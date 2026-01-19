Paulo Dybala nunca se baja: un gol y una gran asistencia para Roma, pero... ¿tiene una sola chance de jugar el Mundial?

En las últimas semanas se habló mucho sobre si era posible que Paulo Dybala llegue a Boca ahora (o en junio), sobre que en marzo va a ser padre, la recuperación luego de las lesiones y cómo podía encajar bajo el ala de Gian Piero Gasperini, el nuevo DT de Roma. Incluso muchos se preguntaban si sería tenido en cuenta pese a haber hecho más de cien goles en el Calcio, si no quedaría relegado por la juventud de Matías Soulé o si el club le había colgado el cartel de transferible. Pero nadie se pregunta, por estos días, si Dybala puede jugar el próximo Mundial. Es como si no se lo tuviera en cuenta, pero... ¿Está a tiempo? ¿O ya sería complicado que Lionel Scaloni le dé una nueva chance en la selección? Y si tiene posibilidades, ¿sigue compitiendo como suplente de Messi por un lugar, si la FIFA no amplía la lista y se mantiene en 23 nombres?.

Por lo pronto, el que está dispuesto a volver a poner la pregunta arriba de la mesa es el propio Dybala. El atacante de 32 años este domingo fue la figura del partido que Roma le ganó a Torino por 2-0, por la fecha 21 de la Serie A. Anotó un buen gol, aportó una gran asistencia, fue elogiado por su entrenador y hasta tuvo el reconocimiento de Soulé cuando le dieron el premio al futbolista más destacado. El exInstituto se destacó con un gran pase-gol filtrado entre cuatro rivales para que su nuevo compañero -el neerlandés Donyell Malen- tarde apenas 26 minutos en convertir con la camiseta de la Roma.

Paulo Dybala festeja el gol que anotó para Roma ante Torino, por la fecha 21 de la Serie A @asroma_images

El último partido de Dybala en la selección fue en la derrota de la Argentina con Colombia como visitante, por 2-1, el 10 septiembre de 2024: ingresó los últimos cinco minutos. Y su último gol había sido contra Chile -cuatro días antes-, en la victoria por 3-0 en el Monumental: con once minutos en el campo de juego le alcanzó para hacerse notar. Pero entre las lesiones que le mermaron la regularidad y otros futbolistas zurdos y determinantes que se fueron ganando su lugar en la selección con convocatorias y minutos (Nico Paz, Franco Mastantuono, Facundo Buonanotte, Valentín Carboni, el propio Soulé); o la explosión de Thiago Almada incluso para tomar el lugar que dejó vacante Di María fue como quedando relegado en la consideración, por más que Scaloni siempre tuvo debilidad por la Joya.

Ya no tiene la frescura para jugar por afuera o hacer el carril y sería raro que aparezca como falso 9, por más que puede aparecer por sorpresa llegando desde atrás al punto penal. Está para jugar los últimos años de su carrera ahí, “suelto”, por detrás del centrodelantero o como segunda punta, pero centralizado.

En ese sentido, parece que Dybala -aunque de manera involuntaria- sigue compitiendo con Messi o como una alternativa para cuando el 10 no esté. Por curiosidades del destino, muy pocas veces pudieron jugar juntos y en los últimos tiempos -incluso siendo convocado por Scaloni- al delantero de Roma se le complicaba para ser titular o sumar minutos incluso si el capitán argentino se perdía algún cotejo por lesión. Y analizando las características de la lista de Scaloni, tiene 15 titulares en su cabeza, con alternativas para jugar como centrales, laterales, el show de los volantes creativos y los delanteros, pero... difícilmente Scaloni se imagine una situación en donde ambos hoy puedan convivir en un mismo equipo. En todo caso, ante dificultades ofensivas, tendría como prioridad otros intérpretes o variables desde la funcionalidad colectiva.

El gol y la gran asistencia de Dybala

Pero se puso nuevamente de pie en Roma. Malen llegó a la Roma cedido por Aston Villa el viernes, con la opción de hacer el acuerdo permanente al final de la temporada y tres minutos antes de su primer gol había anotado otro con -también- otra asistencia de Dybala, pero el tanto no fue convalidado por posición adelantada.

Y el propio Dybala definió el resultado en el segundo tiempo, con una jugada en la que él, en posición de enganche, terminó rematando desde la puerta del área; el arquero respondió bien en primera instancia pero el rebote lo volvió a tomar la Roma y Paulo resolvió como 9, punteando la pelota a la red tras el centro desde la derecha de Rensch.

Paulo Dybala se esfuerza para marcar a Cesare Casadei en el partido que Roma le ganó a Torino Fabio Ferrari� - LaPresse�

Dybala está jugando como mediapunta en el esquema 3-4-2-1 de Gasperini; suelto por el centro del ataque aunque también puede aparecer por los costados, pero para encarar de afuera hacia adentro. Se mueve junto con Lorenzo Pellegrini y queda una principal referencia de ataque, que este domingo fue Donyell Malen.

Tocó 65 pelotas, según datos de sofascore, y dio 44 pases (40 de ellos precisos); recibió dos faltas y cometió una; remató 5 veces (dos de ellas con el balón yendo en dirección al arco), tiró tres centros al área y ganó 3 de sus 8 duelos individuales. Y como se ve en una de las imágenes del partido, tirándose a los pies de Casadei, también se sacrifica defensivamente. Nunca se le cayeron los anillos y no va a suceder eso ahora.

Tras el partido, Gasperini habló sobre la dupla Dybala-Malen: “Cuando las cosas se complementan, el valor de todos aumenta. El rendimiento de Dybala también mejora, porque tiene una valiosa referencia en ataque, con un lenguaje técnico muy importante. Esperamos seguir desarrollando esto en los próximos partidos. Tiene las características que buscaba. Tiene la capacidad de liberarse no solo con jugadas con el pie o sacándose rivales con su cuerpo, con los hombros, sino con frenos y amagues, aperturas y movimientos dentro del área. Finaliza con velocidad y potencia: son dones fundamentales para un equipo como el nuestro. Si logramos alimentarlo bien, pueden llegar muchos goles. Tienen un lenguaje técnico importante. En el primer gol, Dybala amagó el tiro y dio el pase, Malen también sabe cómo ganar espacios simplemente con el control. Encajan muy bien juntos, son grandes campeones que, cuando encienden la luz, ven algo que otros no ven. Dybala es un gran jugador, quizás sin la frescura que alguna vez tuvo: lo saqué, pero podría haber jugado en la prórroga porque está muy bien. Él no… Ya no tiene la velocidad de sus 20 años, pero tiene técnica y visión. Ahora estamos empezando a fortalecernos en ataque".Malen también sabe cómo ganar espacios simplemente con el control. Encajan muy bien juntos, que, cuando encienden la luz, ven algo que otros no ven. . Ahora estamos empezando a fortalecernos en ataque".

Un gran elogio del entrenador para el delantero argentino, una caricia futbolística importante de cara a un año que recién arranca, pero que tendrá un calendario apretado y exigente.

Saul Coco, de Torino, intenta marcar a Paulo Dybala Fabio Ferrari� - LaPresse�

Con este resultado, el equipo giallorosso, que tuvo el ingreso de Matías Soulé a los 7 minutos de la segunda etapa (en lugar de Pellegrini), suma ahora 42 puntos, siete menos que el líder Inter, y se ubica en la cuarta posición. Y Dybala se mantiene como el cuarto argentino con más goles en el fútbol italiano, con 131, detrás de Gabriel Batistuta (184), Hernán Crespo (153) y Omar Sívori (147). Lo sigue de cerca Lautaro Martínez con 126 festejos en la Serie A.

Pese a haber sido una pieza que tuvo aportes valiosos para que la Argentina sea campeón del Mundo en Qatar, Dybala no se da por vencido: sigue aportando pinceladas de talento tanto para asistir como para convertir, se tira al piso para recuperar pelotas y hasta discute con el árbitro si entiende que le sancionaron mal una infracción, como lo tomó la cámara del juez Daniele Chiffi en pleno partido. Para el futuro falta mucho. De acá a junio juega su propio Mundial. Una competencia con cuenta regresiva, como le había pasado en 2022.