo para la zaga central, tanto por izquierda como por derecha, más allá de que nos pueda dar alternativas".

Al haber firmado su contrato ayer y recién haber tenido hoy su primer entrenamiento, el chileno de 24 años no estará entre los 18 concentrados para jugar el domingo frente a Lanús en la segunda fecha de la Superliga y en las próximas dos semanas "hará una rutina de preparación para buscar su mejor puesta física de cara a lo que viene", tal como aseguró el DT. Algo similar ocurrirá con Lucas Pratto, quien no será convocado y hará una puesta a punto de cara a lo que viene.

Por otro lado, Lucas Martínez Quarta sufrió una sobrecarga en el cuádriceps derecho y se hará estudios para conocer el grado de la lesión, por lo que tampoco estará presente ante el Granate. Así, su ausencia se suma a la lista que integran Javier Pinola (lesión muscular en bíceps femoral derecho), Fabrizio Angileri (distensión de sartorio derecho), Santiago Sosa (pubalgia) y Leonardo Ponzio (tendinopatia de aductor derecho), además de Juan Fernando Quintero, quien continúa recuperándose de la rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

"Lamentablemente estamos sufriendo bajas importantes y no podemos tener al plantel completo. Me preocupan que sean tan pronto. Pero es parte del juego, nosotros hemos trabajado muy bien y han sido cosas puntuales. Ponzio o Pinola no se suelen lesionar y ahora sufren pequeños parates, que hacen tener en cuenta también la edad del futbolista. Quizás a Angileri le costó hacer una pretemporada diferente, con otras exigencias, suele pasar. Y ahora esperemos que lo de Martínez Quarta sea solo una contractura por jugar tres partidos seguidos. Por eso también es buena la llegada de Paulo Díaz, para respaldarnos", comentó Gallardo.

Otras frases de la conferencia

River solo logró dos goles en cuatro partidos: "Me ocupa el tema de la falta de gol. Es cuestión de seguir jugando y generando el ejercicio de mejorar desde lo colectivo. Nosotros solemos tener estos inicios de temporada, nos pasa a todos los equipos que tenemos que jugar rápidamente partidos decisivos. Dentro de lo negativo, pudimos pasar a Cruzeiro en su cancha. No convertimos goles, pero tuvimos situaciones. Y es un buen signo. De acá en adelante vamos a agarrar ritmo y estar mejor, y los goles van a venir acompañados del funcionamiento. Tenemos jugadores que hacen goles, y de los importantes".

Gallardo les habla a los jugadores en un entrenamiento. Crédito: Prensa/River

El por qué del austero mercado de pases: "Cuando hemos necesitado, hemos traído. Cuando no hemos necesitado, no lo hicimos. Y cuando debimos ser puntuales, lo fuimos. En este caso, se hizo larga la espera, pero sumamos al futbolista que era importante sumar. Tenemos esa estabilidad que genera tener un equipo conformado. Siempre hay que hacer retoques. Si se van futbolistas, hay que traer. Pero hoy, por una cuestión obvia económica, no podemos visualizar y anticiparnos a lo que pueda llegar a pasar. Hoy los jugadores tienen ganas de estar acá, están contentos. Y nadie se quiere ir. Es buena esa estabilidad para sostenerse, mientras otras instituciones permanentemente están en cambios".

La nominación al premio "The Best" a mejor DT del mundo: "Es un lindo reconocimiento, siempre un mimo no viene nada mal. Estar designado en un grupo selecto de entrenadores a mí me da motivación y fuerza para seguir encarando esta profesión de la única manera que se, de la forma pasional en que lo vivo. Si eso repercute, mejor todavía, porque eso quiere decir que uno va por buen camino".