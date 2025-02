Golazo de Matías Soulé en un tiro libre que no le quería dar Paredes y la insólita amonestación por su festejo

Si bien el director técnico Claudio Ranieri tiene una alta valoración de él y lo considera uno de los mejores proyectos del plantel entre los jugadores que apenas pasaron los 20 años, Matías Soulé no es titular con frecuencia en Roma. Este domingo se le abrió una oportunidad en la formación inicial por la conjunción de dos factores: la baja de Paulo Dybala por la lesión que sufrió el jueves tras la dura entrada de Alan Varela (Porto) y la rotación que aplicó el entrenador en función del desquite del jueves próximo contra Porto por la Europa League.

Y el marplatense, que hace un par de años no atendió el cortejo de Italia para jugar en la Azzurra porque su ilusión es representar al seleccionado argentino, aprovechó muy bien la oportunidad: con un golazo de tiro libre de zurda, al ángulo, le dio victoria a Roma de visitante por 1-0 sobre Parma. Fueron un par de minutos en los que Soulé decidió el destino del cotejo, porque el foul se lo habían cometido a él y provocó la expulsión del defensor Giovanni Leoni, tras la revisión en el VAR.

Lo más insólito ocurrió en su festejo del gol, con la amonestación que recibió del árbitro Daniele Chiffi, que entendió que Soulé le hizo un gesto provocativo a los hinchas de Parma. En realidad fue un malentendido, ya que el argentino, con sus dedos índices y pulgares formó la letra M, en una dedicatoria para su novia Milagros. La explicación que le dio al referí no fue suficiente para evitar la sanción.

Soulé festeja su gol con una dedicatoria a su novia; el árbitro interpretó que estaba provocando a los hinchas de Parma y lo amonestó AS Roma

De 21 años, Soulé jugó de delantero, sobre la derecha, acompañado por Eldor Shomurodov por el otro sector. “Puedo jugar en todas las posiciones en ataque, por la derecha y en el centro del campo, me pongo a disposición del equipo al 100 por ciento”, expresó. Fue su segundo gol en este torneo, luego del que marcó en el triunfo por 3-2 sobre Hellas Verona. Lleva Disputados un total de 734 minutos, distribuidos en 14 encuentros (nueve de titular). Frente a Parma fue uno de los tres cotejos en los que completó los 90 minutos, tras haberlo hecho contra Cagliari y Napoli. Gracias a su muy buena pegada de zurda estuvo cerca de convertir otro gol desde fuera del área con un disparo combado, que salió junto a un poste.

Tras el cotejo contó cómo fue el backstage de la ejecución del tiro libre: “Paredes y Mancio (Mancini) no me querían dejar patear. Se los pedí porque ya había hecho un gol desde esa posición (para Frosinone en la temporada). Después me felicitaron, pero me aclararon que no me tenían confianza”.

33' Questa roba qua l'abbiamo vista fare a pochissimi, MAMMA MIA MATI SOULE! 🤯🤯#ParmaRoma 0-1 pic.twitter.com/aEjpHk7And — Lega Serie A (@SerieA) February 16, 2025

En la entrevista con la cadena DAZN le comentaron que Diego Maradona en Napoli le marcó un tiro libre similar a Juventus. “Recuerdo ese gol, pero él le pegó desde dentro del área. Hizo historia, los argentinos lo admiramos a él y a Messi”, fue su respuesta.

Ranieri fue elogioso con Soulé tras el encuentro: “Creo mucho en él. No es fácil ser jugador de la Roma, pero se está esforzando mucho. Marcó un gol brillante, fue una pincelada”. El entrenador adelantó que Dybala se recuperó para enfrentar a Porto. “Hoy era preferible no arriesgarlo”, expresó sobre la Joya.

Soulé fue convocado por Lionel Scaloni luego de la Copa América, en el plantel que afrontó los compromisos contra Chile y Colombia por las eliminatorias. No tuvo minutos. Anteriormente había disputado dos amistosos con el Sub 23 y tres partidos por el Mundial Sub 20, ambos con la dirección técnica de Javier Mascherano.

Lo más destacado de Parma 0 - Roma 1

Desde las divisiones inferiores de Vélez, Soulé, con 16 años, emigró a Italia luego de que su padre interpusiera la patria potestad. Se incorporó a las categorías juveniles de Juventus y llegó a primera división, en la que alternadamente disputó 21 encuentros, con un gol. En búsqueda de continuidad, en la anterior temporada pasó a préstamo a Frosinone. Consiguió el rodaje que necesitaba, disputó 36 de las 38 fechas, y si bien fue el más destacado de su equipo, con 11 goles y tres asistencias, pasó por el trago amargo del descenso. Pero futbolísticamente se valorizó; de regreso a Juventus del préstamo, Roma compró su pase en 25,6 millones de euros. La inversión ya está dando dividendos.

LA NACION