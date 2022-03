Gimnasia - Estudiantes o el juego del contraste: un clásico platense con realidades opuestas

LA PLATA.- Hace un par de meses el clásico platense enfrentó a dos equipos que luchaban por clasificarse a las copas internacionales; los dos estaban en alza y con la confianza a tope. La antesala de este capítulo es bien distinto: Gimnasia no encuentra funcionamiento ni resultados; Estudiantes, en cambio, marcha firme en la Copa de la Liga y también en la Libertadores.

El cruce de este domingo –a las 16.15, en el Bosque– emerge como una gran amenaza para el técnico Néstor Gorosito y, al mismo tiempo, como una enorme oportunidad. Su ciclo tambalea y una derrota podría representar el final del proceso: perdió 4-0 ante River la fecha pasada y está inmerso en una seguidilla negativa (un punto de los últimos 12 y 13 goles en contra en esos cuatro partidos). Pero una victoria significaría un renacimiento: el Lobo hace 12 años que no gana un clásico y un triunfo taparía el mal arranque en el torneo; al menos por unas fechas. Dos panoramas hipotéticos bien diversos, un encuentro vital para el entrenador.

El Pincha, entonado por su firme andar en el plano nacional y en el ámbito internacional, también se juega mucho. Para empezar, el orgullo de la ciudad; el clásico platense es la ‘competencia’ deportiva más importante de La Plata y Estudiantes pretende continuar de racha. En segundo orden, el estado anímico; si sale con una sonrisa del Bosque llegará confiado a la etapa de grupos de la Libertadores y también al segundo tramo de la Copa de la Liga. Y en tercer lugar, los puntos; la derrota contra Boca hizo que varios equipos se le acercaran y por eso necesita sumar (un empate le permitiría seguir puntero).

Fernando Zuqui, una pieza clave en Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata Oficial

Pero no todo es negativo para Gimnasia. El conjunto de Pipo Gorosito cuenta con una carta para nada despreciable: el descanso. Mientras el plantel albiazul dispuso de una semana larga para preparar el clásico, el Pincha llegará con menos de cuatro días para recuperarse de un enfrentamiento clave. El Lobo, tras la goleada sufrida frente a River, organizó sus entrenamientos para arribar al domingo al 100 por ciento desde lo físico . Estudiantes, por su parte, jugó el miércoles y no se trató de un cotejo más: era un compromiso que determinaba su ingreso o no a la etapa de grupos de la Libertadores.

Más allá de las distintas semanas que afrontaron, ningún DT confirmó la formación. En Gimnasia, después de estos seis partidos, todo quedó en revisión: los nombres y los sistemas tácticos que utilizó hasta ahora. En el Pincha hay más certezas en cuanto a los rendimientos, pero falta ver cómo evolucionan los futbolistas luego del esfuerzo que realizaron hace algunas horas.

Braian Aleman cumplió la fecha de suspensión ante River y volverá a ser titular en Gimnasia ante Estudiantes Eva Cabrera - Télam

En el Lobo, durante esta semana, hubo sólo cinco nombres que esquivaron el debate: el arquero Rodrigo Rey, el defensor Leonardo Morales, el mediocampista Brahian Alemán, y los atacantes Johan Carbonero y Cristian Tarragona. Ellos serán titulares y, sin dudas, la columna vertebral de un equipo que todavía no apareció. El único encuentro en el que Gimnasia superó a su rival fue contra San Lorenzo; ese día jugó bien en todas las líneas, ganó 1-0 y la diferencia mereció ser mayor. En los otros cinco partidos quedó en deuda y en las últimas semanas se tornó una estructura endeble. Frágil. Al Tripero le llegan mucho y le convierten con facilidad. Banfield y River le hicieron cuatro; Defensa y Justicia, tres; Argentinos, dos. Demasiados goles en contra para un plantel que aspiraba (y aspira) a clasificar como uno de los cuatro mejores de su zona.

Lo mejor del último clásico: el show del gol

Estudiantes contará con la misma base que tuvo ante Everton de Chile. Si bien debe aguardar por algunos jugadores que terminaron con golpes menores, el equipo será muy similar al que utilizó en la copa. Idéntico no. Eso está claro y es una buena noticia para el Pincha. El equipo de Zielinski tendrá al delantero Leandro Díaz, una pieza fundamental, quien no pudo estar el miércoles porque estaba suspendido. En contrapartida, Mauro Boselli (lesionado) seguirá afuera. El DT albirrojo se tomará su tiempo para confirmar los once, con la intención de mantener el excelente andar de su equipo (siete victorias, un empate y dos caídas en 2022).

Se viene un partido trascendental. Por los presentes de cada uno y por la historia gigantesca que envuelve este choque. El Lobo buscará festejar luego de 12 años y Estudiantes intentará prolongar la seguidilla (un invicto de 18 partidos, con 9 triunfos y 9 igualdades). Los dos irán, sin dudas, por un nuevo éxito en una estadística general que hasta el momento posee 182 cotejos oficiales (66 victorias de Estudiantes, 50 de Gimnasia y 66 empates).

Estudiantes y Gimnasia, siempre con cosas en juego FOTOBAIRES