Diego Flores estalló de furia contra el presidente de Godoy Cruz, lo trató de “hincha VIP” y fue echado del club

escuchar

Diego Flores se convirtió en las últimas horas en exentrenador de Godoy Cruz de Mendoza. Sin embargo, no fue por el arranque del equipo en la Liga Profesional, en la que no atraviesa un momento complicado. El “traductor” fue despedido por sus explosivas declaraciones contra el presidente del club, Alejandro Chapini.

Luego del empate 1 a 1 ante Tigre en el duelo de la fecha 10 del campeonato, a Flores, que pasaba por su segundo ciclo en el Tomba, se lo vio muy enojado durante la conferencia de prensa luego del partido. “Me llamó la atención un ‘hincha VIP’ que busca a la prensa y la semana pasada habló de que ponemos excusas y no las ponemos. Hablan de excusas, pero no están en el día a día. Opinan sin saber del juego. En los momentos malos, aparece el “hincha VIP” que quiere destruir todo y solo critica”, expresó en primer lugar.

Luego continuó en la misma línea de la furia: “Esa persona no estuvo presente, es una persona que supuestamente quiere al club y no está en los malos momentos. Vinimos a un club que nos pedía que nos arreglemos con lo que podíamos, y nos sumamos porque nos encanta el club. Yo pedí una reunión con el “hincha vip” y está de vacaciones ahora”. Sin saber lo que iba a pasar con su futuro, contó: “Nadie me comunicó que estaba en duda mi continuidad, y si lo hacen, me parece una locura, pero bueno, lo pueden hacer”.

💣DIEGO FLORES

"Quién pone la cara por Godoy Cruz? pic.twitter.com/ZCxqGhCYbB — chichoBazzali (@jlbazzali) April 10, 2023

Y también, en lo que sería su última conferencia de prensa al frente del Tomba, expresó una demostración de que tenía fuerzas para continuar. “En los malos momentos es fácil destruir; 44 por ciento de los puntos con 25 jugadores que se fueron, 11 jóvenes que llegaron. No se podían afrontar los sueldos. Yo estoy feliz y bárbaro, me siento contenido y puedo desarrollar mi profesión”, señaló.

Cuando se le preguntó si el “hincha VIP” era el el presidente Alejandro Chapini, Flores expresó: “Estoy hablando de un hincha, no de un dirigente. El que sigue al club se va a dar cuenta rápidamente. Pedí una reunión con este hincha y se fue de vacaciones por cinco días. El simpatizante tiene que saber quién pone la cara por Godoy Cruz, que no es ese hincha VIP”.

Flores, en uno de sus últimos encuentros al frente de Godoy Cruz Luciano Gonzalez

Finalmente, tras el empate, desde la dirigencia de Godoy cruz liderada por su titular Alejandro Chapini, se decidió echar al entrenador que, paradójicamente dejó su cargo un año y un día después del fin de su primer paso en el bodeguero. Aquella vez fue el 9 de abril de 2022, tras empatar 3-3 con Arsenal en el estadio Julio Humberto Grondona, por la Copa de la Liga Profesional 2022. Para el próximo encuentro, que curiosamente será ante el Arse y nuevamente en Sarandí, Nelson Ibáñez y Nicolás Olmedo se harán cargo de manera interina.

¿Qué había dicho Chapini para encender el enojo de Flores? Después del 0-3 ante Argentinos en La Paternal, el dirigente comentó: “No me gustó para nada el equipo, no llegó al arco y no generó nada. Si este no fue el peor partido, lo fue contra River. Hoy las excusas no existen, porque después le echan la culpa a la cancha, que si es grande o chica... El equipo no generó nada”. Sobre la gestión de Flores, había comentado: “Yo soy un ferviente defensor de los procesos. Lo que sucede es que Godoy Cruz viene de cuatro años que no pueden esperar mucho tiempo por una cuestión de puntos”.

De este modo, el DT deja el equipo en decimo séptima posición con 13 unidades. Finaliza con un récord en su segundo ciclo de cuatro victorias, un empate y cinco derrotas. Flores es el séptimo entrenador en quedarse sin trabajo en la actual edición de la Liga Profesional en solo 10 fechas; una nómina que incluye también a Hugo Ibarra (Boca), Leandro Stillitano (Independiente), Abel Balbo (Estudiantes), Alexander Medina (Vélez), Gustavo Munúa (Unión) y Marcelo Saralegui (Colón).

LA NACION