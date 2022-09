Gonzalo Morales, hincha de Boca y uno de los juveniles preferidos de Hugo Ibarra, pasó de no tener contrato a ser titular y hacer un gol importante

Vaya noche la de Gonzalo Morales. La primera como titular en Boca, la que aseguró que todo el esfuerzo hecho durante el camino de juvenil valió la pena. Y la que instala su nombre en cierta consideración en el plantel profesional y entre los hinchas. En muy pocas semanas, el Toro pasó de no tener contrato con Boca a jugar su primer partido de la máxima división desde el inicio y su primer gol. Todo se le dio en el encuentro con Quilmes en Mendoza por la Copa Argentina, que clasificó semifinalista a Boca gracias a un 3-2.

“Se me cruza por la cabeza mi familia, que está en Córdoba y me hace el aguante desde muy chico. Todo esto es por ella”, agradeció la figura del triunfo, con los ojos vidriosos y entre quebrada y nerviosa. Y se refirió también a sus compañeros. “Me hablaron mucho, me apoyaron. Me dijeron que estuviera muy tranquilo, que hiciera lo que sé hacer. Pipa [Benedetto] me habló mucho. Me dijo que si no me salía una, no parara de intentar. Fue un sueño compartir la delantera con él”, se complació Gonzalo.

El tanto soñado de Gonzalo Morales en la primera de Boca

¡GOL DE BOCA! Morales dio vuelta el resultado y ahora el Xeneize le gana 2-1 a Quilmes, por #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/aFHyHzskTL — TyC Sports (@TyCSports) September 29, 2022

Nació en Córdoba el 4 de marzo de 2003, por lo cual tiene 19 años, y con edad de novena división cumplió el primer anhelo, el de ser aceptado en la institución de la Ribera, que le dio un lugar en la pensión. Así Morales respiró el ambiente azul y oro en cada segundo. Pasó muchos años inmerso en las categorías menores para vivir jornadas como la de esta noche en Mendoza, una provincia y una ciudad que empiezan a marcarlo: este viernes, en el 1-0 a Godoy Cruz por la Liga Profesional, Hugo Ibarra decidió su ingreso a los 37 minutos del segundo tiempo, y así se produjo el estreno absoluto de Gonzalo en la primera xeneize, con la camiseta 28.

“Los sueños se cumplen. Muy feliz de haber cumplido el sueño de debutar en el club más grande. Gracias a mi familia, que siempre estuvo, y todas las personas que aportaron su granito de arena para que esto se cumpla. A seguir que esto recién empieza”, posteó en Instagram.

El Toro es zurdo y delantero. Ha sido una de las figuras de la reserva, que hoy es dirigida por Mariano Herrón, pero también pasó por las manos del actual entrenador del plantel profesional: Morales era uno de sus futbolistas preferidos de Ibarra. Se mueve como número 9, aunque también puede ser un segundo atacante. Tiene mucho gol, buena estatura (1,85 metros) y es corpulento; de ahí su sobrenombre. Además, le gusta tirarse a los costados y participar cerca del área: de hecho, cursó gran parte de las inferiores como enganche. Le sobra potencia, utiliza muy bien ese cuerpo voluminoso que ostenta y no negocia la actitud, presionando constantemente a los defensores. Algunos se atreven a compararlo con el Carlos Tevez de sus inicios.

Morales en acción; pasó varios años en la pensión de Boca, y suele ser citado por Javier Mascherano para el seleccionado argentino sub 20. Instagram @gonza.morales11

En una época en la que la reserva vuelve a tener visibilidad en la televisión, algunos hinchas ya conocen sus características y Morales ocupa buena parte de las charlas sobre los chicos xeneizes. El último año afrontó 50 encuentros y marcó 19 goles. Entre ellos, uno quedó profundo en sus recuerdos y otro fue importante para un lograr un trofeo.

Su gol en La Bombonera, un anhelo cumplido

Sucede que Morales convirtió en la tarde-noche en que la Bombonera abrió sus puertas para que los hinchas fueran a ver a la reserva campeona de Ibarra y Mauricio Serna (hoy, miembro del Consejo de Fútbol) y festejaran tres campeonatos: el de la Copa Argentina 2021, el del fútbol femenino y el propio de la reserva. El chico anotó el segundo gol de los siete que Boca consiguió contra Central Córdoba: a los 17 minutos, entró por el centro del área y conectó un centro de Valentín Barco con una palomita casi al ras del césped para que la pelota ingresara picando cerca del primer palo. Gonzalo gritó con mucha fuerza, casi enloquecido, porque cumplió una porción de un fuerte deseo: “La Bombonera es algo hermoso. Fui alcanzapelotas: todo se movía, temblaba. Hacer un gol ahí sería impresionante”, manifestó alguna vez.

Pocos días después, por el Trofeo de Campeones de reserva y ante Sarmiento en el estadio de Argentinos, abrió el marcador, también con un cabezazo apareciendo por el segundo palo. Tres a cero y segundo título con Ibarra como director técnico. ¿Por qué no soñar con que ocurriera en la primera?

Aquel gol crucial para ser que la reserva fuera campeona

Este miércoles Morales tuvo la posibilidad de actuar desde el inicio debido al pisotón que sufrió Luca Langoni en el partido anterior, frente a Godoy Cruz. Uno y otro juveniles terminaron celebrando, con un gol cada uno en el Malvinas Argentinas. Haciendo pareja de ataque con Darío Benedetto, con quien se fotografió hace seis años, cuando “Pipa” transitaba su primera etapa en el club y el cordobés disfrutaba uno de esos tantos días alcanzando balones.

El adolescente viene siendo convocado por Javier Mascherano para que el seleccionado sub 20, pero hasta hace poco no tenía un contrato con Boca. El vínculo se dio el 26 de agosto, y Morales lo firmó en compañía de Raúl Cascini hasta diciembre de 2026. “Tuve la suerte de firmar mi primer contrato con el club que amo y me abrió las puertas desde chico. ¿Qué si estoy feliz? Estoy inmensamente feliz. Dar este paso era uno de mis sueños por los cuales cada día me levantaba y daba lo mejor de mí”, escribió en Instagram aquel día de alegría. En cuestión de un mes, firmó, debutó en la primera, fue titular y registró su primer gol en la división superior.

Se trata del juvenil Nº 31 que ha debutado en la gestión de Jorge Ameal y Román Riquelme. Boca lo celebró en las redes sociales mencionándolo, algo que también quedará en la memoria de Gonzalo Morales. El Toro que ya estableció el 2-1 parcial de Boca y lo celebró con una mirada al cielo y algo muy semejante a lágrimas.