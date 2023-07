Gerardo Martino: “salir del alboroto” que hubiera sido Boca, reencontrarse con Messi y armar un Inter Miami “para ser campeón”

escuchar

La mala experiencia en el Mundial Qatar 2022, donde México no alcanzó ni los octavos de final por primera vez desde Argentina ‘78, no le quitaron las ganas de seguir dirigiendo a Gerardo Martino. Para continuar en su oficio, se impuso bajar el nivel de estrés que sufrió en el Tri, donde en la última parte de su ciclo fue muy cuestionado. Y tras la eliminación en la primera rueda sufrió un repudio que estuvo cerca de transformarse en una agresión física en un aeropuerto mexicano.

De regreso a la Argentina, tras el despido de Hugo Ibarra, Martino recibió la propuesta formal de Boca para la dirección técnica. Tras evaluarla durante un par de días, la rechazó. “Tuve una oferta de Boca. Lo consideré seriamente y me parecía una buena posibilidad. Luego, cuando analicé lo que iba a pasar, más relacionado con lo externo que con lo interno -el equipo-, todo el alboroto que se produce en las grandes instituciones a partir de un cambio, determiné que no era el momento. No había coincidencias entre las necesidades de Boca y las mías”, expresó el Tata, en declaraciones al sitio “The Coches Voices en español”.

El reencuentro con Messi, a quien dirigirá por tercera vez, tras hacerlo en el seleccionado argentino y Barcelona

Martino quiere conciliar su vocación de entrenador con un entorno en el que la exigencia no derive en crispación. Guarda un gratísimo recuerdo de su experiencia de vida y futbolística de los dos años (2017 y 2018) que pasó en Atlanta United, donde fue campeón de la MLS. “Atlanta fue mucho más que fútbol para mí. Cuando llegué, fue un refugio para mí. Después de Barcelona y la selección argentina en los años anteriores, quería estar desaparecido para el mundo tras tanta exposición mediática. Ponerme fuera de foco, pero sin dejar de trabajar y competir”, es su balance.

El entrenador rosarino regresa al fútbol de los Estados Unidos, está vez rodeado por una mayor expectativa, porque su designación en Inter Miami coincide con la llegada de Lionel Messi, que desde hace unos días tiene revolucionado al soccer y provocó una repercusión global. “Creo que lo de Inter Miami será para mí algo parecido a lo de Atlanta. Vuelve a ser un refugio por todo lo que viví en una etapa tan larga y exhausta con la selección de México. Lo que no cambia es mi ambición, sigue siendo máxima. En Atlanta conservé calidad de vida, pero sin dejar de trabajar en lo que a uno le gusta y sin dejar de competir, porque la MLS es muy competitiva. Ahí logramos construir un equipo desde cero -era el primer año de la franquicia- que ganó el título al año siguiente. Promocionamos a grandes jugadores, como Miguel Almirón, que pasó a la Premier League”, agregó.

Martino, que debutó el último fin de semana con una derrota por 3-0 ante St. Louis, dirigió este martes la primera práctica con Messi. También ya tiene a Sergio Busquets, llegará pronto Jordi Alba y está por cerrarse la contratación de Facundo Farías, mediapunta de Colón.

Messi se pone a punto para debutar en Inter Miami; podría ser el próximo viernes, por la Leagues Cup Inter Miami FC

Con Messi vuelve a reencontrarse tras haberlo dirigido en el seleccionado argentino (subcampeones en las copas América 2015 y 2016) y un año en Barcelona. “Es un jugador de otra categoría. Dentro del campo, el mejor. Y afuera, una persona normal, nos facilita el trabajo. Nos va a ayudar mucho”, manifestó el Tata.

A contramano de la ilusión a futuro que despierta este nuevo proyecto que tiene a David Beckham como director deportivo y copropietario del club, la actualidad futbolística de Inter es pobre: está último (15° puesto) en la Conferencia Este, pero todavía con posibilidades de clasificación a los play-off (avanzan los siete primeros y entre el séptimo y el octavo disputan una plaza más). Aunque no se puso plazos, Martino se fijó altos objetivos: “Ahora vuelvo a tener a Messi. Como hice en Atlanta, quiero construir en Inter Miami un equipo que pueda ser campeón. Quiero formar parte de la historia de este club.”

Martino conversa con sus colaboradores durante una pausa del entrenamiento de Inter Miami Rebecca Blackwell - AP

Inter jugará el viernes ante Cruz Azul por la Leagues Cup, una competencia en la que también participan equipos mexicanos. Todavía no está confirmado que Messi debute como titular; podría ingresar en el segundo tiempo.

De 60 años, con una carrera de entrenador que ya suma 25 años, desde que en 1998 debutó en Brown de Arrecifes, Martino dirige de acuerdo con sus propias experiencias, pero también recuerda y aplica los consejos de algunos de sus maestros, como Marcelo Bielsa, que lo dirigió en su época de jugador en Newell’s. “De Bielsa me quedé con su capacidad para cambiar ciertos hábitos de un jugador veterano, como era mi caso. Algo que no es fácil de conseguir como entrenador. Me lo dejó claro en un primer encuentro. Si quería jugar, debía dar mucho más de mí. Y lo hice”, manifestó.

