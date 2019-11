Después del pase a la final de la Copa Argentina, Marcelo Gallardo ya se mete de lleno en la definición de la Copa Libertadores Fuente: FotoBAIRES

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de noviembre de 2019 • 09:10

El número resulta impactante: 15 finales en cinco años como entrenador de River. De las 13 definiciones, Marcelo Gallardo celebró en 10 y sólo perdió 3. Le queda por delante nada menos que la Copa Libertadores frente a Flamengo. Y un puñado de días después cerrará la Copa Argentina contra Central Córdoba de Santiago del Estero, luego de vencer a Estudiantes de Caseros por 2-0 con goles de Javier Pinola y Exequiel Palacios. Los millonarios cumplieron con sus objetivos.

"Lo importante era clasificarse a una final más, y era un partido complejo mentalmente antes de la frutilla del postre que es la final de Lima. Era un poco difícil jugarlo. Rescato el resultado, que pasamos a una final, y ahora sí a preparar de lleno el partido con Flamengo", expresó el Muñeco.

De ahora en más, la cabeza de Gallardo y el mundo River estará puesta en el Mengao de cara a la definición del próximo 23 de noviembre en Lima. Una excelente oportunidad para sumar la quinta Libertadores en sus vitrinas. "Flamengo es un equipo importante. Si ellos analizan el partido contra Estudiantes de Caseros o el de Rosario Central sería un error, lo mismo si nosotros analizamos el partido de ellos frente a Vasco da Gama. Sabemos que vamos a enfrentar a un buen rival y los dos tenemos las mismas chances. Somos dos equipos similares en cuanto a funcionamiento y características de jugadores", remarcó.

"Ambos vamos a tener oportunidades de buscar el resultado. Hay que tomar las precauciones de una final, pero siempre con la idea de pensar en el arco de enfrente, de ir en búsqueda del gol a través del juego", añadió el DT de River.

Los milllonarios dan pelea en todos los frentes. A las finales mencionadas se le suma su buen andar en la Superliga, donde está a sólo un punto de la cima. Aunque ahora el principal objetivo del ex jugador de River y la selección es darles descanso a sus futbolistas. "No tenemos nada de acá a la final y se prepara distinto, recuperándonos. Queremos llegar de la mejor manera posible, venimos haciendo un desgaste importante", declaró. "Ya no quiero jugar ningún partido más antes de la final. Venimos jugando bastante seguido. Nos vienen bárbaro estos nueve días de descanso".

Nunca se relaja. Siempre aparece un objetivo más en la cabeza de Gallardo. Y el cruce contra Flamengo será la tercera final de la Libertadores en los últimos cinco años para la entidad millonaria. Un lapso en el que también accedieron a una semifinal. "No es fácil llegar a una final de Copa, tiene mucho mérito. En todo este tiempo haber jugado tantas definiciones es para valorar. Es un gran esfuerzo y un gran espíritu de competitividad de un equipo que da pelea todos los años. Se podían relajar y no, siempre fuimos protagonistas", dijo el entrenador.

"Todo esto es impagable. Es un momento histórico. Ojalá podamos seguir dándoles títulos. El hincha de River se tiene que sentir orgulloso. Nosotros estamos orgullosos de seguir dando pelea", finalizó Gallardo.