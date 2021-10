Marcelo Gallardo, después del partido perfecto con Argentinos, y la pregunta que siempre lo incomoda

Impone los límite, sin desbordes, pero con posturas firmes ante situaciones que lo incomodan. No importa un resultado, siempre busca caminar por la ruta de la mesura. No quiere que se confunda su mensaje, por eso se molesta cuando sus interlocutores lo quieren conducir hacia la controversia. Después de un partido perfecto ante Argentinos Juniors, con un contundente 3-0, Marcelo Gallardo no pudo evitar sentirse incómodo cuando lo consultaron sobre su futuro en River.

Fiel a su estilo, el DT del conjunto millonario no eludió ninguna consulta, sin embargo, cuando un periodista le hizo referencia a lo que entendía como deudas que logró superar en este campeonato, como el triunfo ante Argentinos y Boca como local, los ocho triunfos al hilo y la chance de poder lograr su primer torneo doméstico como técnico de River, Gallardo contestó en un tono de pocos amigos: “ No tengo en cuenta esos datos. Estoy en otro tipo de situaciones, de búsquedas . Los datos reflejan eso nomás, datos. Está bueno remarcarlas, pero particularmente no me dejo llevar por eso”.

La conferencia de prensa de Marcelo Gallardo

El punto de mayor incomodidad de Gallardo se advirtió cuando le pidieron que se expresara sobre su futuro en River. “ No voy a hablar del tema, porque sino tengo que hablar cada semana de mi decisión final. Cuando se termine mi contrato voy a estar hablando de eso y no tengo muchos deseos de hacerlo ahora -replicó-. Quiero disfrutar del momento que atravieso con el equipo y mi cuerpo técnico. Estamos muy enfocados, muy prendidos en esta constante de pensar partido tras partido para llegar al objetivo final”.

Y agregó: “ Estamos muy convencidos y muy conectados con eso como para ponerme a pensar en el final de año. Ya va a haber tiempo para eso. Sí reconozco y soy un agradecido eterno del cariño y el afecto que me transmiten los hinchas permanentemente. No viene de ahora sino de hace mucho. Es muy difícil retribuírselo y mi única forma de hacerlo es que se sientan identificados en la cancha. Debo pensar en el partido que viene así hasta el final”.

Marcelo Gallardo, siempre ovacionado en el Monumental Mauro Alfieri

En un camino cada vez más despejado hacia el primer título local de Gallardo en River, el entrenador se permite hablar de otros temas que no tienen que ver puntualmente con el momento y cada vez que reflexiona sobre sus condiciones como conductor, resulta muy interesante: “ Hoy puedo decir que me siento más entrenador por el recorrido, el tiempo vivido y la experiencia de los años . Una única gestión no hay, es más global. He tenido que lidiar con un montón de situaciones de cambios permanentes y ahí está el saber maniobrar o tener un equilibrio”.