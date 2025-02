River no pudo con Godoy Cruz: un 0 a 0 que define a la perfección al equipo de Gallardo

El triunfo contra Independiente por 2 a 0 fue la excepción a la regla: el River de Gallardo no aparece. No está. Con figuras, con el mejor plantel del fútbol argentino (entre ellos, campeones del mundo), el equipo millonario extiende la serie de partidos decepcionantes, en el quinto capítulo del torneo Apertura 2025. El 0 a 0, casi en la medianoche de jueves, lo grafica en cuerpo y alma. No pudo con Godoy Cruz, uno de los peores equipos de la competencia, en Mendoza.

El ingreso de Pity Martínez le dio algo de aire a un equipo sin creatividad, que ataca en la intrascendencia. Armani, una vez más, tuvo una participación decisiva: por su volcada, River no se quedó con las manos vacías. Y suma lesionados: sin Meza ni Rojas, se sumaron Driussi, con un problema muscular y Lanzini, con un serio dolor en el hombro derecho.

Termina el partido

Godoy Cruz y River empatan 0 a 0, en un partido jugado esta noche en Mendoza, por el torneo Apertura.

ST, 37′ Armani salva a River

Abrego apunta y dispara. Parece gol, salvo por la presencia de Armani, que saca la pelota al córner. Es la jugada más peligrosa del partido.

IMPACTANTE SALVADA DE FRANCO ARMANI.



ST, 35′ Máxima tensión

El partido es abierto: cualquier cosa puede pasar. River busca con más insistencia, dispone de un par de situaciones. Godoy Cruz no se queda quieto. Va y va.

ST, 31′ Acuña, de volante

Lanzini, con un intenso dolor en el hombro derecho, le deja el lugar a Marcos Acuña, que durante los primeros minutos juega de volante. Un remate pasa cerca.

Borja, a contramano toda la noche Marcelo Aguilar

ST, 21′ Marca y cerebro

Con Enzo Pérez y Aliendro, River busca un mayor equilibrio en la zona media. No sufre atrás, pero tampoco inquieta arriba.

ST, 11′ No mejora

River avanza, ahora sin tres delanteros, con doble enganche. Pity Martínez (dos zurdazos) y Lanzini (con un problema en el hombro) buscan la conexión.

Empieza el segundo tiempo

Pity Martínez y Lanzini juegan el segundo tiempo para River, que choca con Godoy Cruz.

Termina el primer tiempo

Godoy Cruz y River empatan sin goles al término del primer tiempo del partido que se juega en Mendoza.

Gallardo no le encuentra: deslucido primer tiempo millonario Marcelo Aguilar

PT, 41′ Bustos la pasa mal

Amonestado, el lateral millonario pierde seguido contra Bastián Yañez, un delantero chileno. En el final, lanza un disparo que se va lejos.

PT, 37′ Más vértigo que lucidez

Van y vuelven. Armani resuelve muy bien con los puños un par de envíos peligrosos del equipo local y, lejos de Petroli, el conjunto visitante ataca por las bandas. Faltan pausa y creatividad.

PT, 27′ Tres delanteros

Gallardo no suele disponer de tres delanteros en sus dos ciclos en River. Esta es una excepción: Driussi (maneja el balón detenido), Borja y Colidio, al ataque en Mendoza.

Borja, en plena lucha Marcelo Aguilar

PT, 17′ Desarrollo abierto

Godoy Cruz intenta, River ataca. El desarrollo es abierto, atractivo. Van y vuelven, la zona media es de tránsito.

PT, 7′ Etapa de estudio

River intenta, Godoy Cruz responde. Todavía no se arma el partido, la pelota vuela por el aire, está poco tiempo sobre el césped.

Hinchas de River, en Mendoza Marcelo Aguilar

Empieza el partido

River y Godoy Cruz juegan desde las 21.15, en Mendoza.

21.45 Los titulares del Tomba

Ernesto Pedernera se inclinaría por Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen y Andrés Meli; Vicente Poggi, Bruno Leyes y Nicolás Fernández; Bastián Yáñez, Kevin Parzajuk y Facundo Altamira.

21.35 La formación millonaria

Marcelo Gallardo se inclinará por este once: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz y Milton Casco; Santiago Simón, Matías Kranevitter y Giuliano Galoppo; Sebastián Driussi, Miguel Borja y Facundo Colidio.

21.30 Un lateral

River sigue en búsqueda de un lateral izquierdo, y ante la frustrada negociación por Lucas Esquivel, surgió un nuevo objetivo: el chileno Gabriel Suazo. El cierre del mercado de pases dejó al equipo de Núñez sin la posibilidad de incorporar al exdefensor de Unión, debido a los constantes cambios en las condiciones impuestas por Athletico Paranaense.

21.25 Contra las SAD

Stefano Di Carlo, secretario general de River, criticó con firmeza al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, por su acuerdo con el grupo Foster Gillett y reafirmó la postura del club en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). A minutos del partido en Mendoza, Di Carlo fue tajante: “Esta dirigencia ratifica la condición de las sociedades civiles, no estamos a favor de las SAD”. Y atacó a Verón: “Todo lo que hace y dice genera desconfianza”.

21.20 Datos de la camiseta

En la parte posterior del cuello se encuentra la inscripción “Grandeza”, reafirmando la identidad riverplatense. El precio va desde los 99.000 hasta los 199.999 pesos, dependiendo la versión elegida, mientras que los shorts van desde 59.999 hasta 99.999. Para completar el uniforme, las medias también tienen su precio: $17.999.

21.10 Nueva indumentaria

River presenta ante Godoy Cruz su tercera camiseta para la temporada 2025, en un diseño innovador desarrollado junto a Adidas. La nueva casaca rompe con la clásica disposición de los colores del club y se divide en dos mitades verticales, una roja y otra blanca, separadas por una fina línea negra.

20.50 Hipótesis de cambios

Marcelo Gallardo, el DT de River, tiene en mente varias modificaciones para evitar el cansancio acumulado por la seguidilla de partidos. En la defensa podría haber dos cambios: Germán Pezzella por Lucas Martínez Quarta y Milton Casco por Marcos Acuña. En la mitad de la cancha, Santiago Simón reemplazaría a Rodrigo Aliendro, mientras que Matías Kranevitter jugaría en lugar de Enzo Pérez. Y arriba, Miguel Borja y Sebastián Driussi pelean por acompañar a Facundo Colidio, la figura frente al Rojo.

20.40 Los antecedentes

El Millonario viene en remontada. Es uno de los siete equipos invictos que le quedan al Apertura; en la última jornada derrotó al puntero Independiente por 2 a 0 con un doblete de Facundo Colidio, resultado con el que se trepó al cuarto lugar de la tabla. El Tomba está 13° con apenas un punto y viene de perder por goleada ante Gimnasia de La Plata, en el Bosque. Fue 3 a 0, con goles de Rodrigo Castillo en dos ocasiones y Lautaro Morales.

20.30 Bienvenidos al partido en vivo

Godoy Cruz y River se enfrentan este miércoles en el marco de la fecha 5 de la zona B del torneo Apertura 2025. El partido se disputa en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, a partir de las 22.15, con arbitraje de Pablo Echevarría y televisación de ESPN Premium. Todo lo que pase, minuto a minuto.

Ariel Ruya Por