Gary Lineker dejará la BBC después de 26 años luego de republicar un posteo antisemita

Gary Lineker dejará la BBC después de 26 años, confirmó la corporación este lunes. El exfutbolista inglés, de 64 años, “se disculpó sin reservas” la semana pasada después de ser duramente criticado por compartir una publicación en las redes sociales que incluía un emoji de rata y una leyenda: “El sionismo explicado en menos de dos minutos”.

El delantero que enfrentó a la Argentina de Diego Maradona en México ‘86 se alejará de la prestigiosa cadena de TV inglesa después de presentar el episodio final de Match of the Day, el programa semanal con los momentos destacados de la Premier League, para la temporada 2024-25, este próximo domingo.

El exdelantero internacional inglés tampoco será parte de la cobertura de la corporación del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El posteo que sentenció el final de Lineker en la BBC

Tim Davie, director general de la BBC, declaró: “Gary ha reconocido su error. Por lo tanto, hemos acordado que dejará de presentar después de esta temporada”. Y agregó: “Gary ha sido una voz clave en la cobertura futbolística de la BBC durante más de dos décadas. Su pasión y conocimiento han moldeado nuestro periodismo deportivo y le han ganado el respeto de los aficionados al deporte en todo el Reino Unido y más allá. Queremos agradecerle su contribución”.

Lineker se disculpó en Instagram y ensayó una despedida: “El fútbol ha estado en el centro de mi vida desde que tengo memoria, tanto en la cancha como en el estudio. Me importa mucho el juego y el trabajo que he realizado con la BBC durante muchos años. Como ya he dicho, jamás republicaría conscientemente nada antisemita; va en contra de todo lo que defiendo. Sin embargo, reconozco el error y el disgusto que causé, y reitero mi profundo pesar. Dar un paso atrás ahora me parece la acción responsable”.

Lineker este lunes, cuando ingresa a su auto y parte desde su domicilio en Londres Ben Whitley - PA

La publicación que Lineker compartió en Instagram el martes, que posteriormente borró, era del grupo Palestine Lobby. El subtítulo del video era “El sionismo explicado en menos de dos minutos” y lo acompañaba la ilustración de una rata.

El término “rata” se ha utilizado a menudo como insulto antisemita y se refiere al lenguaje que la Alemania nazi utilizaba para caracterizar a los judíos. La Campaña Contra el Antisemitismo (CAA) publicó un comunicado en su sitio web en el que describía el puesto de Lineker en la BBC como “insostenible”, a la vez que lanzaba una petición para su despido.

“Este video no solo tergiversa deliberadamente el sionismo (la creencia de que los judíos tienen el mismo derecho a la autodeterminación que todos los demás), sino que al hacerlo agrega un emoji de rata”, dijo un portavoz de CAA.

Gary Lineker es un referente en el periodismo deportivo inglés Ian Walton - PA

En una carta a Davie que acompaña su pedido, que tiene más de 7000 firmas, la CAA describió la publicación de Lineker como “la gota que colmó el vaso”.

Lineker, quien durante mucho tiempo fue el empleado mejor pagado de la BBC (ganó 1,35 millones de libras; 1,79 millones de dólares en 2023-24), respondió a la reacción violenta emitiendo una disculpa el miércoles.

“En Instagram, republiqué material que, según supe posteriormente, contenía referencias ofensivas”, decía la declaración del exjugador de Inglaterra. “Lamento profundamente estas referencias. Nunca compartiría nada antisemita a sabiendas. Va en contra de todas mis creencias”.

Los fotógrafos, atentos a la salida de Gary Lineker desde su casa, este lunes; su caso revolucionó a distintas entidades judías Ben Whitley - PA

Lineker amplió: “Si bien creo firmemente en la importancia de hablar abiertamente sobre cuestiones humanitarias, incluida la tragedia que se está produciendo en Gaza, también sé que la forma en que lo hacemos importa. Asumo toda la responsabilidad por este error. Esa imagen no refleja mi punto de vista. Fue un error mío y me disculpo sin reservas por ello”.

Phil Rosenberg, presidente de la Junta de Diputados de Judíos Británicos, también afirmó que la BBC debería despedir a Lineker tras la publicación en redes sociales. “La BBC ha permitido que la situación con Gary Lineker se prolongue demasiado”, declaró Rosenberg en un comunicado publicado en el sitio web de la Junta de Diputados. “Ha causado una gran ofensa con este video, en particular con su atroz uso del emoji de una rata para ilustrar a los sionistas”.

Alex Hearn, director de Labour Against Antisemitism, pidió la destitución de Lineker de su cargo a través de una publicación en X, diciendo: “El prestigio de la BBC ya no debe usarse para blanquear el odio”.

Las disculpas en Instagram