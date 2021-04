Giovanni Simeone: una historia de tenacidad para llegar a sus primeros 50 goles en la Serie A italiana

Aburrido en un confinamiento que, por entonces, parecía no tener fin, Giovanni Simeone en una conversación con su padre, Diego, entrenador del Atlético de Madrid, le pidió que le pasara los entrenamientos del cuadro madrileño. “Soy un tipo que en el afán de ayudar al equipo puedo correr demasiado. Y quería ver cómo se movían sus delanteros. Y así fue. Aprendí un poco de sus jugadores”, cuenta Gio Simeone. Ahora, tampoco deja de prestar atención al trabajo de los muchachos de su padre, sobre todo desde que al Wanda Metropolitano se mudó su referente Luis Suárez. “Es un jugador bárbaro, peligroso. Es el típico delantero que le gusta a mi papá”, dice el 9 curtido en las inferiores de River. Casualidades, el ídolo de su ídolo, es un tal Gabriel Batistuta, máximo goleador argentino en la Serie A: 200. Simeone ya suma 50 en Italia en cinco temporadas. Ramon Díaz, por ejemplo, anotó 54 en siete.

Giovanni Simeone celebra con la camiseta de Cagliari: en el equipo de Cerdeña llegó a los 50 tantos en la Serie A. Sin embargo, su equipo pelea en la zona baja por no descender. Y con el cambio de entrenador (Semplici reemplazó a Di Francesco) la producción del delantero argentino decreció. Fabio Murru / ANSA vía AP) - Archivo

“Hay tres cosas que me acompañaron toda mi carrera, tener un objetivo claro, humildad y disciplina”, subraya Batistuta. Las palabras de Bati, segundo máximo goleador de la selección argentina (54, tenía el récord hasta que en 2016 lo superó Lionel Messi, que hoy suma 71) hicieron eco en Luis Suárez. “Luis es como Batistuta. Todo lo que consiguió Luis en el fútbol, lo hizo gracias al esfuerzo. Nunca fue el más talentoso, pero siempre se ganó un lugar en sus equipos porque dejo todo en los entrenamientos. Por eso Luis siempre admiró mucho a Batistuta, se sentía identificado en muchas más cosas que los goles”, explican desde el entorno del delantero uruguayo. De Batistuta a Luis Suárez y de Luis Suárez a Gio Simeone.

“Gio es un grandísimo chico, muy bueno, un pedazo de pan. Tiene una actitud muy buena, se entrena bien, siempre es positivo, siempre está intentando mejorar, habla con los entrenadores para ver qué puede mejorar, para saber en qué se equivocó. Y tiene una fuerza física que es lo que le da ese plus cerca del área, es un gran rematador”, opina Diego Godín, compañero de Luis Suárez en La Celeste, también de Simeone en el Cagliari. “¿Gio Simeone?”, pregunta Hernán Crespo; “a mí me emociona verlo jugar. Me emociona verlo marcar goles. Es un gran delantero, tiene mucho futuro en Italia y en la selección argentina”. Crespo cantó 113 goles en la Serie A. Es un de los 16 jugadores que superó la barrera de las 50 redes en el Calcio. Solo él, Dybala e Icardi, lo hicieron antes de soplar las 25 velas.

Gio Simeone en Cagliari, su club en la Serie A. Allí llegó a los 50 goles y espera algún día pegar el salto a la Premier o a LaLiga, de España. twitter

“La gente no tiene idea lo difícil que es hacer goles en Italia. Si Diego hizo 80, imáginate lo que nos costaba al resto”, remata Crespo. “En Italia no te regalan una. Un gol acá vale el doble que en cualquier otra liga”, dice Simeone. Conversaciones que tuvo Godín. “Con Gio hablamos de lo dura que es esta liga. Los delanteros tienen que jugar muchas veces de espaldas, las defensas están muy cerradas y son equipos muy tácticos. Y él se siente más cómodo con espacios. Pero tiene condiciones, por supuesto, para poder probar en otra liga como la española, en la liga inglesa... Le veo condiciones y además tiene mucha voluntad. Va a seguir creciendo y haciendo su carrera”, añade el central uruguayo.

El Cagliari, sin embargo, no levanta vuelo en Italia (suma 22 puntos y está a cinco del Torino que marca la línea de la salvación). El cambio de entrenador no fortaleció al cuadro de Cerdeña, tampoco a Simeone. Con Eusebio Di Francesco, el anterior entrenador, festejó cinco goles en 20 partidos; con el actual, Leonardo Semplici, uno en siete. Nada menos que a la Juventus. Les toca remar al Cagliari y a Simeone. Nada nuevo en la carrera de Cholito: 50 goles a pura tenacidad, vidriera de la Premier y LaLiga. A Gio ya se lo habían dicho: “Mi viejo que dijo que, si metía goles en Italia, iba a terminar jugando en Inglaterra o España”.