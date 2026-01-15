Giuliano Simeone renovó su contrato con Atlético de Madrid hasta 2030, con una exorbitante cláusula de rescisión

Atlético de Madrid oficializó este jueves la renovación de Giuliano Simeone hasta junio de 2030 y dejó una señal inequívoca de su apuesta por el delantero argentino: una cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros, una de las más altas del fútbol europeo.

La decisión, adelantada por el diario español Marca, busca blindar a una de las piezas clave del presente y del proyecto a largo plazo del club colchonero.

El acuerdo entre las partes ya estaba encaminado desde hace meses. Solo restaban la firma y el anuncio formal. Tras una temporada de consolidación absoluta, que lo llevó a ganarse un lugar indiscutido en el equipo de Diego Simeone, su padre, y a meterse en el radar estable de la Selección Argentina, Atlético entendió que debía actuar con rapidez para evitar sobresaltos en el mercado de pases.

El anuncio oficial de la renovación de Giuliano con Atlético de Madrid

Si bien Giuliano tenía contrato vigente hasta 2028, ese vínculo respondía a un acuerdo firmado en 2023, antes de su préstamo a Deportivo Alavés, cuando todavía era uno de los salarios más bajos del plantel. La renovación no solo extendió el vínculo por dos temporadas más, sino que también incluyó una mejora sustancial de su contrato, acorde a su actual rol deportivo.

Desde su regreso a Madrid, tras dos cesiones consecutivas en Zaragoza y Deportivo Alavés —marcadas además por una grave lesión (fractura de peroné y luxación de tobillo izquierdo)-, el delantero de 23 años logró imponerse en la consideración del cuerpo técnico. Su evolución fue sostenida y su impacto inmediato: velocidad, despliegue, intensidad y una capacidad constante para romper líneas por la banda derecha.

Giuliano Simeone deja atrás la marca de Isaac Romero, de Sevilla JAVIER SORIANO - AFP

Los números respaldan su crecimiento. En la actual temporada es el tercer futbolista con más minutos disputados en el plantel, con 2.069 en 27 partidos, solo por detrás de Julián Álvarez y Antoine Griezmann. Además, acumula 16 asistencias desde su irrupción en el primer equipo, un registro que ningún otro jugador de Atlético iguala en ese período. En participación directa en goles suma 10, nuevamente solo superado por la Araña y el francés.

A ese aporte ofensivo se le suma un rasgo distintivo del ADN Simeone: el compromiso defensivo. Giuliano supera las 60 intercepciones en la temporada, una cifra poco habitual para un atacante y que explica su valor táctico dentro del esquema del DT argentino.

En la temporada 2024/2025 aportó cinco goles y nueve asistencias en 50 partidos oficiales. En la actual campaña ya registra tres goles y siete asistencias en 27 encuentros. Su influencia se volvió estructural en un equipo que también proyecta su futuro con nombres como Julián Álvarez, Pablo Barrios y Álex Baena.

Diego y Giuliano Simeone Atlético Madrid

La consolidación en el Atlético tuvo su correlato internacional. Giuliano ya suma nueve presentaciones con la Selección Argentina y aparece como una alternativa real de cara al Mundial 2026. Su explosión no pasó inadvertida para Lionel Scaloni, que lo sigue de cerca y lo tiene muy en cuenta.

En una entrevista con Marca, el propio futbolista explicó las claves de su crecimiento. “Trabajo mucho la velocidad, la técnica de carrera, la braceada y la explosividad de piernas. Siempre me gustó correr y entrenarlo desde chico”, señaló. Y agregó: “Trato de mejorar día a día, explotar mis virtudes y corregir defectos. La técnica y la definición son aspectos en los que quiero seguir creciendo”.

Lejos de comparaciones con su padre o con su hermano Giovanni, el delantero colchonero mantiene un perfil bajo. “Quiero hacer mi propio camino. Recién arranco y tengo que seguir creciendo con humildad”, explicó. Y sobre sus sueños en el club, fue claro: “Ganar algo con el Atlético de Madrid sería un sueño. Siempre soñé con jugar acá y ojalá esto siga por mucho tiempo”.

Giuliano Simeone es el tercer futbolista de Atlético de Madrid con más minutos jugados en la temporada actual, solo por detrás de JUlián Álvarez y Antoine Griezmann PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

El comunicado completo de Atlético de Madrid

Giuliano Simeone ha renovado su contrato con nuestro club hasta el 30 de junio de 2030, prolongando así dos años más su vinculación con nuestra entidad, con quien finalizaba su compromiso en 2028.

El futbolista argentino, de 23 años de edad, viste de rojiblanco desde 2019 y hasta verano de 2022 desarrolló una exitosa carrera en nuestras categorías inferiores. Integrante del Atlético de Madrid Juvenil A que se proclamó campeón del grupo 5 de División de Honor en la campaña 2020/21, ya en la misma debutó con el Atlético Madrileño, cuya camiseta defendió en 15 partidos. En el curso 2021/22 continuó portando la elástica de nuestro filial, con quien disputó 36 encuentros y marcó 24 goles. Una cifra que además de coronarle como máximo artillero del grupo 7 de Tercera RFEF le erigió como una pieza clave en el ascenso de categoría logrado por el Atlético Madrileño, redondeando así un año 2022 en el cual, el 20 de abril, se estrenó con el primer equipo, con motivo del duelo liguero que nos midió al Granada en el Riyadh Air Metropolitano.

Posteriormente, Giuliano continuó ampliando su experiencia profesional encadenando dos campañas como cedido en el Real Zaragoza (2022/23) y en el Deportivo Alavés (2023/24), después de las cuales regresó a nuestro club para pasar a formar parte, de manera definitiva, de la primera plantilla. Desde entonces ha jugado 77 partidos en temporada y media, cosechando 8 tantos, brindando 16 asistencias y convirtiéndose en uno de los ídolos de la afición por su pundonor sobre el terreno de juego.

