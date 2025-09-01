Gimnasia y Atlético Tucumán: un partido en penumbras, gol en contra y festejo del Lobo

En uno de los partidos que cerraron la séptima fecha del torneo Clausura, Gimnasia y Esgrima y Atlético Tucumán protagonizaron en el bosque de La Plata un encuentro particular, en el que pasó de todo. Terminó con victoria del Lobo por 1-0, con un gol que no escapó a lo insólito: Damián Martínez intentó despejar y, con el taco, no hizo más que meter la pelota en su propio arco.

El encuentro arrancaba con la expulsión tempranera de Leandro el Loco Díaz, a los 27 del primer tiempo, tras darle un golpe al otro capitán Gastón Suso. Lo llamativo fue que el árbitro principal, Pablo Dóvalo, lo había advertido en el sorteo de capitanes, media hora antes: “Entre ustedes dos no puede haber ningún problema”. El ex Estudiantes se retiró entre insultos con los hinchas del Lobo, dejando a su equipo con 10 jugadores.

¡EL LOCO DÍAZ SE FUE EXPULSADO EN EL BOSQUE! El delantero de Atlético Tucumán, ex Estudiantes, golpeó a Suso y se fue expulsado en el partido ante Gimnasia y se fue con un cruce con los hinchas.



Y, ya en la segunda parte, llegaría el único gol del partido. El ex Boca Jan Hurtado, que volvió a jugar tras más de 100 días, abrió la cancha para el extremo izquierdo, Jeremías Merlo, que tiro un centro para la llegada de Manuel Panaro, que no alcanzó a darle a la pelota, pero sí lo hizo el defensor Martínez, del equipo tucumano, que en su intento de despeje, la metió con el taco en contra.

Luego, cuando eran las 18.30 aproximadamente y el sol comenzaba a ocultarse, la iluminación del estadio Juan Carmelo Zerillo empezó a fallar, dando paso a un show de luces.

¿SE PUEDE SEGUIR JUGANDO ASÍ? Problemas con la iluminación en El Bosque.



Pero lo peor pasaría después, cuando se apagaría completamente, dejando poca visibilidad en la cancha, lo que imposibilitaba la continuidad del juego. Dóvalo, en un principio, tras ser notificado que el problema de las luces seguiría, decidió suspender el partido, a los 28 del segundo tiempo. “No tengo alternativa, ya no se está viendo”, declaraba ante la prensa.

Esto generó distintas reacciones de los protagonistas, pero principalmente el técnico de Atlético Tucumán, Leandro Pusineri, quien se quejó ante el árbitro principal por la situación, denunciando una estrategia de Gimnasia. “Es un poco vieja esta de las luces”, le dijo a la prensa y al juez principal, al que también le resaltó: “Prefiero jugarlo bien y si tengo que perder, pierdo dignamente. El equipo mío llegó tres veces y apagaron las luces”.

"ES UN POCO VIEJA ESTA DE LAS LUCES." Lucas Pusineri habló sobre la suspensión del partido en el Bosque.



Aunque, finalmente, volvería la luz en el bosque, tras algunos amagues que despertaban el grito de “oooole...” en las tribunas. Después de varios minutos de espera, Dóvalo dispuso la reanudación, aunque sin la iluminación completa -sólo se encendieron dos toores-, lo que parecía darle más marco de encuentro en la plaza que un partido por la primera división de la liga de los campeones del mundo.

Una imagen de la suspensión, con Pusineri hablando con Dóvalo entre las sombras Foto: FOTOBAIRES Fecha 7 Torneo Clausura Liga Profesional. NACHO AMICONI

Y, aunque sobre el final sufrió e, incluso, erró oportunidades clave para cerrar el encuentro de contra —incluso una con un remate sin arquero desde mitad de cancha, porque Mansilla se había ido al otra área a cabecear—, el equipo de Alejandro Orfila se quedó con los tres puntos, que le permiten regresar a la zona de clasificación a octavos. El Decano sigue sin rendir fuera de Tucumán, con dos empates y ocho derrotas cada vez que salió de su casa.

