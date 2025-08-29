Gallardo dijo que River está jugando “un 5″ pero no se amedrentó ante Palmeiras: “Ellos tampoco quieren jugar contra nosotros”

Al igual que por Copa Libertadores ante Libertad, River volvió a conseguir la clasificación por penales. Esta vez fue ante Unión, por los octavos de final de la Copa Argentina, tras empatar 0 a 0 en Mendoza. El Millonario está demostrando una mejora en las definiciones de los 12 pasos -un punto vulnerable en el último tiempo-, pero contrarresta con un nivel que no convence a Marcelo Gallardo.

Durante la conferencia de prensa posterior al cruce, el entrenador dijo que su equipo está jugando “un 5″, en referencia al nivel, sin embargo, demostró que no se amedrenta para los cuartos de Libertadores, donde enfrentará a Palmeiras, uno de los favoritos de la competencia.

“Vamos a estar mejor para ese partido. Hasta la preparación mental tiene que elevarse para estar presente en ese cruce. Mientras tanto aprovecharemos este tiempo, ahora viene el partido del domingo, en el que hay que mostrar presencia y tener un vuelo diferente. Después está ese parate para que los futbolistas estén mejor. Pero soy optimista, tengo muchísimo entusiasmo. Sé que ellos tampoco quieren jugar contra nosotros. Acá todo el mundo habla de Palmeiras pero en Brasil también se preguntan por River. Va a ser muy parejo”, expresó.

En esta línea, Gallardo analizó el rendimiento de su equipo en la definición ante Unión y aseguró que tiene el deseo de que River mejore: “Hay que ser realista con lo que nosotros nos ponemos como vara. Si hoy tengo que darle un puntaje, le doy cinco puntos. Es una barrea entre el aprobado y el desaprobado. Tenemos futbolistas como para que el equipo funcione mejor. Hay mucho margen para crecer pero hay que mejorar partido tras partido. Hoy nos alcanza para no perder”.

En tanto, el director técnico habló sobre las definiciones de penal, uno de los puntos más débiles del Millonario en el último tiempo, pero en los que logró superar a su rival en la Libertadores y Copa Argentina. Gallardo las definió como “una experiencia nueva”. “Es verdad que, históricamente, nuestro karma tal vez no ha sido bueno. Es una energía de haber cambiado esa situación adversa. No voy a decir que no me gusta porque me agrada pero también hay que saber sufrir y hay que saber ganar en esas definiciones”, aseguró el entrenador.