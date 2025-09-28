Gracias a una carambola, Talleres venció a Sarmiento y llega impulsado al clásico contra Belgrano

En el epílogo de un partido tenso, Talleres logró destrabar el marcador contra Sarmiento con un tanto de Nahuel Bustos que desató euforia en el estadio Mario Alberto Kempes. El equipo dirigido por Carlos Tevez consiguió una victoria clave luego de siete partidos, antes de enfrentarse con Belgrano el domingo de la próxima semana.

En la 10ª fecha del torneo Clausura, la T necesitaba reencontrarse con el triunfo después de varios encuentros en los que no convenció, que incluían cuatro empates y tres derrotas. La noche en Córdoba parecía extender esa racha, hasta que, a los 43 minutos del segundo tiempo, una jugada fortuita rompió la paridad: un pase largo de Mateo Cáceres a Bustos propició una carambola entre el capitán del equipo verde, Juan Insaurralde, y el arquero Lucas Acosta, que dejó la pelota servida para el delantero de Talleres.

Tanto el mediocampista, cuyo pase puso a correr al número 7 a espaldas de los defensores, como el autor del gol ingresaron desde el banco.

DE CARAMBOLA LLEGÓ EL GOL DE TALLERES 🔵⚽



Nahuel Bustos se llevó la pelota por delante tras un rebote y la pelota se metió para el 1 a 0 ante Sarmiento



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 28, 2025

Para Bustos el gol tuvo también un alto valor personal. El atacante de 27 años no convertía desde el 14 de mayo de 2024, cuando lo hizo frente a Agropecuario por la Copa Argentina. Cortar esa larga racha lo conmovió visiblemente, y él lo dejó en claro en la celebración y en sus palabras: “Desde hacía mucho no me tocaba marcar, por eso fue un desahogo en lo personal”, expresó tras el partido.

La acción tuvo condimentos de un gol in extremis: tensión acumulada, una jugada confusa en el área, oportunismo del delantero y explosión de los hinchas. El desahogo fue completo, tanto en las tribunas como en el banco de suplentes. Tevez celebró abrazándose con su ayudante, Pablo Pérez, conscientes ambos de la importancia de los tres puntos para recuperar la confianza antes de un compromiso clave: el clásico con Belgrano.

Y no solo eso: Talleres marcha 28º en la tabla anual, con 23 puntos, a apenas 5 del último puesto, que tiene a Aldosivi en zona de descenso. En medio está San Martín, de San Juan, con 19, y Sarmiento, 25º, suma 27.

El juego fue parejo y de mucha disputa; a pesar de que hubo un solo gol, el partido tuvo muchas chances claras. Instagram @CASarmientoOf

Muy disputado y parejo el encuentro, en la primera mitad Talleres manejó la pelota, pero careció de profundidad. Sarmiento apostó al orden y al contragolpe, y tuvo la situación más peligrosa del período.

Un centro de Julián Contreras desde la derecha, que en principio no parecía revestir mayor riesgo, complicó tras un pique inesperado en el área. El arquero Guido Herrera no logró contenerlo firmemente y dejó servido el balón con un rebote. El chileno Iván Morales Bravo apareció libre frente al arco, pero su definición se fue por encima del travesaño. Una oportunidad clarísima para Sarmiento.

Herrera dio rebote y Morales se perdió el 1 a 0 de Sarmiento ante Talleres ❌



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 28, 2025

Ya en la segunda etapa, Federico Girotti dispuso de la ocasión más clara para Talleres, a los cinco minutos. Un pase largo de otro chilenos, Ulises Ortegoza, habilitó una proyección de Gabriel Báez por la banda izquierda. El defensor lateral envió un pase al número 9, que definió de primera, pero su remate se estrelló contra el travesaño.

EL TRAVESAÑO LE NEGÓ EL GOL A GIROTTI 💥



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 28, 2025

Más avanzada la segunda parte, Talleres volvió a generar peligro con una acción similar, esta vez por el sector derecho. Bustos, ya en la cancha, asistió en profundidad a Girotti, que ganó en velocidad y envió un centro rasante al corazón del área. Valentín Depietri apareció sin marca, pero se demoró en definir. Su intento posterior fue bloqueado por la defensa, que reaccionó a tiempo y evitó un gol cantado. “No quiso entrar la mía. Por suerte se le dio a Nahuel, que venía necesitándolo. Estoy muy feliz por eso”, declaró Depietri.

MILAGRO EN EL ÁREA DE SARMIENTO



Depietri lo tuvo para definir y entre el arquero Acosta y la defensa evitaron el gol de Talleres



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 28, 2025

Sarmiento, dirigido por Facundo Sava, mostró orden defensivo durante gran parte del encuentro, pero no lo sostuvo hasta el final. La jugada del gol expuso una falta de comunicación en el fondo que le costó cara.

Al término del encuentro, Depietri resumió el desahogo del equipo y el respaldo del público, entre lágrimas: “Se sufre mucho. La gente hoy apoyó, como siempre, y nos empujó hacia adelante; hizo la fuerza que necesitábamos para ganar el partido. Venimos desde hace tiempo sufriendo, nos castigan, pero seguimos metiéndole, trabajando. El grupo siempre respondió, como se vio recién. Estamos todos juntos. No hay nada de eso que se decía, de que estábamos peleados, ni nada por el estilo”. Y cerró con un mensaje de esperanza hacia el clásico: “Ojalá contra Belgrano se nos dé y podamos festejar todos juntos”.

"VENIMOS SUFRIENDO HACE TIEMPO, SIEMPRE EL GRUPO RESPONDIÓ"



Valentín Depietri habló con lágrimas en los ojos tras el triunfo de Talleres ante Sarmiento por 1 a 0#LPFxTNTSports pic.twitter.com/6iuN8jG9Rl — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 28, 2025

Con esta victoria, Talleres llega entonado al enfrentamiento que paraliza a Córdoba. Además, suma tres puntos cruciales en la tabla anual y también en su grupo, el B, que lo ubica 11º con chances de quedar entre los ocho clubes que se clasificarán.

Resumen de Talleres 1 vs. Sarmiento 0

El cierre del partido dejó una imagen simbólica: la hinchada celebrando, los jugadores abrazados y un equipo que, aunque todavía no brilla, empieza a encontrar respuestas, en el momento justo. En ese contexto, la carambola que derivó en el gol de Bustos puede ser el punto de inflexión que Talleres necesitaba.