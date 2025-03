Gallardo dijo que River fue su propio obstáculo y afirmó que se siente “incómodo” cuando al equipo no le sale lo planeado

En la conferencia de prensa posterior a la victoria de Talleres sobre River por penales por la Supercopa Internacional, el entrenador del Millonario, Marcelo Gallardo, hizo una autocrítica por la derrota y dijo que el equipo de Núñez fue “su propio obstáculo”. También señaló que se siente “incómodo” cuando no le sale la representatividad que le quiere ofrecer al hincha.

“No corresponde poner ningún tipo de excusa. En el partido de hoy hubo tres obstáculos: el adversario, el clima y nosotros mismos”, comenzó Gallardo, que además destacó que el conjunto porteño debe seguir insistiendo y expresó: “Es prematuro pero tenemos que atravesar este momento. Para eso necesitamos algo que nos indique que tenemos que cambiar porque estamos a tiempo. Tenemos que ofrecer representatividad a nuestra gente. Necesitamos personalidad para reponernos de este mal arranque”.

El director técnico del Millonario reconoció que en el terreno de juego no se vio lo planificado e intentó llevarle calma al hincha indicando que no es la primera vez que sucede. “Si hay que cambiar, hay que cambiar. Lo tengo bien claro. La vuelta la vamos a encontrar. Es muy prematuro todavía. Yo he armado un grupo para competir gran parte del año”, aseveró.

A su vez, Gallardo planteó que, de cara a los torneos que enfrenta River, como el torneo local, la Copa Libertadores o, incluso, el Mundial de Clubes a mitad de año, el equipo no debe tirarse abajo. “No hay que ver todo negativo porque si entramos en un pozo va a ser muy difícil salir. En el fútbol estas cosas ocurren. No conozco otra idea que no sea el trabajo para revertirlo. El futbolista tiene que entender que el mensaje que tenemos que transmitir es otro. No corresponde poner excusas”, subrayó.

En este contexto, el DT se posicionó como uno de los más afectados por la derrota y aseguró: “Es una situación incómoda porque las cosas no salen. Pero ya las he vivido y experimentado. Se que hay momentos en que uno puede detectar cosas que tiene modificar y eso está dentro de las posibilidades. Soy la persona más incómoda cuando no sale la representatividad que le tenemos que ofrecer al hincha”.

Por otra parte, el exjugador aclaró una de las polémicas de la noche: durante la entrega de medallas, Gallardo no subió a recibir el premio que le correspondía. Al respecto, explicó que se trató de un desenfoque personal: “Estaba en otra cosa. No lo sabía, pero no fue nada en particular”.

River perdió ante Talleres por penales (3-2) luego de empatar sin goles en los 90 minutos. Se trató de una final pendiente desde 2023, en la que se cruzaron el ganador del Trofeo de Campeones y el mejor de la Tabla Anual de dicho año. El Millonario obtuvo su cupo por ambas vías, por lo que el conjunto cordobés ingresó como escolta en la clasificación general.

De esta manera, la T conquistó su primer título desde 1999, cuando obtuvo la Copa Conmebol. En tanto, Guido Herrera, capitán y referente del equipo que dirige Alexander Medina, manifestó en DSports: ““Son muchos años. Una mochila muy pesada, de años. Finales perdidas. Una alegría enorme. Sentía que los ganábamos. Hay gente que no cree. Hoy Talleres no estaría en la final si no fuera por este grupo. Hoy todo Córdoba está contenta. Había gran parte que quería que nos fuera mal. No estaba en duda la continuidad del Cacique, para nada. Hace tres partidos que nos vamos silbados por los hinchas de redes sociales. La solución no es silbar ni agredir. Hoy seguramente todos estarán felices. El Cacique tiene una impronta... que tuvimos en los penales. El fútbol estaba siendo injusto. No tenemos los puntos que teníamos que tener. Parecía que estábamos en el fondo del mar y no es así”.

