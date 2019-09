Las calles se vistieron con los colores de Gimnasia, al ritmo de la imagen de Maradona Crédito: Diario El Dia

Gorros, banderas, camisetas, canciones y filas de unas dos horas y media de promedio. La sede de Gimnasia, en la calle 4, entre 51 y 53, desborda de pasión. Los 30.000 socios -al menos, los que tienen la cuota al día-, dentro de un par de días serán, probablemente, el doble. Volvieron todos: los que se olvidaron de pagar y los que se perdieron en el camino, entre la crisis económica y los resultados que suelen darle un puntinazo. El carnet, ahora, cuesta 250 -antes, aseguran, salía 200- y la cuota social, 600 pesos. Sólo se necesita el DNI, original y fotocopia. Ser de Gimnasia no es excluyente.

"El club dispuso un operativo especial de socios, se triplicó la estructura de atención porque hay más de 200 consultas por la web. Hay gente que reconoce no ser de Gimnasia pero se quiere asociar y nos agarra bien provistos de insumos como tinta, cartuchos, impresoras y carnet", lleva tranquilidad Norberto Gobbi, el encargado del área de marketing. La llegada de Diego Maradona es una revolución en el Bosque: Gimnasia se salva del descenso, al menos, desde el efecto sorpresa.

El viejo y querible estadio Juan Carmelo Zerillo, cuenta con capacidad para unos 31.000 espectadores, pero está habilitado solo para 20.000: desde ahora, será exclusivo para socios. La opción de trasladarse al estadio Ciudad de La Plata (53.000 lugares, moderno y futurista), no convence demasiado: es la casa habitual de Estudiantes. Pero sería una salida si la tesorería supera todos los límites.

Los hinchas sonríen, algunos se secan lágrimas: hace tiempo que el Lobo solo les devuelve desventuras. Un canto se repite, vulgar y violento, suerte de renovado clásico de la hinchada: "La que toma Maradona, la que tomaba el "Negro" Olmedo, el "Loco" Fierro, que se la den a Gimnasia, si queres salir primero, hay que alentar al Lobo, ya lo decía mi madre, no somos como Estudiantes, que son todos vigilantes... Dale, dale, Lo..." .

Hay todo tipo de negocios en la imaginación. Y un número como base: una recaudación de 15 millones de dólares bajo todos los conceptos. Para Gimnasia, es una fortuna que puede transformarlo todo, motorizado por el liderazgo del empresario Cristian Bragarnik, vinculado a Maradona en los últimos años. La marca que viste al equipo, Le Coq Sportif, habría ofrecido cuadruplicar el contrato. Se piensa en una campaña con las camisetas de la Selección -es la misma marca-, que Maradona utilizó en el Mundial de México 86.

Flybondi, la opción de vuelos low cost, se sumaría como auspiciante y hasta se supo que haría un "ploteo" a un avión con los colores de Gimnasia y la cara de Maradona, para recorrer los puntos de la Argentina que deba visitar el conjunto platense.

Se asegura que habrá transmisión de la TV deportiva en vivo en todas las prácticas, con una masividad parecida a Boca y River. "Escudo Seguros", su patrocinador, deberá rubricar un nuevo vínculo.

Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia, no lo puede creer. "Recibí cuatro o cinco llamados increíbles. Sólo lo puede hacer él. Uno fue de una empresa que fabrica autos de golf para ofrecernos un autito para que Diego se pueda trasladar, ya que el predio de Gimnasia en Estancia Chica es muy grande... Eso me sorprendió. No es mala idea; me pareció graciosa, pero acorde". Es que Maradona se operó recientemente de sus rodillas.

Y hasta apareció la política. El Consejo Deliberante de La Plata lo va a declarar "huésped de honor". Y esto recién empieza.

El saludo de bienvenida de Boca, todo un símbolo

"¡Bienvenido al fútbol argentino, Diego! Un orgullo verte otra vez. Suerte y muchos éxitos con Gimnasia. Te esperamos en casa en la 23ª fecha de la Superliga", fue la publicación en Twitter de Boca, que será el último adversario que tendrá Gimnasia en el torneo, durante el fin de semana del 1º de marzo de 2020.

Una casa cerca del predio de Estancia Chica

Según se supo, Maradona tendrá una casa cerca del predio en el que Gimnasia suele entrenarse, en Estancia Chica. En un principio, solo estaría allí los días más intensos, pero mantendrá su hogar habitual en Bella Vista. "Sabemos que hay lugares para que viva cómodo y cerca. Estamos buscando alternativas", comentó el presidente Gabriel Pellegrino. "Hay que ver el tema de los horarios, los entrenamientos... La idea es que viva en La Plata y que vaya todos los días a las prácticas. Diego siempre quiere estar", contó Matías Morla, abogado y amigo del entrenador.