Garnacho, en crisis en Manchester United: tras las críticas del delantero, llegó la respuesta de su entrenador, Ruben Amorim

La derrota en la final de la Europa League ante Tottenham por 1-0 expuso las internas en el plantel de Manchester United. El español Alejandro Garnacho (que suele vestir los colores de la selección argentina) protestó contra el entrenador, el portugués Rubem Amorim, y puso en duda su futuro en el club. “Es duro para todos después de esta temporada que fue una mierda, tanto ahora, al perder la final, como en la liga, que no le ganamos a nadie. La verdad, fue muy duro. Vamos a intentar terminar la temporada y ver qué pasa después”, sostuvo el futbolista, nacido en Madrid hace 20 años, y que integra la prelista que dio Lionel Scaloni para la próxima doble fecha de Argentina en las eliminatorias Conmebol.

El asunto no quedó en el vestuario. Después de la final, disputada en el estadio San Mamés (Bilbao, España), el hermano de Garnacho -que también es su representante- publicó una elocuente historia en su perfil de Instagram. La crítica, despiadada, iba hacia Amorim. “Trabajando como un profesional, ayudando en cada partido, marcando dos goles en las dos últimas finales, sólo para estar en el campo 19 minutos y ser tirado debajo de un autobús. ¡Guau!”, escribió Robert Garnacho.

"VOY A INTENTAR DISFRUTAR EL VERANO Y VER QUÉ PASA DESPUÉS", Garnacho, su disgusto sobre la temporada del Manchester United y... ¿qué pasará en el futuro?



Las estadísticas del delantero en la temporada 24/25 (a la que le queda apenas un partido) dicen que jugó 58 encuentros, anotó 11 goles y dio 10 asistencias. Recibió cinco tarjetas amarillas. Con todo, y al igual que en otras campañas, Garnacho no se consolidó en el once ideal de un equipo que nunca apareció y que, de hecho, culminará más cerca de los puestos de descenso que de los lugares que otorgan pasajes a Europa para la próxima campaña.

El portugués Amorim -quien en principio continuaría en el United, ahora con más de 100 millones de dólares para gastar en el próximo mercado de transferencias- recogió el guante de Garnacho. “Veo el asunto de ambas maneras [la suya y la del futbolista]. Y recuerdo todo sobre el pasado, por lo que para mí es fácil responder a esa pregunta. ¿Quién falló una ocasión clara en la primera parte de la semifinal? Garnacho. Así es el fútbol”, se defendió el ex DT de Sporting de Lisboa, en Portugal. Aquel error en la serie con Athletic de Bilbao provocó la represalia del entrenador: el argentino al banco de suplentes y Mason Mount a la cancha, desde el primer minuto del partido decisivo.

“Algunos jugadores ingresan, como Mason Mount, que lo hizo ante el Bilbao y cambian el partido”, recordó Amorim, argumentando su defensa. Y agregó: “Por supuesto, ahora es fácil hablar sobre un montón de puntos de vista. Solo examino los partidos, trato de manejar las cosas y mejorar al equipo para intentar ganar”, expuso el DT. La relación con Garnacho, sin embargo, parece rota. Y sin retorno.

En la Europa League, el atacante fue titular en 10 de los 15 partidos de Manchester United. En la final arrancó como suplente y saltó a la cancha a los 26 minutos de la segunda parte. Reemplazó, justamente, a Mason Mount. El encuentro contra Tottenham fue apenas la segunda vez en que el inglés fue titular en todo el torneo. Pese a su bronca por la situación personal con el DT, Garnacho tuvo tiempo para elogiar a Cristian Cuti Romero, MVP de la final y campeón con Tottenham. “A Cuti lo conocemos. Es el mejor central del mundo. Se lo merece y enhorabuena para él. Al final son rivales, ganaron ellos y bien por el Tottenham”.

Según el diario inglés Daily Mail, Manchester United pondría a Garnacho en la lista de jugadores transferibles para fondear las contrataciones de cara a la próxima temporada. En este sentido, el periódico informa que bastarían 65 millones de libras esterlinas (87 millones de dólares) para sacar al futbolista de los Diablos Rojos. Los últimos rumores de mercado colocan al habilidoso extremo en el radar de equipos como Atlético de Madrid, Napoli y Chelsea.

Después de la derrota, Amorim también habló de su futuro. Y de una eventual salida: “Siempre estoy abierto: si la comisión directiva y los hinchas piensan que no soy el indicado, me iré al día siguiente sin discutir indemnización alguna. Pero no voy a renunciar. Confío en mi trabajo y no voy a cambiar mi manera de hacer las cosas”.